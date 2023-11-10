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今年最貴拍賣　畢加索《戴手錶的女人》10.9億成交　主角為17歲情人

個人增值 20:30 2023/11/10

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畢加索歷來第二高成交畫作！《戴手錶的女人》紐約拍賣會10.9億拍出。

西班牙抽象派藝術大師畢加索（Pablo Picasso）1932年畫作《戴手錶的女人》（Femme à la montre，英文：Woman with a Watch），周三（8日）於紐約蘇富比（Sotheby’s）拍賣中以1.393億美元（約10.87億港元）拍出，是今年全球拍賣會中最貴成交的藝術品，也成為畢加索史上拍賣價第二高的作品。

畢加索1932年畫作《戴手錶的女人》以1.393億美元拍出，成為畢加索史上拍賣價第二高的作品。描繪的是畢加索情人兼謬思女神之一、法國模特兒沃爾特（Marie-Thérèse Walter）衣著光鮮地坐在藍色背景前、寶座式椅子上的肖像。（Sotheby's）

蘇富比表示，《戴手錶的女人》在拍賣前的估價已超過1.2億美元。來自世界各地的3名收藏家經過4分鐘電話競投後，最終由匿名神秘買家奪得。

《戴手錶的女人》是蘇富比本周舉辦已故藝術慈善家蘭多（Emily Fisher Landau）估值約4億美元珍藏特別拍賣會的一部份。蘭多在1968年於紐約佩斯畫廊（Pace Gallery）購入《戴手錶的女人》，並掛於紐約曼哈頓寓所客廳的壁爐上方，她於今年3月去世，享壽102歲。

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蘇富比印象派和現代藝術部負責人Julian Dawes表示，《戴手錶的女人》「無論從哪方面看都是傑作」。這幅畫創作於1932年，是畢加索最多產的「奇蹟之年」（annus mirabilis），「充滿了歡樂與激情，但同時亦見深思熟慮和堅定。」他說。

主角為畢加索情人兼謬思女神

《戴手錶的女人》描繪的是畢加索情人兼謬思女神之一、法國模特兒沃爾特（Marie-Thérèse Walter）衣著光鮮地坐在藍色背景前、寶座式椅子上的肖像。

沃爾特被稱為畢加索的「黃金繆斯」。在沃爾特17歲那一年（1927年），她在巴黎老佛爺百貨公司（Galeries Lafayette）遇見了45歲的畢加索，並獲對方邀請成作畫模特兒。後來二人秘戀，當時畢加索與俄羅斯-烏克蘭芭蕾舞蹈家妻子科赫洛娃（Olga Khokhlova）還未離婚，故此與沃爾特的是一段婚外情。沃爾特為畢加索誕下一女Maya Widmaier-Picasso。

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「黃金繆斯」主題作幅幅天價

這段秘密戀情激發了畢加索創作了無數沃爾特的作品，包括大型肖像畫和雕塑等。以她為主題的1934年畫作《睡着的女人》（Femme endormie）周四（9日）也在佳士得（Christie's）拍賣，估價2,500萬至3,500萬美元，最終以4,296萬美元（約3.35億港元）成交。

沃爾特還在1932年創作的《坐在窗邊的女人（瑪麗·特雷斯）》（Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)）中擔任主角，該作於2021年經佳士得以1.034億美元（約8.07億港元）的價格拍出。也是同年面世的《躺臥裸女》(Femme nue couchée)，於2022年經蘇富比以6,750萬美元（約5.26億港元）賣出。

另外，《裸體、綠葉和半身像》（Nu au Plateau de Sculpteur）於2010年經佳士得以約1.065億美元（約8.3億港元）成交，亦是畢加索在1932年的黃金期繪畫。

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仍未打破《阿爾及爾的女人(O版)》近14億成交紀錄

《戴手錶的女人》是歷來拍賣價的第二昂貴的畢加索作品，僅次畫於1955年的《阿爾及爾的女人（O版）》(Les femmes d'Alger (Version 'O'))。該作於2015年經佳士得以1.793億美元（約13.99億港元）拍出，據悉由卡塔爾王室成員投得。

《阿爾及爾的女人（O版）》（Les femmes d'Alger (Version 'O')）（1955）於2015年經佳士得以1.793億美元（約13.99億港元）拍出，為最高成交的畢加索畫作。（Christie's）

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