800萬的戶口值得嗎？一文看清高端理財戶口有哪些着數

滙豐早前宣佈將於今年12月起取消「尚玉」（Jade）品牌，由「滙豐卓越理財尊尚」（HSBC Premier Elite）代替，780萬元理財總值的門檻以及原本的服務不變，另新增更個人化的理財與生活服務。滙豐稱，擁有100萬美元或以上全面理財總值的全新個人客戶量增長強勁，而這批客戶的需求和目標亦愈見多樣化。

其實近年除了滙豐外，不少銀行都提高了「私人銀行」的門檻，在中間新增一個層級，然後大肆推廣類似滙豐尚玉的高端理財戶口︰

銀行投資戶口等級表

銀行 一般戶口 資產要求 理財戶口 資產要求 中等理財戶口 資產要求 高端理財戶口 資產要求 滙豐 滙豐One 0元 / / 卓越理財 100萬港元 尚玉

（卓越理財尊尚） 780萬港元 恒生 綜合戶口 0元 優進理財 0元 優越理財 100萬港元 優越私人理財 800萬港元 渣打 綜合存款戶口 0元 Premium理財 20萬港元 優先理財 100萬港元 優先私人理財 800萬港元 花旗 Citibanking 0元 Citi Priority 50萬港元 Citigold 150萬港元 Citi Private Client 800萬港元 中銀香港 儲蓄/往來賬戶 0元 自在理財 智盈理財 1萬元 20萬港元 中銀理財 100萬港元 私人財富 800萬港元

大型銀行的戶口等級大致如上表所劃分，高端理財戶口的資產要求普遍在最低780萬港元，即100萬美元左右。

那麼，這類高端理財戶口除了聲稱有專人特快服務之外，在各項服務的內容及收費方面又有何不同？

證券佣金更低 免費報價服務

銀行 等級 經紀佣金 免費即時報價 備注 滙豐 尚玉（或「卓越理財尊尚」） 0.25% 1000次/月 分行證券買賣服務、專人電話證券投資服務、股票大手交易 卓越理財 1000次/月 滙豐One 500次/月 / 恒生 優越私人理財 0.2%~0.35% 不適用 經網上渠道認購港股新股免手續費 優越理財 0.25%~0.35% / 優進理財 綜合戶口 花旗 Citigold Private Client 0.18% 1000次/月 獨享證券買賣熱線 Citigold 0.20% 1000次/月 / Citi Priority 500次/月 Citibanking 0.25% 500次/月 渣打 優先理財 0.2%~0.3% 1000次/月 / Premium理財 500次/月 其他渣打客戶 200次/月

各大銀行都給自己的高端理財戶口一定的佣金比率優惠。花旗、恒生都給特級戶口最優待：例如花旗的「Private Client」佣金僅0.18%，同時有證券買賣熱綫的服務；恒生的「優越私人理財」經網上渠道認購港股新股可免手續費。

此外，大部分銀行都為高端理財戶口提供更好的資訊服務。高端理財戶口都享有最多的免費即時報價次數，除了花旗外，滙豐也為理財戶口設立投資服務專綫，以及分行證券買賣服務。

值得注意的是，滙豐的「尚玉」（或「卓越理財尊尚」）佣金與其他層級客戶一致，這可能和滙豐持續主打的「滙豐交易薈」有關︰「滙豐交易薈」這段時間持續以10厘的定存利率吸引眼球。「交易薈」按交易金額給用戶定級，每月交易金額4000萬以上的戶口只收取0.01%的經紀佣金，存入費全免，入門級用戶佣金比例也只有0.25%。顯然，「尚玉」（「卓越理財尊尚」）所代表的高淨值用戶通過「交易薈」完成證券交易更加划算。此外，高端戶口還可以參與一般不開放予普通投資者的股票大手交易。

中銀同樣單獨按交易金額設立證券戶口等級，而非沿用投資戶口等級。其最高級的「鑽星」用戶，每年投資金額需要3000萬元以上，電話專線買賣佣金做到0.25%，僅為入門級「晉星」用戶的一半。

基金認購費低至1.5% 專享私銀產品

銀行 戶口等級 認購費率 全綫開放式基金 債券基金 滙豐 尚玉（或「卓越理財尊尚」） 特優收費&私人市場投資產品 滙豐卓越理財 2.5% 1.5~2.5% 滙豐One或個人綜合理財戶口 2.5%~3% 2% 其他投資戶口 3% 2% 恒生銀行 優越私人理財 1.80% 1.50% 優越理財 2.30% 1.80% 其他客戶 2.40% 1.80% 渣打銀行 優先理財 網上認購劃一減2% Premium理財 其他渣打客戶 中銀香港 私人財富 1.5%~1.9% 中銀理財 1.6%~2.0% 智盈理財 2.0%~2.4% 其他客戶 2.2%~2.6%

除證券外，高端理財戶口在基金認購費上也有優惠。按照客戶等級，銀行認購費率差距普遍在0.6%~0.7%之間，其中以恒生和中銀最為實惠，恒生特級戶口債券基金認購費率只收取1.5%，中銀香港更做到了所有基金認購費率1.5%。恒生、中銀的高端理財戶口門檻則相同。

渣打則採用減免認購費的模式。任何網上基金交易均收取劃一2%的認購費。但對月供基金的認購費給予減免，「優先理財」戶口最高可減免1%~1.5%的認購費。

而滙豐則承認會給予「尚玉」（「卓越理財尊尚」）特優收費以及私人市場投資產品：零售客戶亦可專享本應僅限於機構投資者和私人銀行獨有的投資產品。

定期存款年利率有額外優惠

銀行 戶口等級 定期存款年利率（港元） 3個月 6個月 存款金額 滙豐 尚玉/卓越理財尊尚 4.70% 4.60% 一萬港元及以上 卓越理財 4.70% 4.60% 滙豐One 4.50% 4.40% 恒生 優越私人理財 4.70% 4.60% 一萬港元及以上 優越理財 4.60%~4.70% 4.50%~4.60% 優進理財/綜合戶口 4.50%~4.70% 4.40%~4.60% 中銀香港 所有理財賬戶 4.50% 一萬港元及以上

定存利率也是很多人關注的重點。除特別的新戶口優定存利率外，銀行也會給高端理財戶口長期的定存優惠。大型銀行之中，滙豐與恒生的港元定存年利率較高，滙豐的尚玉或卓越理財戶口有最高4.7厘，恒生最高也是4.7厘，但一般綜合戶口要網上開立才有這年利率，而優越私人理財戶口則是分行/電話等渠道也有4.7厘。中銀香港及渣打則一視同仁，所有理財賬戶均為4.5厘。

服務衣食住行 甚至子女

最後，銀行甚至能包辦特級用戶的衣食住行。私人會所、機場私人轎車以及貴賓室幾乎是標配。滙豐為「卓越理財尊尚」戶口甚至加配了私人醫生服務：特級戶口可配私人醫生與護士，提供實時醫療咨詢。此外，專屬的客戶經理以及財富管理團隊也是必須。

不少銀行加大推廣對特級戶口用戶子女的服務。花旗銀行為Citigold Private Client與Citigold提供專門服務其子女的Citi NextGen戶口。在管理子女資產的同時，亦能從小培養子女的理財意識；恒生、中銀同樣為特級戶口提供家庭戶口，料理家庭財務；滙豐則提供海外戶口、升學顧問及按揭服務。

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