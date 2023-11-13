中國518萬個家庭淨值達600萬人幣　「千萬元家庭」北京最多、香港排第三

▲ 中國518萬個家庭淨值達600萬人民幣財富！「千萬元家庭」北京最多、香港排第三。

專門研究及編排百大富豪榜的中國內地研究機構「胡潤研究院」發布《中信保誠人壽「傳家」胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報告》。胡潤研究院表示，是次報告聚焦疫情防控平穩轉段後，經濟恢復波浪式發展、曲折式前進的過程中，中國高淨值家庭對於現金流管理的需求和趨勢，訪談和調查的對象為中國大陸地區25歲以上來自不同行業的高淨值人群。

518萬個家庭 財富淨值達600萬元人幣

《胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報告》就中國富裕及高淨值家庭數量的發現，顯示如下：

擁 600萬元 （人民幣，下同）家庭淨值的「富裕家庭」：518萬戶

（人民幣，下同）家庭淨值的「富裕家庭」：518萬戶 擁 千萬元 家庭淨值的「高淨值家庭」：211萬戶

家庭淨值的「高淨值家庭」：211萬戶 擁億元家庭淨值的「超高淨值家庭」：13.8萬戶

「千萬元家庭」北京最多香港第三 上海增速最快

其中，擁有千萬元家庭淨值的「高淨值家庭」最多的5座城市，分別如下：

北京：30.6萬戶

上海：27.1萬戶

香港：21.5萬戶

深圳：8萬戶

廣州：7.3萬戶

報告指出，在這5座城市中，上海的「高淨值家庭」規模增幅最快，按年成長3%。

中國高淨值族群重視風險意識

報告顯示，為降低未來現金流量風險，中國高淨值族群最認可的措施是提高風險意識（35%）。具體措施主要包括：

資產配置多元化：7.59分（滿分為10分）

合理使用負債工具：7.56分

不只關心流入，更要防範風險、避免暴雷：7.55分

先保證勞動性收入，再去探討資本性收入：7.52分

養老要早做準備：7.48分

除此之外，調整資金配置結構（34%）和配置年金險（33%）也是受關注的降低未來現金流風險的措施。相較於年長族群，年輕一代的高淨值人士更認同年金險在現金流管理中的重要意義。

深圳成億萬富豪重鎮

胡潤百富董事長兼首席調查官胡潤表示，現金為王、穩健為重、保障先行是中國高淨值人群進行現金流規劃的主要思路，並且未來三年都不會有明顯變化。他又引用最新《2023衡昌燒坊·胡潤百富榜》顯示，2023年居住在深圳並擁有50億元人民幣以上財富有130人，成為上榜企業家居住最多排名第二的大城市。

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