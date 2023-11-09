MPF美股攻略　1年升20%　長期表現卻排尾三　哪些基金長線最佳？

▲ 今年至今竟然有美股基金能升20%，成為全MPF最佳表現的基金！然而，這隻基金從長線而言，只是同類基金中排名尾三。

強積金關乎我們的退休規劃，是達到退休無憂的一項重要工具，人人都應該主動了解及經營自己的強積金計劃。近年美股表現全球最佳，遠勝恒指，不少人都把MPF轉倉至美股基金。誠然，數據顯示美股基金無論是短線或長線表現都較佳，美股基金值得留意。

本文介紹MPF表現最佳的美股基金，今年至今竟然有美股基金能升20%，成為全MPF最佳表現的基金！然而，這隻基金從長線而言，只是同類基金中排名尾三。

今年首10個月表現 MPF美股基金 今年首10個月表現（排名） 近10年年率化表現（排名） 宏利環球精選（強積金）計劃 --- 宏利MPF北美股票基金 +20.05%（1） +7.85%（9） 萬全強制性公積金計劃 --- 美國股票基金 +12.49%（3） +8.46%（7） 友邦強積金優選計劃 --- 美洲基金 +9.31%（5） +7.43%（11） 註︰數據截至2023年10月底資料來源︰積金評級

今年表現最佳 長線排名均較後

目前強積金市場有17隻美股基金，但只有11隻有最少3年的紀錄，可見在美股近年高企之下，有不少積金商都新設美股基金以吸引成員。

上表選取了一些今年表現較好、同時有最少10年紀錄的美股基金，發現今年排名較前列的，長期回報未必是最佳。

以宏利MPF北美股票基金為例，今年首10個月升20%，升幅相當驚人，但10年回報而言，在11隻可比較的同類基金之中，排名第9。

不過，即使是排名第9，10年年率化升幅有7.85%，已經勝過一眾中港股票基金。

另外兩隻排名較前的，分別是萬全的美股基金及友邦的美洲基金，長期表現均排名較後。

近10年表現最佳 MPF美股基金 近10年年率化表現 投資於 基金開支比率 滙豐/恒生強積金智選計劃 --- 智優逸北美股票追蹤指數基金 +9.31% 緊貼富時MPF 北美（對沖）指數的基金 0.7% 東亞（強積金）集成信託計劃 --- 東亞（強積金）北美股票基金 +8.82% 東亞聯豐管理的投資基金 1.25% 中銀保誠簡易強積金計劃 --- 中銀保誠北美指數追蹤基金 +8.80% 緊貼富時MPF 北美（非對沖）指數的基金 1.02% 滙豐/恒生強積金智選計劃 --- 北美股票基金 +8.63% HSBC Pooled American Equity Fund 1.17% 註︰數據截至2023年10月底

資料來源︰積金評級、各基金的基金便覽及計劃說明書

滙豐/恒生美股基金 10年表現最佳

上表可見，滙豐及恒生的「智優逸北美股票追蹤指數基金」10年回報並列第一，其實它們也就是同一隻基金，分列在滙豐及恒生的MPF計劃之下。該基金以緊貼富時MPF 北美（對沖）指數為目標，這是一隻擁有逾600隻美加股票（大部分是美國股票）的指數，權重最高是科技股，佔指數逾3成。

滙豐及恒生另有一隻「北美股票基金」上榜，它雖然是主動管理的基金，不像「智優逸北美股票追蹤指數基金」是被動式基金，但十大持倉其實相類似，都是以蘋果（美︰AAPL）、微軟（美︰MSFT）、輝達（美︰NVDA）、亞馬遜（美︰AMZN）為主，但「智優逸北美股票追蹤指數基金」的基金開支比率在上述排名前列的基金中最低，只有0.7%，可見收費與開支的差距，在長遠而言會有具影響力的作用。

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