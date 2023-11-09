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亞洲股票平均折讓達16%　晨星︰3大風險因素持續　投資宜保持「選擇性」

收息攻略 07:56 2023/11/09

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上周美聯儲在議息會議上釋放出加息暫停的信號，令投資者對短期市況鬆一口氣。11月7日，國際貨幣基金組織（IMF）上調中國經濟增長預測至5.4%，較上次預測值調高0.4%。

似乎一切都在向好，港股是否要迎來轉捩點了？

折讓主要來自中國挑戰

投研機構晨星（Morningstar）最新發佈的《2023年第四季亞洲股票市場展望報告》表示，其覆蓋的領域表現相比公允價值有16%的折讓，其中很大一部分來自於中國相關的挑戰。而在過去六個月中，日本由於相對表現較佳，所以日本市場已接近公允價值。

晨星指出，全球宏觀經濟因素帶來的風險仍在持續，投資者需要保持「選擇性」（remain selective）。

3大原因維持審慎　宏觀經濟風險持續

晨星亞洲股票研究總監陳麗子認爲，大家應維持審慎有3大原因，首先高利率環境在2024年第二季度前難有逆轉；同時，全球經濟增速仍在放緩，而且地緣政治衝突不斷。這背景下，投資者應該保持理性。

內地經濟方面，她補充指，儘管消費數據有所提升，但更多是財政與貨幣政策的作用。房地產的風險依然存在，消費者消費信心回落的風險短期不會消失。雖然香港以及内地都陸續出台房產促銷政策，市場依舊反響平平。

我們相信中國有能力採取更多措施，這需要權衡全球經濟增長的阻力。

實際上，在美國暫停加息不久，歐洲央行前行長特里謝表示，全球通脹背景下，「歐央行必定將持續加息」。IMF對全球2023年全球經濟增長的預測為3%，對2024的預測甚至下調為2.9%。

哪些板塊仍然值得投資

陳麗子表示，由於對經濟前景持保守態度，建議大家炒股不炒市，投資時傾向保持選擇性，高質量的股票依然存在購買機會，晨星亦給出了具體推薦︰

行業首選股
消費周期行業中國農業銀行 （01288）
九龍倉置業地產投資有限公司 （01997）
拼多多（美︰PDD）
經濟敏感型行業中國聯通 （00762）
新科工程（新加坡上市）
防禦性行業無錫生物制藥 （02269）

·能源&金融服務板塊表現良好：阿拉伯減產導致石油價格上升，能源板塊表現良好；金融服務板塊，尤其是日本銀行表現優異。在日本央行的持續寬鬆貨幣政策下，日本市場表現良好，已經接近公允價值。

·科技&工業板塊出現下滑：由於全球經濟放緩，投資者對未來預期持保守態度，需要大量前期資金投入的科技板塊出現虧損；機械及設備製造商下行週期延長，工業板塊也因此出現下滑。

晨星的週期性首選股在第三季度表現平穩，平均回報率為0.3%，相比上季度的7.6%有所改善。其中消費週期行業表現穩定，中國電商巨頭拼多多（PDD）在強勁的中期業績後表現出色，股價上漲了42%。

經濟敏感型行業整體漲跌不一，平均回報率為3.8%。哈默納科（Harmonic Drive Systems）和穩懋半導體（Win Semiconductors）分別下跌了28%和21%。

防禦性行業則出現持續虧損，平均虧損幅度達到6.1%。受到房地產行業波及，天然氣股票表現不佳，新奧能源（ENN Energy）季度内下跌了33%。無錫生物制藥（Wuxi Biologics）領漲，漲幅達22%，晨星表示將持續看好這隻股票。

撰文︰涂宇佳

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欄名 : 宏觀論按

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