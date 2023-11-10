港人壽命全球最長　及早規劃年金　月供$4000變出365萬

▲ 港人壽命全球最長 及早規劃年金 退休環遊世界不是夢

抬頭望天，不時有飛機劃過天空，不少人或會憧憬退休後環遊世界，享受人生。「退休」約佔一生中三分一的日子，只有及早為未來妥善規劃，方可於未來擁有自己嚮往的退休生活。

港人全球最長壽 年輕人應及早規劃

有些人覺得自己還年輕，退休離自己可遠了。沒錯，但正因為年輕，更應在最有能力的時候，為自己及早勾勒退休藍圖。若懂得「時間就是金錢」這個道理，善用時間讓自己的財富藉著複息效應不斷滾存增值，如雪球般愈滾愈大，隨著時間推移，便能達至財富增值的效果。

日本厚生勞動省今年發表的全球平均壽命統計報告顯示，香港蟬聯全球男女最長壽的地區，女性平均壽命87.66歲，男性81.7歲。在越趨長壽的情況下，如未有及早為退休作好規劃，將來隨時要面對「未富先老」的境況。故此，年輕人該及早為退休作好準備。

25歲起月供4千 退休可累積365萬元

假設於25歲起，每月預留4,000元為自己的退休生活存起養份，以每年4%預期回報計算，於60歲退休時便可累積約365萬*。若遲遲未有起步，到了50歲，才下定決心要為未來準備，若要在短短十年達成同樣的儲蓄目標金額，每月儲蓄金額則為24,800餘元*。由此可見，「越早供、越輕鬆」是建立退休儲備的至理名言。

年金計劃靈活配合退休需要

強積金不錯能為我們建立最基本的保障，但若要退休後仍可保持退休前的生活水平，有如自製長糧的「終身年金」是一個理想的選擇，因為計劃保證你可於退休後仍「月月有糧出」，即使活至100歲，甚至更長壽，年金仍可長享長有，能有效對沖長壽可能帶來坐食山崩的財務風險，真正享受退休而並非「退憂」。

如果希望將來周遊列國，遊遍世界，可以考慮提供多元貨幣選擇的年金計劃，除保證年金終身派發外，於投保時自選保單貨幣，並可於日後轉換貨幣，靈活配合個人的退休生活需要。此外，周全的年金計劃更可讓你選擇將全數累積的現金價值轉為終身年金，又或只將保單部分現金價值轉換作年金，餘額則繼續於保單賬戶內繼續累積增長，除了自己的退休生活得到安心保障，亦可將財富透過年金保單直接傳承給子孫，一份年金保單，便可滿足資產增值、退而無憂和財富傳承三大理財目標。

每過一天，又離退休生活近一步，要確保自己能幸福地老，於黃金歲月時享有「未來在我手」的安全感，便要及早為退休規劃，為幸福未來種下種子，換來要多精彩，有多精彩的退休生活！

（*以投資者及理財教育委員會的理財計數小工具計算所得。）

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