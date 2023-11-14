富藝斯新拍賣專場「New Now及設計」　劉野《嘿！》估價500萬　匯集當代藝術及家具設計

▲ 富藝斯新拍賣專場「New Now及設計」26日舉行，劉野2000作品《嘿！》估價500萬，匯集當代藝術及家具設計。

富藝斯（Philips）宣布在香港推出全新拍賣專場「New Now及設計」，首場拍賣將於11月26日香港時間下午二時在該行亞洲總部登場，呈現逾100件作品，匯聚人氣藝術家及新晉創作者的作品，包含凱莉·比曼（Kelly Beeman）及高航等具潛力的藝壇新星之亞洲拍場首秀，其作品將與在藝術拍賣市場備受追捧的Mr.、梅迪·加迪揚盧（Mehdi Ghadyanloo）及方媛等藝術家的作品齊亮相。

另外，這場拍賣也將呈現一系列二十及廿一世紀歐洲設計大師傑作，包括埃爾維·范·德·斯特拉滕（Hervé van der Straeten）、漢斯·韋格納（Hans Wegner）、奧萊·萬夏（Ole Wanscher）和法蘭高·艾比尼（Franco Albini）等。拍賣電子圖錄將於11月15日上線，而預展將於11月18至26日在富藝斯位於香港西九文化區的新空間舉行。

Mr.、方媛有作品首登拍場

日本多元媒介藝術家Mr.的作品《永遠的第一次》繪於2007年，是罕見的早期作品，今次首度現身拍場。Mr.在2007年的創作重於對風景和城市景觀的詳細描繪，此作展現了在其近期作品中較罕見的繪畫美學，描繪了一位於日落時分站在河岸邊的少女，在頭頂可愛動物的陪伴下一起踏上一段未知的冒險旅程。作品中呈現豐富的創作細節，從茂密的植被、遠處的高樓，到水面的倒影，相組合為一幅生動的河岸景觀快照，讓人聯想到京都的鴨川等著名地標。

日本當代藝術家平子雄一的《陷入沉思50》繪於2019年，為藝術家「陷入沉思」系列中的焦點。作品中前方描繪了平子標誌性的虛構人物——一個半人半樹形態的「樹人」。他在黑貓的陪伴下悠閒而慵懶地躺在樹下，與周圍茂密的森林很自然地融為一體。作品採用大膽飽和的色調，並意在探索人與自然之間密不可分的關係，引人深省。

「New Now及設計」焦點拍品資料及估價（一）：

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中國藝術家方媛的創作近來備受國際藝壇關注，以大膽風格創造強烈的視覺衝擊效果，外界理解為藝術家對記憶、情感和脆弱等抽象概念的實體呈現。方媛的動態抽象作品探索複雜的人類體驗，並透過流暢的筆觸來將這些概念轉化到畫布上，讓人聯想到抽象表現主義畫家李·克拉斯納（Lee Krasner），方媛也曾表示她的創作之路深受克拉斯納影響。兩人均展現了形式與色彩間的精湛互動。《無題第01號》首登拍場，以動態而有力的線條展開，於狂亂中展現勃勃生機，使不可預測性滲透到每一個筆觸當中。

伊朗藝術家梅迪·加迪揚盧（Mehdi Ghadyanloo）因其超現實主義風格的作品而聞名，帶有獨特的靜謐之感，引人深思。本次呈現的《永恆之門》可謂典範，將三維的房間結構轉換到二維畫布之上，從而創造出視覺上的一種錯覺並構建了一個超現實的平面空間。加迪揚盧深受意大利超現實畫派大師喬治歐·德·奇里訶（Giorgio de Chirico）的形而上繪畫風格所影響，善用明暗對照法突出作品中的亮處與暗處。大部分作品中都沒有人物，常常通過四面牆的簡單結構來呈現他的所構造的烏托邦景象，並以日常生活中常見的物品作為畫作主體。此次拍品更曾於藝術家2019年在挪威奧斯陸舉辦的個展《光之門》（Portals of Light）中展出。

「New Now及設計」焦點拍品資料及估價（二）：

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加入經典家具設計拍品

富藝斯香港New Now及設計拍賣主管田天表示，「New Now」拍賣一直以來聚焦並蒐羅藝壇新秀作品，是次在亞洲推出首場『New Now及設計』拍賣不僅呈現西方藝術新秀，亦將焦點轉向亞洲，匯聚更多來自中國、日本、韓國和東南亞的現當代藝術家作品。此外，這場拍賣也將增添新元素，納入富藝斯引領市場的設計門類，構建當代藝術品與二十及廿一世紀設計大師傑作之間的對話。

「New Now及設計」匯集一系列二十及廿一世紀的經典設計作品，均出自在國際上極有影響力的設計大師之手。亮點包含法國設計師埃爾維·范·德·斯特拉滕（Hervé van der Straeten）作品《透視鏡第360號》。斯特拉滕最初從事珠寶設計，後因其前衛的家具、鏡子和燈具設計而揚名國際。這些設計透過對比鮮明的材料、大膽的形式變化及優雅的線條而使人印象深刻。

「New Now及設計」焦點拍品資料及估價（三）：

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漢斯·韋格納（Hans J. Wegner）是現代設計史上最重要又多產的設計師之一，設計了逾500款椅子。本次呈現的拍品——韋格納的《〈中國〉扶手椅》靈感來源於他在一部關於椅子歷史的書中翻閱到一個圓形椅背的中國古董椅，隨後即設計出這款標誌性的「中國」椅子。韋格納對書中的椅子樣式深感著迷，不僅通過寶隆洋行（The East Asiatic Company）購得一張納入自己的收藏，也繼續設計了許多在造型上深受中國傳統家具影響的椅子。他將椅子造型簡化為最清晰、合乎邏輯的設計，同時並採用了優質的材料及精湛的工藝，使之成為丹麥現代設計的經典範例。

New Now及設計

拍賣：2023年11月26日香港時間下午2時

香港預展：2023年11月18至26日 上午11時至下午7時

地點：香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F

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