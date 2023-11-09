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77%員工希望每周工作4天　為何少有企業實行？

個人增值 20:30 2023/11/09

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77%員工希望每周工作4天　為何少有企業實行？

最新調查顯示，大多數美國打工仔都希望每周工作 4天。小部分公司近年試行此制度，效果亦不錯。但為何實際上沒有更多公司推行？專家表示，這是因爲人員配置問題、成本增加、運營複雜多變，僱主整體上對變革較爲抗拒。

77%員工希望每周工作4天

根據本特利-蓋洛普社會商業報告（Bentley-Gallup Business in Society Report），77% 的受訪美國員工表示，每周工作4天、40小時，會對他們的身心健康產生非常積極或積極的影響。他們還希望公司能提供心理健康日（74%），並限制加班（73%）。

逾九成年輕人願延長工時換4天工作

近年來，許多美國公司實行四天工作周，允許員工每周工作4天、每天工作10小時，而非每周工作5天、每天工作8小時。薪酬不變，但時間安排有所變動，員工每周可以多一天休息日。

4天工作周很受80後、90後、00後歡迎，他們非常重視工作與生活的平衡。根據Bankrate的一項調查，92%的年輕人願意用延長工時來換取四天工作周。

《企業家》雜誌（Entrepreneur）指，去年英國逾70間公司報名試行爲期6個月的4天工作周，試驗進行到一半時，88%的公司表示每周工作四天對其業務效果良好。41家公司中有35家回應稱，它們「可能」或「極有可能」考慮繼續實行4天工作周制度。

成本增加、運營複雜 多數企業抵制變革

目前亞馬遜、Basecamp、微軟和松下等少数公司提供每周工作4天的選擇，但大多數美國企業對此沒那麽熱衷，仍堅持5天工作模式。人力資源公司ADP今年的一項調查顯示，只有15%的美國上班族表示其公司提供4天工作周，即85%的公司未有此制度。

為什麽4天工作周難以推廣？專家分析，這是生產力降低（儘管研究表明事實並非如此）、人員配置問題、成本增加和運營複雜變化，以及企業對變革的整體抵制等多重因素造成的。

波士頓學院經濟學家和社會學家Juliet Schor向《華盛頓郵報》表示，美國採用現行5天工作周制度已有近 100年歷史，「不能指望它在一夜之間改變。」

「印度蓋茨」：年輕人應每周工作70小時

非歐美地區的企業主更不願意實行這項新的福利制度。英國首相岳父、 有「印度蓋茨」之稱的Infosys創辦人Narayana Murthy最近發表爭議性言論：印度年輕人應該每周工作70小時以提振印度經濟。他還批評年輕一代不夠勤奮，從西方養成了「不太理想的習慣」。Murthy說，印度是世界上生產力最低的國家之一，年輕人是能滿懷熱情建設國家的人。

CNBC報道稱，許多印度科技業領袖都認同其觀點。軟件公司Xeno創始人Ayushmaan Kapoor認爲：「如果你想成為第一、想成爲最好，年輕人就必須在工作中付出努力和時間。」他表示，印度正試圖與美國和中國競爭，如果想取得偉大成就，就必須付出時間和犧牲。

全印度IT和ITeS僱員工會譴責了Murthy的言論，稱每周工作70小時屬非法，員工不應被迫每周工作超過48小時，即每周工作6天、每天工作8小時。

分析師：員工呼聲愈高 或可施壓公司改變

《企業家》指，改變是困難的，尤其是在動盪的經濟形勢之下，企業不想冒險。但美國業內人士分析説，員工要求4天工作周的的呼聲愈高，老闆就愈可能順從他們的意願。Bankrate分析師Sarah Foster對CNBC表示：「一旦一些公司開始提供4天工作周，一旦許多員工開始申請這些公司的職位……實際上最終可能會給其他公司帶來更大壓力，去引入這種非傳統福利。」

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