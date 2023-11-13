中國518萬個家庭淨值達600萬人幣　「千萬元家庭」北京最多、香港排第三

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專門研究及編排百大富豪榜的中國內地研究機構「胡潤研究院」發布《中信保誠人壽「傳家」胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報告》。胡潤研究院表示，是次報告聚焦疫情防控平穩轉段後，經濟恢復波浪式發展、曲折式前進的過程中，中國高淨值家庭對於現金流管理的需求和趨勢，訪談和調查的對象為中國大陸地區25歲以上來自不同行業的高淨值人群。
518萬個家庭 財富淨值達600萬元人幣
《胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報告》就中國富裕及高淨值家庭數量的發現，顯示如下：
- 擁600萬元（人民幣，下同）家庭淨值的「富裕家庭」：518萬戶
- 擁千萬元家庭淨值的「高淨值家庭」：211萬戶
- 擁億元家庭淨值的「超高淨值家庭」：13.8萬戶
「千萬元家庭」北京最多香港第三 上海增速最快
其中，擁有千萬元家庭淨值的「高淨值家庭」最多的5座城市，分別如下：
- 北京：30.6萬戶
- 上海：27.1萬戶
- 香港：21.5萬戶
- 深圳：8萬戶
- 廣州：7.3萬戶
報告指出，在這5座城市中，上海的「高淨值家庭」規模增幅最快，按年成長3%。
中國高淨值族群重視風險意識
報告顯示，為降低未來現金流量風險，中國高淨值族群最認可的措施是提高風險意識（35%）。具體措施主要包括：
- 資產配置多元化：7.59分（滿分為10分）
- 合理使用負債工具：7.56分
- 不只關心流入，更要防範風險、避免暴雷：7.55分
- 先保證勞動性收入，再去探討資本性收入：7.52分
- 養老要早做準備：7.48分
除此之外，調整資金配置結構（34%）和配置年金險（33%）也是受關注的降低未來現金流風險的措施。相較於年長族群，年輕一代的高淨值人士更認同年金險在現金流管理中的重要意義。
深圳成億萬富豪重鎮
胡潤百富董事長兼首席調查官胡潤表示，現金為王、穩健為重、保障先行是中國高淨值人群進行現金流規劃的主要思路，並且未來三年都不會有明顯變化。他又引用最新《2023衡昌燒坊·胡潤百富榜》顯示，2023年居住在深圳並擁有50億元人民幣以上財富有130人，成為上榜企業家居住最多排名第二的大城市。
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