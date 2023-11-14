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MPF懶人基金其實唔懶　52隻基金大檢閱　為何1年相差逾3%？

強積金 08:00 2023/11/14

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MPF懶人基金其實唔懶　52隻基金大檢閱　為何1年相差逾3%？

MPF之所以有「懶人基金」，其實是由於打工仔懶得管理，不去主動選擇投資組合，讓強積金供款自動「跌入」懶人基金。早年積金商可自行決定哪些屬懶人基金，結果都是些貨幣市場基金、保守基金、保證基金等等，回報極低，也不一定保本，結果令大家形成「MPF回報低」的印象。

但「懶人基金」今非昔比，政府在2017年推出「預設投資策略」（DIS），規定每個強積金計劃都要設定一隻「核心累積基金」及一隻「65歲後基金」，若打工仔不主動選擇投資組合，供款會自動投資於這兩隻DIS基金。政府又為DIS基金設收費上限，同時選定基金的參考回報組合，讓業界跟從。

目前市場上合共有52隻DIS基金，包括26隻「核心累積基金」及26隻「65歲後基金」，這批基金雖然也叫「懶人基金」，但「懶惰」所指的是計劃成員「懶得選擇」，實際上基金並不懶，雖然受限於參考回報組合，但每隻基金都有基金經理主動管理的影子，因此形成回報的差距。

「懶人基金」近1年回報比較
MPF「核心累積基金」近1年回報
（排名）		MPF「65歲後基金」近1年回報
（排名）
海通核心累積基金-A+6.63%
（1）		海通65歲後基金-A+3.19%
（1）
景順強積金核心累積基金-A+6.28%
（2）		景順強積金65歲後基金-A+1.41%
（2）
中銀保誠-我的核心累積基金+4.56%
（23）		永明強積金基金計劃-65歲後投資組合+0.1%
（23）
永明強積金基金計劃-核心累積投資組合+4.39%
（26）		東亞（強積金）享惠計劃-65歲後基金-0.26%
（26）
資料來源︰積金評級

最好與最差　1年回報相差逾3個百分點

上表可見，理論上投資組合較保守的「65歲後基金」，最好與最差的相比，1年下來回報可以相差達3.45個百分點之多，那是因為基金經理可以自由配置，只要不和參考組合偏離太多便可。按照上述基金的報告/基金便覽，海通65歲後基金持有較多現金（5.27%），而東亞的65歲後基金則較少現金（2.1%），這差距由債券資產來填補，東亞的65歲後基金有超過76%都是債券，海通則為73%。

除了資產類別的分配有所不同，實際的持股也會有不同，些微的投資差異造成一隻近1年升3.19%，另一隻近1年竟見紅、跌0.26%。

長期表現　海通反而包尾

海通的兩隻DIS基金在今年表現都稱冠，但拉長來看5年回報，海通的核心累積基金卻是敬陪末席。

「懶人基金」近5年回報（年率化）比較
MPF「核心累積基金」5年年率化回報
（排名）		MPF「65歲後基金」5年年率化回報
（排名）
滙豐/恒生強積金智選計劃-核心累積基金+4.52%
（1）		滙豐/恒生強積金智選計劃-65歲後基金+0.93%
（1）
中銀保誠核心累積基金+4.12%
（3）		海通65歲後基金-A+0.87%
（3）
信安強積金易富之選-信安核心累積基金+3.66%
（25）		富達退休集成信託-65歲後基金+0.29%
（25）
海通核心累積基金-A+3.57%
（26）		宏利退休精選（強積金）計劃-安聯強積金65歲後基金-A+0.24%
（26）
資料來源︰積金評級

由於DIS基金是採取股債混合的投資方式，因此較長期而言的穩定性較高，不像1年回報那樣有較大偏差，以核心累積基金為例，最好及最差的基金，5年的年率化回報相差約2個百分點。65歲後基金的回報差距則更小。

然而，若回報平均每年相差約2個百分點，5年下來總回報也會有一定差距。

翻查基金季報，滙豐/恒生的核心累積基金，投資組合分配以北美股票及環球債券最多，分別有38.8%及3.2%。而海通的核心累積基金，美股的佔比則略多，佔42.83%。更具體而言，前者最重倉的是蘋果（美︰AAPL），持倉佔比也只有2.8%；後者最重倉是微軟（美︰MSFT），持倉佔比4.41%。收費及開支也可能是回報差異的原因之一，前者的基金開支比率為0.78%，後者為0.93%。

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