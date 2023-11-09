港私人貸款市場復甦　二三線財務公司壞帳增逾3%

▲ 香港私人貸款市場復甦，新增貸款總金額升4%、宗數按年升7%，惟二三線財務公司壞帳增逾3%。

信貸資料服務機構環聯（TransUnion）發佈最新調查，顯示今年3月至8月間香港私人貸款市場客戶數目、新增貸款宗數及總貸款金額方面均較去年同期有所增長。然而，財務公司於私人貸款業務中所見的逾期還款率及壞帳（逾期還款超過120日並不能收回的私人貸款）亦有所增加。

新增貸款宗數按年增加百分之七 反映對經濟前景更樂觀

是次調查比較香港數百間金融機構在2023年及2022年3月至8月期間的私人貸款業務。調查結果顯示，與去年同期相比，今年的新增貸款宗數按年增加7%，同時總貸款金額亦按年升4%。

環聯表示，此增長趨勢與今年7月進行的環聯第三季消費者脈膊調查結果吻合，顯示消費者對經濟前景的預期有所改善。該調查發現，有意在未來12個月內申請新信貸，或為現有信貸進行再融資的消費者比例回升至35%，為自2022年第二季以來最高位。

銀行吸客勝財務公司 惟後者新貸款額增長較大

於調查期間，銀行在私人貸款業務總客戶數目方面較財務公司優勝，按年增長7%；同期財務公司的總客戶數目則輕微下跌了1%。

私人貸款業務按年變化（按機構分類）：

行業按年變化 銀行按年變化 財務公司按年變化 總客戶數目 +5% +7% -1% 新增貸款宗數 +7% +8% +6% 新增總貸款金額（按港元計算） +4% +1% +8% 資料來源：環聯

然而，銀行及財務公司的新增貸款宗數均有所增長，其中銀行的增長幅度亦較財務公司略高。於兩者的新增總貸款金額方面，財務公司的增長則優於銀行，出現較高的8%增幅。

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二三線財務公司 壞帳均升逾百分之三

環聯指出，雖然消費者對市場預期日趨樂觀，同時整體行業的新增貸款宗數亦有所上升，然而財務公司於私人貸款業務中所見的逾期還款率及壞帳卻日漸增加，為業務帶來更大風險。

調查結果顯示，相關風險於不同規模的財務公司中均有所增加，特別是二線（現行總貸款規模為1億至10億港元）和三線（現行總貸款規模少於1億港元）財務公司，兩類公司的年度壞帳率分別按年錄得3.3%及3.4%的增幅。至於一線（現行總貸款規模超過10億港元）財務公司，其年度壞帳率則錄得相對較小的0.8%增幅。

財務公司私人貸款業務表現按年變化：

一線公司

百份比 二線公司

百份比 三線公司

百份比 逾期還款超過60日

（按貸款金額百份比計算） +0.1% -0.2% -0.9% 年度壞帳比率

（按貸款金額百份比計算） +0.8% +3.3% +3.4% 資料來源：環聯

二線財務公司新貸款額大升兩成七

大型的一線財務公司引領市場發展。在較大客戶群及較高總貸款金額的基礎下，一線公司的新增貸款宗數按年增長（9%）仍屬市場最高。



與大型公司相比，二線財務公司則採取不同的市場策略，更專注於金額較高的私人貸款申請。儘管二線財務公司的實際貸款金額總值明顯較少，只及一線財務公司的17%，然而二線財務公司的市場策略卻使其新增總貸款金額按年大升27%。

財務公司私人貸款業務數據按年變化（按級別分類）：

一線公司

年度變化 二線公司

年度變化 三線公司

年度變化 新增貸款宗數 +9% -3% -12% 新增總貸款金額（按港元計算） +6% +27% -20% 資料來源：環聯

環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示，儘管財務公司聚焦於服務規模較細的客戶群，其新增總貸款金額卻出現明顯增長。這趨勢突顯他們有能力專注於服務更集中的消費者群，為他們提供更多信貸服務。由於更多機構，特別是財務公司，於提供私人貸款服務時更專注於特定的消費者群，具備先進且強大的風險管控能力變得更為重要。

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