新型養老方式　「旅居養老」流行　每天不到百元　月租民宿包食住

▲ 「旅居養老」流行 每天不到百元 月租養老民宿包食住

不少香港長者想前往大灣區養老，内地老年人近年也流行起「旅居養老」的新模式：一些老人退休後選擇離開原來的居住地，到其他城市旅行長住，短則幾個月、長則半年以上。

其實這方法緣自歐美，跟普通去旅行並不相同，而是因應氣候及生活體驗，在一個地方長住，因此又被視為「候鳥式養老」zxad

72歲老人抱團旅居 不依賴子女

《三聯生活周刊》報道，一些50後、60後内地中產退休人士，喜愛去一些網紅旅遊城市「抱團旅居養老」。72歲的天津老人張承永招募了一些理念相同的同齡人，組成一個旅居小團隊，駐扎在終年溫暖的廣西北海，冬天逛逛附近的南方城市，夏天就一路向北去更涼爽的城市避暑。他覺得，年輕人也要打拼，「養兒防老」的觀念現在已經不適用了，要找個「不依賴孩子」的養老方式。

核心成員各有分工，分別負責規劃未來發展、組織團隊、管理財務、照應團員身體健康。他的團隊實行「AA制」，不提倡攀比、不追求享受，讓成員都負擔得起，每人每月交1000元（人民幣，下同），剩下的錢自己分配。他們還辦理了北海的暫住證，可享當地巴士優惠和惠民食堂。

54歲媽媽獨自旅居惠州：「真正活在自己的世界裏」

還有一些老人則是選擇獨自旅居，因爲覺得一個人時間安排更自由。54歲的吉林老人紅姐，在丈夫去世後搬到北京與女兒同住，一度因代溝常與女兒起爭執。後來她意識到︰女兒早就不是小孩了，她不用過度操心，而是需要放手、過自己的生活。於是她決定拾起年輕時的旅行夢想，第一站是廣東惠州。

去年12月起，她就在當地海邊租了一間房住下，每天將獨居生活的日程排得滿滿︰六點半起床晨跑，八點吃早餐，九點上健身課，十點半後自己做午飯，下午用短視頻賬號記錄生活，晚上八點再上另一場健身課。空閒時還會和朋友一起喝茶、散步、去海邊唱歌。

紅姐表示，她從18歲就開始工作養家，現在終於有了自己的時間，感覺「這輩子還沒有像這樣，以自己為中心，真正活在自己的世界裏。」

雲南養老民宿：每天不到百元 包三餐、水電網

旅居養老的流行也帶動了熱門旅遊城市「養老基地」產業的誕生。《鏡觀台》報道，有旅遊從業者與雲南省的民宿合作打造旅居養老基地，從2021年至今入駐了近萬名老人，年紀最大的旅居者有89歲，還有不少老人帶幾歲大的孫子一起旅居。在一間旅居養老民宿中，老人們不用做飯，一個月2680元（約2870港元），包一日三餐及水電網費等雜費，平均每日只需89.9元（約96.25港元）。

寧夏、山西、雲南、廣東、天津等地的民政部門也簽訂旅居養老合作框架協議，對接養老機構和企業建立康養社區，完善配套的醫療服務，支持各地老人旅居康養。

提防安全隱患與詐騙

不過，老年人在選擇旅居養老服務時，也需提防可能存在的安全隱患和詐騙陷阱。《南方周末》報道，2018年，哈爾濱一個養老旅居機構的酒店發生大火，造成20名老人遇難，事後調查被揭存在消防隱患。而據新華社，民政部今年8月發布7個養老服務領域詐騙犯罪典型案例，其中不少是以旅居養老爲名非法集資詐騙：騙徒會先帶老人參觀表面光鮮的虛假「養老基地」，進而誘騙老人預先購買會員卡等，但實際並不提供服務。

民政部建議，在選擇養老機構時，應考察其是否合規經營，通過官方渠道查詢該機構登記備案、運營管理、資質信譽等信息。同時，警惕超過一年的預付費要求，避免財產受到損失。

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