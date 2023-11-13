  • 22°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國518萬個家庭淨值達600萬人幣　「千萬元家庭」北京最多、香港排第三

個人增值 18:21 2023/11/13

分享：

分享：

中國518萬個家庭淨值達600萬人民幣財富！「千萬元家庭」北京最多、香港排第三。

專門研究及編排百大富豪榜的中國內地研究機構「胡潤研究院」發布《中信保誠人壽「傳家」胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報告》。胡潤研究院表示，是次報告聚焦疫情防控平穩轉段後，經濟恢復波浪式發展、曲折式前進的過程中，中國高淨值家庭對於現金流管理的需求和趨勢，訪談和調查的對象為中國大陸地區25歲以上來自不同行業的高淨值人群。

518萬個家庭　財富淨值達600萬元人幣

《胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報告》就中國富裕及高淨值家庭數量的發現，顯示如下：

  • 600萬元（人民幣，下同）家庭淨值的「富裕家庭」：518萬戶
  • 千萬元家庭淨值的「高淨值家庭」：211萬戶
  • 億元家庭淨值的「超高淨值家庭」：13.8萬戶

「千萬元家庭」北京最多香港第三　上海增速最快

其中，擁有千萬元家庭淨值的「高淨值家庭」最多的5座城市，分別如下：

  • 北京：30.6萬戶
  • 上海：27.1萬戶
  • 香港：21.5萬戶
  • 深圳：8萬戶
  • 廣州：7.3萬戶

報告指出，在這5座城市中，上海的「高淨值家庭」規模增幅最快，按年成長3%。

中國高淨值族群重視風險意識

報告顯示，為降低未來現金流量風險，中國高淨值族群最認可的措施是提高風險意識（35%）。具體措施主要包括：

  • 資產配置多元化：7.59分（滿分為10分）
  • 合理使用負債工具：7.56分
  • 不只關心流入，更要防範風險、避免暴雷：7.55分
  • 先保證勞動性收入，再去探討資本性收入：7.52分
  • 養老要早做準備：7.48分

除此之外，調整資金配置結構（34%）和配置年金險（33%）也是受關注的降低未來現金流風險的措施。相較於年長族群，年輕一代的高淨值人士更認同年金險在現金流管理中的重要意義。

深圳成億萬富豪重鎮

胡潤百富董事長兼首席調查官胡潤表示，現金為王、穩健為重、保障先行是中國高淨值人群進行現金流規劃的主要思路，並且未來三年都不會有明顯變化。他又引用最新《2023衡昌燒坊·胡潤百富榜》顯示，2023年居住在深圳並擁有50億元人民幣以上財富有130人，成為上榜企業家居住最多排名第二的大城市。

相關文章：

雙11｜調查︰中國77%買家消費降級　拆解淘寶低價背後的秘密

中國有錢人轉移資產　通過地下錢莊　彭博︰今年料1.17萬億元外流

新加坡樓市「加辣」背後︰中國富豪湧入豪擲狂買 本地人嘆房價物價高、難維生

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開市追揸沽
【開市追揸沽】習拜會有利港股？騰訊、阿里績前部署
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

加息見頂　市況已屆轉捩點？調查揭示投資者將增持這些資產
2023/11/08
加息見頂　市況已屆轉捩點？調查揭示投資者將增持這些資產
VISA︰應減少依賴一次性密碼短訊　商戶宜採代幣化技術
2023/11/06
VISA︰應減少依賴一次性密碼短訊　商戶宜採代幣化技術
「工作生活平衡」滿意度　新加坡富裕一族亞太區最低
2023/11/02
「工作生活平衡」滿意度　新加坡富裕一族亞太區最低
内地掀「中年留學潮 」︰冀破35歲失業危機、為子女教育來港讀碩士
2023/11/01
内地掀「中年留學潮 」︰冀破35歲失業危機、為子女教育來港讀碩士
歐洲最富有90後　收股息都有48億元　「股東」就是他的正職
2023/11/01
歐洲最富有90後　收股息都有48億元　「股東」就是他的正職
股票 淘寶 亞洲 大城 家居 現金為王 年金 疫情 經濟 香港

下一篇文章

800萬的戶口值得嗎？一文看清高端理財戶口有哪些着數
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款