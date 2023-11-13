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百萬富翁其實不富有　31%自認只是「中產」　首要保護已有財富

個人增值 20:30 2023/11/13

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僅8%百萬富翁感富有 31%自認中產 最大財務優先事項：保護已有財富

一般人看來，如果可投資資產達百萬，應該能稱得上富裕。但高通脹、經濟不穩定之下，很多富人覺得自己不算有錢。美通金融(Ameriprise Financial)最近一項調查顯示，大多數百萬富翁不認為自己富有，31%人自認屬中產，只有8%的人覺得自己有錢。

僅8%百萬富翁感富有 三成自稱中產

該研究調查了3500多名26歲~77歲的美國人，發現資產在100萬美元（約780萬港元）或以上的投資者中，60%把自己歸為中上階級，31%自稱中產階級，僅8%認為自己富有。

若資產少一點，在可投資資產為2.5萬美元（約20萬港元）至99.9萬美元（約780萬港元）的人中，僅四分之一(25%) 表示自己是中上階層，58%表示自己是中產階級，只2%的人覺得自己富有。

致富首要因素：財務規劃和投資

其中580名擁有100萬美元及以上可投資資產的美國人，亦分享了累積儲蓄的方式︰80% 的人認為「財務規劃和投資」是他們累積超過100萬美元資產的首要驅動力。「收入豐厚」（71%）和「量入為出」（69%）也對其財務成功做出了貢獻。只有 13%的人將致富歸功於「運氣」。

百萬富翁當中，85%的人認為「財富」意味著「擁有財務安全感」，66%的人認爲「財富」是「養活自己和家人的能力」，58%的人將其與「做我想做的事的自由」聯繫在一起。

最大財務優先事項：保護已有財富

百萬富翁的財務優先事項與較不富裕的投資者不同。資產超過100萬美元的投資者透露，他們的三大財務優先事項是「保護累積的財富」（62%），其次是「為退休儲蓄」（43%）和「管理市場波動」（32%） 。相比之下，資產在100萬美元以下的投資者表示，「為退休儲蓄」（49%）是他們的首要任務，「管理日常生活開支」（42%）位居第二，「增加收入」（35%） 和「償還債務」（35%）並列第三。

高通脹、政經不穩定打擊財務信心

CNBC指，由於持續的通貨膨脹、高利率以及地緣政治和經濟的不確定性，愈來愈少美國人對自己的財務狀況充滿信心，包括百萬富翁都是如此。美通金融註冊理財規劃師Kim Maez表示，在較高的物價和較低的資產價格之下，許多人感到受擠壓。她說：「雖然這是經濟周期的必要組成部分，但它也令人不安。」

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