30歲夫婦月入5萬、月儲2.5萬　應向父親借300萬買樓嗎？

▲ 30歲夫婦月入5萬、可儲2.5萬 應向父親借300萬買樓嗎？

香港樓價接連下跌，不少買家想趁此機會入市。本次讀者是一對月入5萬的30歲夫婦，也在考慮是否要靠父母幫手上車。他們持有現金10萬、儲蓄險55萬，可向父親借用300萬，應該借這筆錢來買樓自住或投資嗎？看看龔成是如何回應。

讀者：

龔成老師你好，有以下問題想請教你的：

本人與太太約30歲，有1個兒子。二人入息共5萬，早年不懂理財，沒有為自己製造資產，現時只有現金10萬，儲蓄保險55萬（可取出的）。

現時居住在父母的物業，下月起可以每月儲蓄2.5萬。

我們的目標是買樓 (自住或收租)，父親有一筆300萬的現金，可借用作買樓。現時樓價不知應否入市。

請問老師的意見，我們現在應買樓嗎？

每月的2.5萬應如何變作資產？謝謝！

個案重點：

夫婦2人約30歲，有1個兒子

月入共$5萬，可儲蓄$2.5萬

現時有現金$10萬，儲蓄保險$55萬

父親有一筆$300萬現金，可借用

重點目標：

買樓自住或收租

未知是否借該$300萬現金

龔成：

考慮到現時的利率環境、樓價、租金回報率，物業從投資角度，中等，未算好吸引。

如果有一筆資金作投資，不一定要買樓，可同時考慮其他工具，但買樓收租又不是不可，只是值博率暫時屬中等。當然，由於你的資金是父親借給你作買樓之用，所以不適合用作投資其他工具。

如果你這筆資金，買樓作自住，則可以考慮。

現時的樓價及租金回報水平，反映投資價值只是中等，但如果是自住，仍是可以。香港樓始終有需求，就算政府比過往加大力度去增加供應，始終有不少人仍是有自住需要，令長遠樓價較難大跌。

你已婚並有兒子，如果想有自己的空間，又或認為長遠都有自住的需要，買樓自住都可以。

因此，在決定是否買樓的問題上，好睇你是否有「長遠的自住需要」，如果有，就可以考慮買樓。雖然短期樓價可能反覆，但相信長遠未必會大跌，同時，你自住，最重要的原則是「供得起」，只要能保持供款，就算不幸樓價下跌都不用擔心。

雖然你可以買樓，但你仍要思考，幾時買？是否借盡$300萬去買？

香港樓價入場費始終唔平，不少年輕人都要父母幫手才能上車，不過，你都要思考一下是否借盡，而你自己是否都要支付一定比例的首期。

你表示借錢給你買樓，可以自住或放租，即是你這刻要自己物業的逼切性其實未算好大，同時你現時住在父母地方，應該不用比租的，都反映你買樓的逼切性未算得大。

而你話之後每月可儲$25000，其實可以儲幾年錢先買樓，都是一個方法，你每月儲$25000，一年都有$30萬，三年$90萬，如果利用投資作本金增值，可以滾存至$100萬~$130萬。

若果你將買樓的時期推遲3年，努力儲蓄，連同你本身的現金及保險轉為現金，可以有$170萬-$200萬，你就一定借盡你父親$300萬現金，可以減少數目。

又或如果到時真的借$300萬，相對地你按揭就可以造少一些，令你每月的供款較少，每月就能更有效剩下資金作投資，長遠就能更有效累積財富。

總結來說，你借父親$300萬買樓投資，不建議。如果買樓自住，可考慮，但是否現時買，還是幾年後買，你可以思考一下，同時思考是否要借盡$300萬。

【本文獲龔成授權轉載】

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