  • 26°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 09:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

30歲夫婦月入5萬、月儲2.5萬　應向父親借300萬買樓嗎？

博客 08:30 2023/11/10

分享：

分享：

30歲夫婦月入5萬、可儲2.5萬 應向父親借300萬買樓嗎？

香港樓價接連下跌，不少買家想趁此機會入市。本次讀者是一對月入5萬的30歲夫婦，也在考慮是否要靠父母幫手上車。他們持有現金10萬、儲蓄險55萬，可向父親借用300萬，應該借這筆錢來買樓自住或投資嗎？看看龔成是如何回應。

 

讀者：

龔成老師你好，有以下問題想請教你的：

本人與太太約30歲，有1個兒子。二人入息共5萬，早年不懂理財，沒有為自己製造資產，現時只有現金10萬，儲蓄保險55萬（可取出的）。

現時居住在父母的物業，下月起可以每月儲蓄2.5萬。

我們的目標是買樓 (自住或收租)，父親有一筆300萬的現金，可借用作買樓。現時樓價不知應否入市。

請問老師的意見，我們現在應買樓嗎？

每月的2.5萬應如何變作資產？謝謝！

個案重點：

  • 夫婦2人約30歲，有1個兒子
  • 月入共$5萬，可儲蓄$2.5萬
  •  現時有現金$10萬，儲蓄保險$55萬
  • 父親有一筆$300萬現金，可借用

重點目標：

  • 買樓自住或收租
  • 未知是否借該$300萬現金

 

龔成：

考慮到現時的利率環境、樓價、租金回報率，物業從投資角度，中等，未算好吸引

如果有一筆資金作投資，不一定要買樓，可同時考慮其他工具，但買樓收租又不是不可，只是值博率暫時屬中等。當然，由於你的資金是父親借給你作買樓之用，所以不適合用作投資其他工具。

如果你這筆資金，買樓作自住，則可以考慮

現時的樓價及租金回報水平，反映投資價值只是中等，但如果是自住，仍是可以。香港樓始終有需求，就算政府比過往加大力度去增加供應，始終有不少人仍是有自住需要，令長遠樓價較難大跌。

你已婚並有兒子，如果想有自己的空間，又或認為長遠都有自住的需要，買樓自住都可以。

因此，在決定是否買樓的問題上，好睇你是否有「長遠的自住需要」，如果有，就可以考慮買樓。雖然短期樓價可能反覆，但相信長遠未必會大跌，同時，你自住，最重要的原則是「供得起」，只要能保持供款，就算不幸樓價下跌都不用擔心。

雖然你可以買樓，但你仍要思考，幾時買？是否借盡$300萬去買？

香港樓價入場費始終唔平，不少年輕人都要父母幫手才能上車，不過，你都要思考一下是否借盡，而你自己是否都要支付一定比例的首期。

你表示借錢給你買樓，可以自住或放租，即是你這刻要自己物業的逼切性其實未算好大，同時你現時住在父母地方，應該不用比租的，都反映你買樓的逼切性未算得大。

而你話之後每月可儲$25000，其實可以儲幾年錢先買樓，都是一個方法，你每月儲$25000，一年都有$30萬，三年$90萬，如果利用投資作本金增值，可以滾存至$100萬~$130萬。

若果你將買樓的時期推遲3年，努力儲蓄，連同你本身的現金及保險轉為現金，可以有$170萬-$200萬，你就一定借盡你父親$300萬現金，可以減少數目。

又或如果到時真的借$300萬，相對地你按揭就可以造少一些，令你每月的供款較少，每月就能更有效剩下資金作投資，長遠就能更有效累積財富。

總結來說，你借父親$300萬買樓投資，不建議。如果買樓自住，可考慮，但是否現時買，還是幾年後買，你可以思考一下，同時思考是否要借盡$300萬。

【本文獲龔成授權轉載】

更多理財個案︰

36歲月儲4萬元　想買多層樓收租　3年後可變出300萬？

【理財個案】28歲有一筆現金　買樓自住 VS 租樓買股票？

【理財個案】月入7萬被騙走層樓　僅剩現金8萬元、女兒初生　如何由零開始？

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

36歲月儲4萬元　想買多層樓收租　3年後可變出300萬？
2023/11/03
36歲月儲4萬元　想買多層樓收租　3年後可變出300萬？
退休後每月8萬元支出用到90歲　有什麼保本投資方案？
2023/10/26
退休後每月8萬元支出用到90歲　有什麼保本投資方案？
【理財個案】月入7萬被騙走層樓　僅剩現金8萬元、女兒初生　如何由零開始？
2023/10/20
【理財個案】月入7萬被騙走層樓　僅剩現金8萬元、女兒初生　如何由零開始？
【理財個案】28歲有一筆現金　買樓自住 VS 租樓買股票？
2023/10/13
【理財個案】28歲有一筆現金　買樓自住 VS 租樓買股票？
假A股平台騙掉120萬積蓄　30歲儲首期夢碎　如何翻身？
2023/10/06
假A股平台騙掉120萬積蓄　30歲儲首期夢碎　如何翻身？
儲蓄 香港物業 按揭貸款 保險公司 物業 樓價 香港 儲蓄保險 收租
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款