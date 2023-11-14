大摩︰中國股市被低估　但「罕見低價」言之過早

儘管近日中港股市有止跌跡象，投資者的悲觀情緒亦有所扭轉，但摩根史丹利（大摩）昨日發佈的2024中國股市展望報告，仍只把中國股市評為「與大盤持平」（equal-weight）。報告認為，中國股市復甦的阻力依然很大，各類宏觀因素的影響將持續到2024。大摩維持偏好A股多於離岸中資股的判斷，但認為中國股市市值可能被低估。

結構性問題日益突出

債務通縮循環 人口負增長

大摩認為，2023年是中國面臨周期性和結構性挑戰的一年，債務、通縮和人口問題日益突出，而其負面影響會延續到2024年。

近年的內房危機使得中國房地產開發商、地方政府以及其下屬的融資機構債務壓力加劇，摩根大通2023年6月數據顯示，中國境內的總體債務（包括家庭、企業和政府）已達到該國年度經濟產出的282%。高於全球發達經濟體的平均水平（256%）。

通縮則與債務壓力形成循環。內房市場出現危機，而疫情的衝擊尚未完全恢復，消費者的消費信心依舊不足：上月，中國居民消費價格指數（CPI）按年下跌0.2%，中國通縮現象持續。通縮又將負面效果帶回給債務——通縮下，總體債務的賬面數字不變，實際價值卻上升，償還債務難度升級。

此外，2022年中國人口出現歷史性的負增長，人口總數相較上一年末減少85萬人。2040年雖然在此之前中國內地的生育政策逐步走向寬鬆，但收效並不明顯。中國智庫「育媧人口」稱，按照保守預期估計，2040年中國勞動人口為8.35億人，而老年人口達到3.52億人，且兩者的差距會不斷縮小。人口紅利逐漸褪去，而中國的產業升級能否跟上人口負增長的速度，依然是未知數。

人民幣走弱 政府宏觀調控是關鍵

人民幣則在國內通縮以及美國加息政策的背景下持續走弱，匯率一度跌破7.1關口，貨幣的流動性也因此受阻。大摩認為，政府的財政政策是打破債務通縮循環的關鍵。2022年年初，財政部宣佈發行7500億元人民幣特別國債，大摩認為這是政策中樞釋放的積極信號，但投資者依然需要更多積極拓張的宏觀調控政策來重塑投資信心。

中國股市市值被低估 但非「罕見低價」

然而，大摩同樣認為，中國股市市值被低估，雖然當下情況不太樂觀，但還沒有到「罕見低價（rare bargain）」的程度。

估價體系尚未跟隨經濟現狀調整

大摩認為，中國股市市價的評判體系要考慮實際經濟情況進行調整。 2024 年底基準指數目標分別為：MSCI 中國、恒生、恒生中國企業指數和滬深 300 分別為 60點（+5%）、18500點（+5%）、6350點（+5%）和 3850點（+7%）。

首先，中國股市的市值在當前經濟下行的壓力下，並不算低。當前MSCI中國指數未來12個月的市盈率為9.4，相較於MSCI新興經濟體指數有18%的折讓，低於近5年來的歷史平均值。

考慮到中國經濟當下存在的阻力，大摩認為未來5-7年，中國的股本回報率（ROE）將會穩定在11%左右——按照這個標準，而非市場共識價值重新計算市盈率，未來12個月MSCI中國指數的市盈率將上升到11.1。

其次，中國股市估值受到在美上市中資公司影響。大摩認為，MSCI中國指數自2017年以來的持續溢價，有部分原因來自於將在美上市的中資公司完全納入了指數評估。2024MSCI中國指數遠期市盈率相較於全球MSCI指數依然有折讓，但縱向對比過去12個月，這個折讓指數縮小了10%。

最後，持續通縮使得中國交易價格接近賬面價值。大摩在研報再次呼籲更加積極的財政政策幫助中國股票價格推回到新興市場水平。年初政府在財政方面的積極舉措，是大摩維持偏好A股多於離岸中資股的判斷的重要因素。

大摩認為，當下的中國股市裏，半導體、食品、飲料和煙草、消費類（包括互聯網）以及材料類和工業類依然值得關註。而對軟件、耐用消費品以及房地產與銀行采取謹慎態度。

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