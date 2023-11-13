環球都唱好美債　巴菲特卻沒有買　他秉持的「槓鈴策略」是什麼？

▲ 如果巴菲特決定將大量現金重新部署到債券上，這必定是因為會發生什麼重大事件。華爾街仍在等待這一點，但可能需要明顯更高的收益率才能吸引巴菲特。

當美國10年期國債息上月觸及5厘水平後，很多機構都說債券市場現在很有吸引力，而5厘確實成為支持位，目前10年期債息回落至4.6厘左右。但一位著名投資者似乎並不支持，他就是人稱「股神」的巴菲特。

新聞集團旗下的《拜倫週刊》稱，即使利率飆升，巴菲特也不會購買債券。「只要看看巴菲特管理的龐大的巴郡投資組合就知道了，截至9月底，巴郡持有價值約3,400億美元的股票、1570億美元現金，其中大部分為一年內到期的美國國庫券、以及僅220億美元的債券。」

僅1%資產為超過一年債券

即使在那220億元債券組合當中，很大程度上都是類似於現金的產品︰約75%（即約170億美元）將在未來12個月內到期。整個巴郡投資組合中只有1%投資於期限超過一年的債券，而且自2023年初以來，巴郡的債券投資組合減少了約30億美元。

隨著時間的推移，波克夏的投資組合變得更加重視股票。2020年，當10年期美國國債息低於1%時，巴菲特對債券投資者接受如此微不足道的利率的意願感到驚訝。目前10年期國債息約4.6%，但巴菲特仍持觀望態度。

投資組合的很大一部分支持巴郡龐大的財產和傷亡保險業務。保險公司將從客戶那裡獲得的保費收入進行投資，然後利用所得收益來幫助支付索賠。大多數財產和意外傷害保險公司將其大部分資產投資於債券，因為監管機構希望確保他們能夠支付索賠，而股票的風險高於債券。

最大的財產和意外傷害保險公司之一的Chubb便是如此。 截至第三季末，Chubb持有約1,000億美元的債券、170 億美元的股票和50億美元的現金。

槓鈴策略︰只有高風險及無風險

而巴郡擁有大量高風險資產、即股票，蘋果公司（美︰AAPL）幾乎已佔據的一半，但同時又有大量低風險資產，主要是現金。這就是所謂「槓鈴策略」（Barbell Strategy），只有高風險資產與近乎無風險的現金，走兩個極端，沒有中間價值的資產，這種策略在圖形上很像槓鈴，因此被稱為「槓鈴策略」。但即使採用「槓鈴策略」，高風險與無風險資產的比例也可以不一樣，一些很保守的投資者，可能是80%低風險/無風險，只有20%甚至更低是高風險。

《拜倫週刊》稱，巴郡可以比財產保險業的其他公司更積極地進行投資，因為它比其他大型保險公司擁有更多的資本。 因此，保險監理機構給予以相當大的投資空間。它擁有約3,000億美元的資本，約佔整個美國財產和意外保險業總淨值的25%。

如果巴菲特決定將大量現金重新部署到債券上，這必定是因為會發生什麼重大事件。華爾街仍在等待這一點，但可能需要明顯更高的收益率才能吸引巴菲特。

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