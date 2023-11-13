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【加密市場一周】HashKey推出持牌加密幣交易APP

博客 08:00 2023/11/13

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HashKey推出持牌加密幣交易App | 杜拜金管局認可XRP、TON代幣

上周，加密貨幣市場交易量上升至 487億美元。比特幣於周三報 35,346美元，上升2.3%。以太幣一周上升3.98%，周三報 $1,881 美元。

HashKey推出持牌加密幣交易App

香港加密貨幣公司HashKey Group，是城市內獲准為散戶投資者提供服務的兩家虛擬資產交易所之一，自從JPEX醜聞擾亂當地行業以來，該公司推出了首個獲得證監會（SFC）批准的交易應用程式。通過該應用程式，HashKey擴大了其移動零售服務，此前只能為在早期自願許可制度下為專業投資者提供服務。香港市民將能夠使用港幣或美元，直接從本地銀行帳戶存入，通過該應用程式購買比特幣和以太幣。

此舉發生在香港政府公布一系列旨在促進虛擬資產行業的政策轉變一年之後，其中包括針對加密貨幣平台的新強制許可計劃，該計劃允許它們向散戶交易者出售具有大市值的代幣。新的許可規定於六月生效，設有一年寬限期，但尚未批准新的交易所。HashKey和競爭對手OSL於八月升級了其先前的許可證。

杜拜金管局認可XRP、TON代幣

2023年11月2日，杜拜金融服務監管機構（DFSA）承認了另外兩種代幣，將XRP（XRP）和Toncoin（TON）列入其承認的代幣清單。它們加入了比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和萊特幣（LTC），成為杜拜國際金融中心（DIFC）承認的代幣。這些代幣的新地位將允許DIFC內的金融機構進行交易。在這個特殊經濟區域內有超過4,000家公司。Ripple於2020年在DIFC開設了其中東和北非地區總部。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報7,046點，一周上升4.73% ；信昇比特幣指數報8,555點，一周上升2.19%；信昇以太幣指數報16,204點，一周上升 3.88%; 信昇加密穩定幣報999.66點。信昇比特幣現價指數報35,415點，一周上升2.19%；信昇以太幣現價指數報1,886點，一周上升3.88%。

指數指數水平（點）(截至2023-11-08)一周變化
信昇加密貨幣指數7046+4.73% (+318)
信昇比特幣指數8555+2.19% (+183)
信昇以太幣指數16204+3.88% (+605)
信昇加密穩定幣指數999.66-0.01% (-0.09618)
信昇比特幣現貨指數35415+2.19% (+758)
信昇以太幣現貨指數1886+3.88% (+70)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

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撰文 : 陳雅芳 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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