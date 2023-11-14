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【財富自由】30歲擁780萬想提早退休　點慳生活成本？外媒：賺多10年錢較安全

個人增值 08:30 2023/11/14

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財富自由好勉強？30歲擁780萬提早退休，點慳生活成本？外媒：賺多10年錢較安全。

歐美近十年興起「財務獨立，提早退休」（Financial Independence, Retire Early，簡寫FIRE）的財務自由運動。FIRE的參與者努力儲蓄和投資，累積了一定財富後，可選擇較法定退休年齡提前至30歲、40歲退休，擺脫工作的束縛。FIRE一族也多過着極簡生活，盡量降低物慾減少開支，把時間投放在陪伴親友和發展個人興趣之餘，力求維持財政紀律，慳儉並明智投資，目標是被動收入持續蓋過生活成本，減少重投職場的機會。

30歲擁有780萬足夠退休嗎？

假設在30歲便擁有100萬美元（約780萬港元）積蓄，是否具備足夠條件提早退休？理財策劃資訊網站SmartAsset指出，100萬美元實際上不能在退休後產生可觀穩定、有保障的收入，至少在用上社會安全保障（形式類似延期年金）來幫補前是如此。根據大多數金融專業人士使用的「4%提款率」經驗法則， 提早退休人士應預期每年生活費提款率不能超過總資產的4%。

這個狀況意味着，為了實現「永續」的退休生活，生活費預算應佔總退休投資組合約4%。對於擁有100萬美元投資組合的退休人士而言，相當於每年4萬美元（約31.2萬港元）。當然這是一個保守的數字，只要你持有債券，每季穩定獲得派息，要維持這個比率不難。

根據美國人口普查局數據，該國年收入中位數為7,07萬美元（約55.2萬港元），上述提款率是少於這個水平。若把目光放回香港，根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告 (2023年第2季)》，2023年第二季香港男性每月就業收入中位數較去年同期的20,500元（港元，下同）升至22,200元，女性每月就業收入中位數則由15,000元按年升至16,000元；港人整體每月就業收入中位數20,000元，較去年同期的18,000元增加2,000元。

月入2萬元以年收入計則為約24萬元，31.2萬元大約比這數字多三成，單單自己使用或者勉強可以，但要是計及「一老一幼」的家人需要，加上香港生活水平高和通脹壓力，情況便迥然不同。

相關文章：退休需要幾多錢？專家︰4%提款率太死板 一個策略避免破產

提早退休面對的三個問題

  • 1. 住屋問題

提早退休首先要面對生活的所有基本開銷包括住屋、食物、水電煤等等。當中「住」往往是消耗最大的一部份。

SmartAsset指出，如果在30歲時便有100萬美元積蓄，想必是高薪一族，而原本在上班地點附近的房租，便足以消耗4萬美元的全筆提款年收入，因此需要搬屋，這將意味着離開你的朋友和人際網絡，以及你既有的生活方式。

把目光放回香港，要是你是「無殼一族」，沒有上車是硬傷。雖然目前香港樓價已略為回落，然而780萬在香港的置業選擇也不多，如果把積蓄用作買樓，便等於可以立即取消你的提早退休計劃。但香港畢竟地方較小、公共交通較發達，搬到租金較市區便宜的新界村屋還是可行。但注意在樓價回落的當下，租金仍是高企並呈向上趨勢，住屋成本是無法保證的。

對於有意移民至生活水平更低的地區（例如東南亞國家、中國內地等）的人士，則是另一番考量了。

  • 2. 健康保障

30歲時，你還可以選擇保費相對便宜的危疾保險，但隨着年齡增長，踏入40、50歲，這種選擇將愈來愈少。對於有意提早退休人士，晚年的醫療開支是需要考慮的一個問題。

  • 3. 一老一幼

第三個問題是所謂「情境成本」，即前面提及過的上有高堂、下有兒女的需要。如果你有孩子，連同學費等供養費用之鉅，能夠以百萬元計。而且隨着你父母年邁，他們可能需要個人和經濟上的照顧。

值得考慮替代方案：Coast FIRE

提早退休的生活，代表不再因工作文化而精疲力盡，也不會因整天等待工作電郵或短訊而累積壓力。然而，因着財政緊絀，這種自由不會很長久。

正如前面計算過的數字顯示，提早退休者可能沒有自由去過自己理想的生活方式。如果你買樓，便買不起其他東西。如果每年生活開支預算為30萬港元左右，那便可能就沒有太多錢用於旅遊、餐飲和其他奢侈品。

30歲擁有780萬港元可以退休嗎？可以。但可能弊大於利。如果你把這筆錢用於一系列可靠、舒適的投資，也可能賺取足夠回報提早退休。然而投資總是帶着風險，遇上跌市，蒙受的損失難以估算。

繼續工作也是一條出路。如果年紀輕輕便擁有780萬元的可觀積蓄，這樣看來，已有一定本錢去實行Coast FIRE。Coast FIRE可看作為一般FIRE（Regular FIRE）的改良版，這代表不用持續為儲存退休金而過着極端節儉的生活，也可以不用從事高收入但辛苦的工作，同時又不需要過早退休。用俗語來說，等於可以「打風流工」來賺取當前的生活費用。

因為已透過儲蓄和投資累積780萬元資金，Coast FIRE參與者以後可以不再儲錢；而由於未到達預定的退休年紀，也不會提領這筆退休金，就讓它在退休投資組合中繼續透過複息型成長來累積回報。由於退休金問題已解決大半，透過輕鬆工作、做小額生意等帶來的其他額外收入，都可以拿去自由運用，既能因應目前的生活物質需要消費，用來增加退休金帳戶供款亦無妨。簡單講，參與者自當刻去到法定退休年紀，在如何花費錢、如可分配金錢、花錢的時機上擁有更多的自由決定權。

SmartAsset建議，可能在40或45歲時退休會較為「安全」——再給退休金帳戶10年左右的時間，讓金額在複息型成長下，隨着時間而增加。

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