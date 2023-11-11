【高息產品】貨幣基金成投資新寵　9厘好過做定期？

▲ 富途鄺智傑介紹指，貨幣基金一般投資於高質量的短期有息證券，例如短期銀行存款證、政府票據或高評級的商業票據等等，投資風險相對較低。

在近年的香港投資市場，隨著不確定性和利率波動較大，貨幣基金這一項低風險、高流動性的投資選擇正吸引越來越多的投資者眼球。富途財富管理中心副總裁、投資顧問負責人鄺智傑接受本網專訪稱：「主要因為市場環境轉變，以往想起低風險、具彈性並有不錯收益的產品，許多時候大家都會進行存款相關的投資。近年在美聯儲不斷加息下，使貨幣基金的回報也比較吸引。」

「有些人聽見貨幣基金，會覺得（這種投資）是否炒賣外幣？其實並不是。」鄺智傑介紹指，貨幣基金一般投資於高質量的短期有息證券，例如短期銀行存款證、政府票據或高評級的商業票據等等，投資風險相對較低。「近期港股走勢疲弱，如果投資者去銀行做定期存款，資金需要被凍結一段日子，無法即時入市而錯失機會；貨幣基金在每一個交易日都可以進行申購和贖回，對投資者而言靈活性更大。」他說。

通脹經常被視為「債券投資者的敵人」，若然環球持續加息，債券的價格定必受到影響。不過鄺智傑表示，加息對於貨幣基金而言，並不一定是壞事。「以富途平台上架的貨幣基金為例，平均投資組合期限為30天。即使當中包含債券的成份，在這麼短的到期時間下，其對利率的敏感度亦會較低，所以加息並不會造成太大影響。」他留意到，現時有很多貨幣基金的投資組合，都是以銀行存款為主，所以不會受到價格影響而出現資產下跌的情況。

一年平均賺4.7%

低門檻高回報 吸引投資者

鄺智傑指出，若要尋找貨幣基金的直接比較對手，他會以美國國債為例，因為這兩者共同擁有低風險和投資期限可調性的特點。「在過往一段長時間，鮮有投資產品能夠提供超過4厘的回報，因此眼下一些相對低風險、同時具有不錯回報的投資產品，實際上顯得相當具有吸引力。」

富途資料顯示，截至2023年10月26日止，旗下美元貨幣基金近一年平均收益4.7厘，認購門檻最低100元。鄺智傑形容，由於收益穩定、風險相對較低及交易便捷等特點，吸引不少投資者把資金泊存於此；而富途為旗下客戶提供「自動申贖功能」，如果想購買股票，現金寶可以即時自動贖回；賣出股票時，賬戶閒置資金可在現金寶自動賺取收益。

該行近日推出新客優惠，認購富途旗下貨幣基金，搭配「1年5%基金收益券」獲得額外5厘獎賞，即平均回報率有9.7厘，優惠期至11月30日。值得留意，新客戶的額外獎勵部分，本金上限為2萬港元或2,557美元，超過限額的部分將不享受額外獎勵。

富途：僅屬於閒錢配置 不建議all in

「雖然貨幣基金是一個很好的產品，但也不建議投資者all in，反而是一種配置閒錢的選擇。」鄺智傑認為，憧憬美國加息周期快於完結，股票和債券的值博率高；從過往數據來看，一旦加息周期確定結束，其後12個月的債券和股票都有不錯升幅。

值得留意，貨幣基金被認為是風險較低的投資工具，但它們仍然具有一些潛在的風險，投資者在考慮這些基金時應予以注意，包括：

信用風險：基金底層投資的債務發行方出現違約

流動性風險：在某些市場情況下，同一時間有大量投資者申請贖回，可能導致貨幣基金淨值下降

基金公司的管理風險：對比在銀行進行的定期存款有著50萬元的存款保障，貨幣基金則沒有類似保障

多元資產配置

助抵禦市場波動

然而，在現時尚算疲弱的市況下，散戶可以採用哪些投資策略對抗市場波動？鄺智傑建議兩大策略：制定長、中、短期的投資理財目標，以及設立多元化的資產配置。「例如用作長期投資的資金，不應該在現時波動的市場進行投資，而是應該投資在低風險的產品上，令自己有更大的靈活性⋯⋯資產配置的重要性，在於能夠在波動的市況下，減低投資組合的波動性及分散風險。」

鄺智傑續指出：「當你的投資組合比較分散時，資產波動自然較細，讓你沒有這麼容易做錯投資決定⋯⋯很多時候，投資者都會因為一些情緒上，或是短期市況波動而進行的投資決定。」所以他建議大家善用多元資產配置，有助於保持冷靜並避免情緒驅動的投資行為。

撰文：蔡穎霖

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