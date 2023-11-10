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AI如何融入院校教育、提升學術效能？實例應用詳解

博客 08:00 2023/11/10

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AI如何融入院校教育、提升學術效能？實例應用詳解

為應對瞬息萬變的技術和社會需求，各大專院校近年一直調整其教學方法，由線上教學、混合教學，以至最近將AI運用在教學用途上的新趨勢。AI的快速發展引起了大眾關注，並在教育界備受爭議，包括在學術不誠實行爲、訊息準確性和數據安全三方面的隱憂。

然而， 隨著AI普及化和各大專院校對AI應用的需求增加，院校必須面對這些挑戰，思考如何能在教學過程中融入AI，同時保持學術質量和維護誠信，讓教職員和學生全面擁抱這項新興科技。為幫助院校推動AI應用，Microsoft與八間教資會資助大學合作，透過Azure OpenAI服務為教職員和學生提供企業級和定制化的解決方案。

生成式AI提升教學、學習效率

因應生成式AI的崛起，香港科技大學（科大）是香港首批積極鼓勵採用生成式AI的學府，並響應這項教學新趨勢，提升教學效能及學習趣味。自八月中科大引入最新版本的 GPT-4 AI模型，截至十月底已有超過1.1萬名學生及教職員使用HKUST ChatGPT平台，輔助學習、教學和行政等

根據科大教育創新中心在三月中向教職員發出的問卷調查，約七成半的教員已針對個別課程需求，允許學生使用生成式AI工具，並配合相應的調節評估機制。與此同時，科大正計劃利用Azure OpenAI 服務開發「課程大綱設計」工具，輔助課程設計和發展。

生成式AI工具亦能充當學生和教職員的虛擬助手。在科大其中一個設計思維科目中，學生需要在探訪深水埗獨居老人前，與經驗豐富的社工進行情景訓練。ChatGPT可以與學生進行「角色扮演」對答，模擬不同對象和對答情景，甚至能尋求AI的協助，為整個探訪計劃提出建議。在套用生成式AI工具後，預計可以節省大約兩週的訓練時間，令學生能投放更多時間於實地探訪活動。

定期檢討、優化方案  釋放學生潛能

生成式AI亦被應用於「創意聲效設計課程」及「電腦音樂」課堂中，學生可以使用生成式AI工具為電腦遊戲和電影製作配樂、音樂短片和預告片。這降低了創作音樂的門檻，無論學生有否接受過正規音樂培訓都能參與其中，令音樂創作普及化。在課程結束後，相關教授亦計劃透過課程問卷的方式，讓同學們自我評估生成式AI對協助創作的效用，從而制定最佳的教學實踐方法和識別最適合的教學工具。

此外，科大為所有教職員提供了一系列與生成式AI相關的工作坊、教程、指南及在線自學課程，在2月至5月期間吸引了超過400人次報讀。大學亦成立了由教職員和學生組成的工作小組，定期檢討和制定使用生成式AI的機制和策略。

保持分析力  負責任地使用AI

隨著AI在教育上的應用越來越廣泛，確保學生能遵守大學指引、在符合道德和負責任的基礎上適當使用AI攸關重要。在Microsoft，我們遵守負責任AI準則，其中涵蓋公平性、可靠性和安全性、隱私權與安全性、包容性、權責和透明度。Microsoft 的端對端企業級安全措施有助保護敏感研究，並在學術環境中維護數據私隱。

AI的運用與日常生活在未來將變得息息相關，而且不可避免，因此學生學習在生活和工作中使用AI的需要亦不可或缺。學生的生涯發展或將取決於使用指令與AI有效溝通的能力，學會如何掌握向AI下達有效指令的技能是提升工作效率的關鍵，學生應儘早培養相關能力。

然而，我們不應該完全倚賴科技所帶來的便利。相反，在使用AI時，我們應該保持判斷力和分析能力，將AI視為副手並負責任地使用它，為學術界和其他領域作出有意義的貢獻，方可確保Al被適當地運用，實現最大效能。

【關於作者】許遵發為Microsoft 香港區域科技長，負責制定政策及將科技相關和可擴展的方案帶進香港市場，並銳意將資訊科技的價值積極配合如醫療保健、教育、環境及本地社會和經濟發展等方面的公共政策，以促進重點政策範疇的數碼進程，包括創意、保安和隱私、技術中立性、可達性及交互操作性等。

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撰文 : 許遵發 Microsoft香港區域科技長

欄名 : 微軟觸跡

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