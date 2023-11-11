【財富自由】40歲辭去公職炒股維生　3招應對提早退休3大風險

▲ 財富自由如何安穩？投資KOL40歲辭去公職炒股維生，教路3招應對提早退休3大風險。

歐美近十年興起「財務獨立，提早退休」（Financial Independence, Retire Early，簡寫FIRE）的財務自由運動。FIRE的參與者努力儲蓄和投資，累積了一定財富後，可選擇較法定退休年齡提前至30歲、40歲退休，擺脫工作的束縛。FIRE一族也多過着極簡生活，盡量降低物慾減少開支，把時間投放在陪伴親友和發展個人興趣之餘，力求維持財政紀律，慳儉並明智投資，目標是被動收入持續蓋過生活成本，減少重投職場的機會。

台灣財經部落格「99啪的財經筆記」版主、《沒有18%我靠股票打造自己的鐵飯碗》作者「99啪」在40歲時辭掉公職，並成為全職投資者。99啪從多年的實務經驗出發，建議有意提早退休或做全職投資者的人士，即使已處於被動收入超過生活費用的「財自」狀況，也要小心3個極有可能遇上的財務風險：

1. 財務彈性下降

提早退休會令工作收入會減少，甚至歸零。當生活費用失去一個穩定入息來源，便會更依賴投資回報。股市長期平均年化回報率達7%，但顧名「長期平均」，實際上每年的回報率都有高低起伏，虧損有之，「坐艇」有之，並不能視作固定收益。

99啪認為，全職投資者面對市場時刻波動，宜對獲利金額作出更保守的預期。此外，由於沒有固定入息，他們向銀行借貸會更困難，條件也會變差。

2. 本金愈大、投資組合風險承受能力愈小

隨着本金愈大，風險承受度也會隨之下降。一名投資者年輕時，本金可能200萬元，就算蝕一半，仍有100萬元，工作幾年也有機會賺回。但若然中老年人以本金2,000萬元炒股，虧損50%已等於1,000萬元，就算仍在返工，不吃不喝也要10年才回本，更何況沒有工作收入？

若遇上股災，對於提早退休者的考驗更嚴峻。99啪指出，大型股災通常會造成市場30%至50%跌幅。回顧千禧年代初科網股泡沫爆破和2008年金融海嘯時，標指分別重挫51%及45%，分別花費4年10個月及6年3個月，方能收復失地。

99啪又表示，即使以最保守的股債六四配置，在這兩次股災也分別下跌33%及22%，並且分別花費3年2個月及3年6個月才回到起點。由於提早退休者尚有漫長的投資年期，很大機會遇上大型股災，必須及早考慮兩個問題，做定心理上、財務上的準備：如何避免資產大幅縮水，以及「坐艇」時如何自處。

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3. 不投資的機會成本上升

面對風險承受能力下降，投資者或更趨保守，保留多點現金。但單單放在銀行會跑輸通脹，該筆資金的機會成本因此上升，某程度上慢慢貶值。可以說是相當矛盾、難為知己難為敵。

雖然目前高息環境下，部份銀行定期存款息口高。但高息定存的存款期通常只有幾個月，又要面對未來開始減息的可能。

99啪以資產2,000萬元、投資回報率7%計算，得出1年不投資便會賺少140萬元。打工仔提早退休後，更加需要投資收益來維持生計，又面臨通脹壓力，不投資的代價比仍有穩定工作入息時大很多。

對於有意提早退休或全職投資的朋友，99啪認為以下至少3種投資舉措可以考慮：

3招應對(1)︰積蓄至少為年薪25倍 宜緊守4%提款率

99啪以知名的4%提款率法則計算，退休積蓄或總資產的最低門檻大約是年薪或生活費25倍以上。但假如退休後有兼職收入、保險或退休金等固定入息，可以再調整。假設年薪或生活費開支為100萬元，退休便需要2,500萬元積蓄，然後每年生活費提款率不能超過總資產的4%。

雖然生活費視乎個人要求而定，資產規模並無嚴謹標準。但很多人「有錢便身痕」，作高水平消費或購買奢侈品，退休規劃失敗的機會便增加。

他又提到，有最新研究指出，若提領率不是採取固定比率，而是採取「動態調整」方式，還可以再延長提款年限。

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3招應對(2). 目標3年維持正數

面對資金機會成本上升，必須長期將多數資金作投資以賺取回報，但同時又要管理風險，定下止蝕標準，特別是最大回調預期。

99啪引用個人經驗指出，整體投資組合回調不宜超過20%，再多則較危險，因為要保本。

此外，風險回報比（R/R比率）要拉高，目標以更低風險去取得接近大市的回報，或者跟大市波動相若，但回報稍好。然後盡量拉長時間去檢討投資策略，如果3年滾動回報維持正數，代表倉位獲利比較穩定，能通過長期市場的考驗。

3招應對(3). 適度槓桿

99啪建議年輕的全職投資者如果有意置業，最好趁仍有工作入息時去申請按揭，否則辭職後會相對困難。當然有人可能有能力「一砲過」現金買樓，但一大筆資金就此封印入磚頭，既不能用作投資，也失去鎖定優惠貸款條件的機會。

他又表示，如果投資組合懂得適度運用槓桿，採取槓鈴投資策略（Barbell strategy）（用上高風險和無風險的兩種資產配置，以降低損失並擴大獲利機會），也可以降低投資風險，並增加資金流動性。

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