  • 25°C
香港時間 : 20231111日 (週六) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息產品】貨幣基金成投資新寵　9厘好過做定期？

收息攻略 11:00 2023/11/11

分享：

分享：

富途鄺智傑介紹指，貨幣基金一般投資於高質量的短期有息證券，例如短期銀行存款證、政府票據或高評級的商業票據等等，投資風險相對較低。

在近年的香港投資市場，隨著不確定性和利率波動較大，貨幣基金這一項低風險、高流動性的投資選擇正吸引越來越多的投資者眼球。富途財富管理中心副總裁、投資顧問負責人鄺智傑接受本網專訪稱：「主要因為市場環境轉變，以往想起低風險、具彈性並有不錯收益的產品，許多時候大家都會進行存款相關的投資。近年在美聯儲不斷加息下，使貨幣基金的回報也比較吸引。」

「有些人聽見貨幣基金，會覺得（這種投資）是否炒賣外幣？其實並不是。」鄺智傑介紹指，貨幣基金一般投資於高質量的短期有息證券，例如短期銀行存款證、政府票據或高評級的商業票據等等，投資風險相對較低。「近期港股走勢疲弱，如果投資者去銀行做定期存款，資金需要被凍結一段日子，無法即時入市而錯失機會；貨幣基金在每一個交易日都可以進行申購和贖回，對投資者而言靈活性更大。」他說。

通脹經常被視為「債券投資者的敵人」，若然環球持續加息，債券的價格定必受到影響。不過鄺智傑表示，加息對於貨幣基金而言，並不一定是壞事。「以富途平台上架的貨幣基金為例，平均投資組合期限為30天。即使當中包含債券的成份，在這麼短的到期時間下，其對利率的敏感度亦會較低，所以加息並不會造成太大影響。」他留意到，現時有很多貨幣基金的投資組合，都是以銀行存款為主，所以不會受到價格影響而出現資產下跌的情況。

一年平均賺4.7%
低門檻高回報　吸引投資者

鄺智傑指出，若要尋找貨幣基金的直接比較對手，他會以美國國債為例，因為這兩者共同擁有低風險和投資期限可調性的特點。「在過往一段長時間，鮮有投資產品能夠提供超過4厘的回報，因此眼下一些相對低風險、同時具有不錯回報的投資產品，實際上顯得相當具有吸引力。」

富途資料顯示，截至2023年10月26日止，旗下美元貨幣基金近一年平均收益4.7厘，認購門檻最低100元。鄺智傑形容，由於收益穩定、風險相對較低及交易便捷等特點，吸引不少投資者把資金泊存於此；而富途為旗下客戶提供「自動申贖功能」，如果想購買股票，現金寶可以即時自動贖回；賣出股票時，賬戶閒置資金可在現金寶自動賺取收益。

該行近日推出新客優惠，認購富途旗下貨幣基金，搭配「1年5%基金收益券」獲得額外5厘獎賞，即平均回報率有9.7厘，優惠期至11月30日。值得留意，新客戶的額外獎勵部分，本金上限為2萬港元或2,557美元，超過限額的部分將不享受額外獎勵。

富途：僅屬於閒錢配置　不建議all in

「雖然貨幣基金是一個很好的產品，但也不建議投資者all in，反而是一種配置閒錢的選擇。」鄺智傑認為，憧憬美國加息周期快於完結，股票和債券的值博率高；從過往數據來看，一旦加息周期確定結束，其後12個月的債券和股票都有不錯升幅。

值得留意，貨幣基金被認為是風險較低的投資工具，但它們仍然具有一些潛在的風險，投資者在考慮這些基金時應予以注意，包括：

  • 信用風險：基金底層投資的債務發行方出現違約
  • 流動性風險：在某些市場情況下，同一時間有大量投資者申請贖回，可能導致貨幣基金淨值下降
  • 基金公司的管理風險：對比在銀行進行的定期存款有著50萬元的存款保障，貨幣基金則沒有類似保障

多元資產配置
助抵禦市場波動

然而，在現時尚算疲弱的市況下，散戶可以採用哪些投資策略對抗市場波動？鄺智傑建議兩大策略：制定長、中、短期的投資理財目標，以及設立多元化的資產配置。「例如用作長期投資的資金，不應該在現時波動的市場進行投資，而是應該投資在低風險的產品上，令自己有更大的靈活性⋯⋯資產配置的重要性，在於能夠在波動的市況下，減低投資組合的波動性及分散風險。」

鄺智傑續指出：「當你的投資組合比較分散時，資產波動自然較細，讓你沒有這麼容易做錯投資決定⋯⋯很多時候，投資者都會因為一些情緒上，或是短期市況波動而進行的投資決定。」所以他建議大家善用多元資產配置，有助於保持冷靜並避免情緒驅動的投資行為。

撰文：蔡穎霖

更多高息策略︰

想月月收息5厘？被動收入靠兩招　除了定存還有這熱門產品

【定期存款2023】滙豐加息大行未響應　中小行減息跌穿5厘　哪些銀行還有5厘？

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

LGBTQ+理財Tips：海外同婚或無法離婚？同性伴侶海外置業有何注意點？
2023/11/10
LGBTQ+理財Tips：海外同婚或無法離婚？同性伴侶海外置業有何注意點？
AI時代屬於散戶嗎？盤點那些低門檻投資
2023/11/10
AI時代屬於散戶嗎？盤點那些低門檻投資
3年來跑贏99%同行　基金經理3招避免投資失誤　嚴選2024年最值搏美股
2023/11/09
3年來跑贏99%同行　基金經理3招避免投資失誤　嚴選2024年最值搏美股
「現金為王」信念動搖？10年期債息重上4.6厘　專家︰不能再猶豫的2個原因
2023/11/07
「現金為王」信念動搖？10年期債息重上4.6厘　專家︰不能再猶豫的2個原因
【存款保障】為何是80萬不是100萬？存保會何漢傑︰「大銀行供款有佢份、賠款無佢份」
2023/10/31
【存款保障】為何是80萬不是100萬？存保會何漢傑︰「大銀行供款有佢份、賠款無佢份」
收息產品 派息基金 基金種類 貨幣政策 投資策略 值博率 財富及資產管理 港股 基金 債券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款