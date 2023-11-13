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通脹影響ESG投資　債券基金將受追捧　6成人憂「漂綠」問題

博客 08:00 2023/11/13

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通脹風險下 三分一ESG投資者將增持債券基金 35%增持中性股

在過去約18個月，通脹飆升及市場領先股票的急劇轉變對投資者造成衝擊。資本集團最新發佈的2023年ESG環球調查，收集了超過1,100名歐洲、中東、北美洲和亞太區的機構及大額投資專家的意見，就這些市場事件對環境、社會及管治（ESG）領域的影響提出了部份見解。

隨著通脹出現放緩跡象及投資者尋求現金投資機會，近三分之一的受訪投資專家表示，他們將增加對ESG債券基金的配置；另外，股市大幅波動驅使35%的ESG投資者考慮在股票配置中維持中性偏好。

股市波動 35%投資者將增持中性ESG股

越來越多投資者嘗試通過ESG投資來應對多個環球主題，包括極端天氣事件、使能源轉型成為首要關注議題的俄烏衝突、減少不平等及改善供應鏈標準等。

此外，股市波動（尤其是由少數增長股主導的市況）意味著多元主題基金的分散風險特質對尋求中性偏好的ESG投資者同樣具吸引力。超過三分之一（35%）的受訪者表示，他們計劃在未來12個月增加投資於風格中性的ESG股票策略。此外，40%的受訪者認為，多元主題ESG基金是分散風格偏好風險的有效途徑。

通脹回落時 三分一人將增持ESG債券基金

對固定收益投資者而言，通脹是決定其資產配置的重要考慮因素。近三分之一（32%）的受訪者計劃在通脹回落時，增加對ESG債券基金的配置，而37%的受訪機構投資者亦表示有相同計劃。

投資者主動增進對監管的理解

關注監管審查是全球投資者的共同議題。近七成（69%）投資者表示，其公司將監管合規界定為ESG投資方針的「絕對核心」或「重要部分」。對監管合規及管理重大財務風險的重視，代表投資者主要將ESG視作一個風險因素，並著重避免監管行動造成聲譽受損，以及ESG投資風險帶來的財務損害。

然而，投資者對增進對監管的理解較有把握，為了應對監管標籤機制所帶來的混亂，39%的機構投資者已制定自身的ESG定義，以確保團隊採用一致的策略。投資者亦採取積極措施破解數據難題，包括從多個來源獲得ESG數據、依賴資產管理公司的專有研究，以及自行作出分析等。整體而言，投資者對ESG的了解越多，越能找到應對相應挑戰的方式。

近六成人擔憂「漂綠」問題

儘管上述利好因素存在，但整體而言，投資者認為漂綠問題（漂綠是指對某個產品、活動或組織的ESG或可持續特點提供誤導資料）日益普遍，多項因素正在影響市場對漂綠的看法，包括媒體廣泛報導涉嫌漂綠個案、反ESG評論，以及ESG基金的重新分類和降級。兩年前指出漂綠極具挑戰性的受訪者佔近39%，而現時的比率已大幅提高至59%。

部分長期障礙開始化解

資本集團已連續三年進行ESG環球調查，並開始了解部分趨勢的發展情況。舉例來說，儘管投資者仍然強調數據質素、監管複雜性及基金資訊披露是採納ESG的障礙，但這些方面帶來挑戰的程度均有所下降，意味著部分長期障礙正開始化解。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

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撰文 : 資本集團

欄名 : 資本智庫

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