  • 25°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型養老方式　「旅居養老」流行　每天不到百元　月租民宿包食住

退休規劃 11:00 2023/11/12

分享：

分享：

「旅居養老」流行 每天不到百元 月租養老民宿包食住

不少香港長者想前往大灣區養老，内地老年人近年也流行起「旅居養老」的新模式：一些老人退休後選擇離開原來的居住地，到其他城市旅行長住，短則幾個月、長則半年以上。

其實這方法緣自歐美，跟普通去旅行並不相同，而是因應氣候及生活體驗，在一個地方長住，因此又被視為「候鳥式養老」zxad 

72歲老人抱團旅居 不依賴子女 

《三聯生活周刊》報道，一些50後、60後内地中產退休人士，喜愛去一些網紅旅遊城市「抱團旅居養老」。72歲的天津老人張承永招募了一些理念相同的同齡人，組成一個旅居小團隊，駐扎在終年溫暖的廣西北海，冬天逛逛附近的南方城市，夏天就一路向北去更涼爽的城市避暑。他覺得，年輕人也要打拼，「養兒防老」的觀念現在已經不適用了，要找個「不依賴孩子」的養老方式。

核心成員各有分工，分別負責規劃未來發展、組織團隊、管理財務、照應團員身體健康。他的團隊實行「AA制」，不提倡攀比、不追求享受，讓成員都負擔得起，每人每月交1000元（人民幣，下同），剩下的錢自己分配。他們還辦理了北海的暫住證，可享當地巴士優惠和惠民食堂。  

54歲媽媽獨自旅居惠州：「真正活在自己的世界裏」

還有一些老人則是選擇獨自旅居，因爲覺得一個人時間安排更自由。54歲的吉林老人紅姐，在丈夫去世後搬到北京與女兒同住，一度因代溝常與女兒起爭執。後來她意識到︰女兒早就不是小孩了，她不用過度操心，而是需要放手、過自己的生活。於是她決定拾起年輕時的旅行夢想，第一站是廣東惠州。

去年12月起，她就在當地海邊租了一間房住下，每天將獨居生活的日程排得滿滿︰六點半起床晨跑，八點吃早餐，九點上健身課，十點半後自己做午飯，下午用短視頻賬號記錄生活，晚上八點再上另一場健身課。空閒時還會和朋友一起喝茶、散步、去海邊唱歌。

紅姐表示，她從18歲就開始工作養家，現在終於有了自己的時間，感覺「這輩子還沒有像這樣，以自己為中心，真正活在自己的世界裏。」

雲南養老民宿：每天不到百元 包三餐、水電網

旅居養老的流行也帶動了熱門旅遊城市「養老基地」產業的誕生。《鏡觀台》報道，有旅遊從業者與雲南省的民宿合作打造旅居養老基地，從2021年至今入駐了近萬名老人，年紀最大的旅居者有89歲，還有不少老人帶幾歲大的孫子一起旅居。在一間旅居養老民宿中，老人們不用做飯，一個月2680元（約2870港元），包一日三餐及水電網費等雜費，平均每日只需89.9元（約96.25港元）。

寧夏、山西、雲南、廣東、天津等地的民政部門也簽訂旅居養老合作框架協議，對接養老機構和企業建立康養社區，完善配套的醫療服務，支持各地老人旅居康養。

提防安全隱患與詐騙

不過，老年人在選擇旅居養老服務時，也需提防可能存在的安全隱患和詐騙陷阱。《南方周末》報道，2018年，哈爾濱一個養老旅居機構的酒店發生大火，造成20名老人遇難，事後調查被揭存在消防隱患。而據新華社，民政部今年8月發布7個養老服務領域詐騙犯罪典型案例，其中不少是以旅居養老爲名非法集資詐騙：騙徒會先帶老人參觀表面光鮮的虛假「養老基地」，進而誘騙老人預先購買會員卡等，但實際並不提供服務。

民政部建議，在選擇養老機構時，應考察其是否合規經營，通過官方渠道查詢該機構登記備案、運營管理、資質信譽等信息。同時，警惕超過一年的預付費要求，避免財產受到損失。

相關文章：

搭郵輪環遊世界兩年　退休夫婦稱平過住老人院、「忘記如何洗碗」

【財富自由】53歲提早退休　靠股息生活　後悔20歲犯下3個理財錯誤

【優雅地老去】95歲退休醫生的8個不妥協原則　每天做Gym玩IG　飲食絕不戒口

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

【財富自由】40歲辭去公職炒股維生　3招應對提早退休3大風險
2023/11/11
【財富自由】40歲辭去公職炒股維生　3招應對提早退休3大風險
【財富自由】53歲提早退休　靠股息生活　後悔20歲犯下3個理財錯誤
2023/10/28
【財富自由】53歲提早退休　靠股息生活　後悔20歲犯下3個理財錯誤
【財富自由】50歲提早退休　資深投資者有感「唔使做可能快D死」　改變人生規劃重投工作
2023/10/18
【財富自由】50歲提早退休　資深投資者有感「唔使做可能快D死」　改變人生規劃重投工作
【退休遇債災】資產縮水點算好？專家︰債券非零風險　延長投資免蝕本
2023/10/15
【退休遇債災】資產縮水點算好？專家︰債券非零風險　延長投資免蝕本
「廢物式養老」盛行　老人失生活意義　專家：子女勿包辦一切
2023/10/12
「廢物式養老」盛行　老人失生活意義　專家：子女勿包辦一切
財務自由 財富及退休規劃 酒店 服務 早餐 北海 新華社 網紅 退休 惠州
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款