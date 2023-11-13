主動型基金「血流不止」　普徠仕警告今季淨流出2000億

▲ 普徠仕警告第四季或淨流出逾260億美元！外媒：主動型基金「血流不止」。

以互惠基金為主要產品的資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price Group）上周五（9日）公布截至10月底止資產管理初步數據，總資產規模達1.312萬億美元，10月初步淨流出63億美元；該公司並預計11月和12月分別每月淨流出逾100億美元。換言之，普徠仕估算其第四季總計淨流失或達到逾260億美元（約2000億港元）。

普徠仕將將資金外流加劇歸因於「大型終止」和常規季節性模式。《彭博》以「贖回潮」形容投資者加速放棄積極主動管理的互惠基金，轉向持有更便宜的產品或現金貨幣市場倉位的做法。

普徠仕表示，截至10月底止，其股票基金資產已由9月底止的6,900億美元降至6,680億美元，當中部分基金出現流出。

受該則警告拖累，普徠仕（美：TROW）股價上周五早段一度急跌4.1%，全日走低1.37%收報92.62美元，連跌兩日。

多隻基金均見淨流出

除了普徠仕外，其他一些主動式資產管理公司也不好過，其公布的最新數據顯示，部份公司的資產管理規模部份基於股市走弱而縮水，其資金外流的情況也未見緩和。

富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton，又名Franklin Resources，美：BEN）上周五公布截至10月底止資產管理初步數據，資產管理規模（AUM）達1.33萬億美元，然而9月底止該數據為1.37萬億美元，即按月減少2.9%。該公司把當月資產規模的下降歸因於負面市場和長期淨流出的影響。

富蘭克林鄧普頓截至10月底止固定收益資產總額4,689億美元，較9月底止下降2.9%。股票資產4,109億美元，較9月底止跌4.5%。多元資產類別資產總額1,408億美元，按月減少2.9%。另類資產總額2,538億美元，較9月底止略為下降。此外，現金管理資金總額601億美元，較9月底止跌1.2%。

此外，景順（Invesco，美：IVZ）同日公布，AUM達1.45萬億美元，較9月底止下降2.5%。該公司10月長期淨流出（net long-term outflows）1億美元。非管理費收入淨流入17億美元，貨幣市場淨流出109億美元。

景順表示，資產管理規模受到不利的市場回報的負面影響，減少270億美元。外匯資產管理規模減少7億美元。截至10月底止的季度初步平均總資產管理規模1.48萬億美元；季度初步平均活躍資產管理規模9,613億美元。

外媒：主動型基金「血流不止」

《彭博》指出，資產管理產業中不少依賴主動管理策略的公司，在過去幾年都受到資金外流打擊。因此，不少公司試圖擴展業務至更費用較便宜的指數基金，以及私人信貸等另類資產。

《彭博》早於10月的另一則報導表示，普徠仕在短短兩年內出現1,270億美元的資金外流。自2018年以來，超過6,000億美元的客戶現金已從普徠仕、富蘭克林、安本（Abrdn）、駿利亨德森（Janus Henderson）及景順等投資基金退出。投資者正在放棄互惠基金，轉而採用成本低得多的被動策略，這些策略主要由貝萊德（BlackRock）、先鋒集團（Vanguard Group）和道富銀行（State Street）等巨頭管理，導致整個資產管理產業的費用大幅壓縮，對小型資產管理公司的收入和利潤帶來壓力。

貝萊德自2018年起幾乎每季均錄得投資者的現金淨流入。相較下，富蘭克林鄧普頓只有兩個季度錄得長期淨流入。駿利亨德森連續21個季度錄得淨流出後，今年初終於有資金流入，但隨後又開始流失。安本自2017年重組以來，還未出現過現金淨流入。普徠仕自2021年中期以來，旗下基金已流失數百億美元，其管理費收入急跌逾15%。而景順三年來收入幾乎沒有成長。

根據晨星（Morningstar）統計，擁有75年歷史的富蘭克林收益基金總資產約690億美元，但五年內淨流出約190億美元。其Western Asset Core Plus債券基金總資產約210億美元，自2022年初以來已被贖回超過100億美元。普徠仕旗下270億美元的中型成長基金以及500億美元的藍籌成長基金已被贖回超過100億美元。

ETF搶客

報導提到，很多資產管理公司加入私人信貸熱潮，期望為客戶提供收費較高的投資策略，但並非間間有所成效。普徠仕於2021年大張旗鼓以42億美元的價格收購Oak Hill Advisors，但對公司的前景改善有限。富蘭克林以17.5億美元收購了Lexington Partners等公司，目前管理着2,570億美元的另類資產，約佔該公司整體業務的18%。這些收購增加了資產管理規模，從而增加收入，但難以扭轉多年來的整體淨流出。

《路透》上月中報導，高盛和卡拉莫斯資產管理（Calamos Investment Management）近日建立了主動式管理ETF（交易所買賣基金）。摩根士丹利亦宣布計劃將其兩隻主動式管理互惠基金轉換為ETF。

據晨星Morningstar Direct數據，截至10月6日止，今年推出的376隻新ETF中約有75%處於活躍狀態。這意味着基金經理選擇的資產並非旨在反映投資策略或超越特定基準的資產，而是追蹤指數。去年美國監管機構的批准相關產品比率為63%，2019年的比率為36%，反映向上趨勢。

報導又提到，過去五年來，ETF的較低收費、更強的流動性和更高透明度，正穩步地從傳統的互惠基金吸引投資者。晨星表示，美國ETF資產翻了一番至7.4萬億美元，佔所有美國公司管理的互惠基金或ETF資產的近30%。而期內，互惠基金資產下跌14%至15.3萬億美元。

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