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MPF美股攻略　1年升20%　長期表現卻排尾三　哪些基金長線最佳？

強積金 18:42 2023/11/09

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今年至今竟然有美股基金能升20%，成為全MPF最佳表現的基金！然而，這隻基金從長線而言，只是同類基金中排名尾三。

強積金關乎我們的退休規劃，是達到退休無憂的一項重要工具，人人都應該主動了解及經營自己的強積金計劃。近年美股表現全球最佳，遠勝恒指，不少人都把MPF轉倉至美股基金。誠然，數據顯示美股基金無論是短線或長線表現都較佳，美股基金值得留意。

本文介紹MPF表現最佳的美股基金，今年至今竟然有美股基金能升20%，成為全MPF最佳表現的基金！然而，這隻基金從長線而言，只是同類基金中排名尾三。

今年首10個月表現
MPF美股基金今年首10個月表現（排名）近10年年率化表現（排名）
宏利環球精選（強積金）計劃 --- 宏利MPF北美股票基金+20.05%（1）+7.85%（9）
萬全強制性公積金計劃 --- 美國股票基金+12.49%（3）+8.46%（7）
友邦強積金優選計劃 --- 美洲基金+9.31%（5）+7.43%（11）
註︰數據截至2023年10月底資料來源︰積金評級

今年表現最佳　長線排名均較後

目前強積金市場有17隻美股基金，但只有11隻有最少3年的紀錄，可見在美股近年高企之下，有不少積金商都新設美股基金以吸引成員。

上表選取了一些今年表現較好、同時有最少10年紀錄的美股基金，發現今年排名較前列的，長期回報未必是最佳。

以宏利MPF北美股票基金為例，今年首10個月升20%，升幅相當驚人，但10年回報而言，在11隻可比較的同類基金之中，排名第9。

不過，即使是排名第9，10年年率化升幅有7.85%，已經勝過一眾中港股票基金。

另外兩隻排名較前的，分別是萬全的美股基金及友邦的美洲基金，長期表現均排名較後。

近10年表現最佳
MPF美股基金近10年年率化表現投資於基金開支比率
滙豐/恒生強積金智選計劃 --- 智優逸北美股票追蹤指數基金+9.31%緊貼富時MPF 北美（對沖）指數的基金0.7%
東亞（強積金）集成信託計劃 --- 東亞（強積金）北美股票基金+8.82%東亞聯豐管理的投資基金1.25%
中銀保誠簡易強積金計劃 --- 中銀保誠北美指數追蹤基金+8.80%緊貼富時MPF 北美（非對沖）指數的基金1.02%
滙豐/恒生強積金智選計劃 --- 北美股票基金+8.63%HSBC Pooled American Equity Fund1.17%
註︰數據截至2023年10月底
資料來源︰積金評級、各基金的基金便覽及計劃說明書

滙豐/恒生美股基金　10年表現最佳

上表可見，滙豐及恒生的「智優逸北美股票追蹤指數基金」10年回報並列第一，其實它們也就是同一隻基金，分列在滙豐及恒生的MPF計劃之下。該基金以緊貼富時MPF 北美（對沖）指數為目標，這是一隻擁有逾600隻美加股票（大部分是美國股票）的指數，權重最高是科技股，佔指數逾3成。

滙豐及恒生另有一隻「北美股票基金」上榜，它雖然是主動管理的基金，不像「智優逸北美股票追蹤指數基金」是被動式基金，但十大持倉其實相類似，都是以蘋果（美︰AAPL）、微軟（美︰MSFT）、輝達（美︰NVDA）、亞馬遜（美︰AMZN）為主，但「智優逸北美股票追蹤指數基金」的基金開支比率在上述排名前列的基金中最低，只有0.7%，可見收費與開支的差距，在長遠而言會有具影響力的作用。

相關文章︰MPF中港股票攻略　1年升24%！邊隻基金長線表現最好？

若想了解更多MPF攻略，必睇【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！

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