MPF中港股票攻略　1年升24%！邊隻基金長線表現最好？

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加息見頂 市況已屆轉捩點？調查揭示投資者將增持這些資產
強積金關乎我們的退休規劃，是達到退休無憂的一項重要工具，人人都應該主動了解及經營自己的強積金計劃。雖然中港股市近年表現不佳，但由於是大多數人較熟悉的市場，所以在進行資產配置時，不少人仍然會選擇把部分MPF資金投放在中港股票基金。
本文介紹MPF表現最佳的中港股票基金，近一年竟有基金升幅逾24%？而更長線而言，哪隻中港股票基金表現最佳？
|近1年表現最佳
|MPF中港股票基金
|近1年表現（排名）
|近10年年率化表現（排名）
|永明強積金基本計劃---香港股票投資組合
|+24.44%（1）
|+1.36%（11）
|滙豐/恒生智選計劃---恒生中國企業指數基金
|+21.5%（3）
|-3.42%（54）
|東亞(強積金)行業計劃 --- 東亞中國追蹤指數基金
|+21.18（5）
|-3.81%（56）
|註︰數據截至2023年10月底
資料來源︰積金評級
去年10月恒指見低位 造就一年逾2成升幅
根據積金評級的數據，截至10月底的一年，MPF中港股票基金有相當好的表現，61隻基金的平均升幅達到16.39%。然而這是因為港股的低點在去年10月底做出，當時一度跌至15000點以下，因此以今年10月底回溯去年10月的表現，中港股基金普遍有如此高的升幅。
以近一年計，中港股票基金排名前二都是永明的「香港股票投資組合」，升幅均逾24%。其實這兩者是同一基金，屬主動管理的基金，由施羅德任基金經理，只是由於分別屬兩個計劃，收費有異，因此回報有0.1%的差距。排名第三及第四的，是滙豐及恒生旗下的「恒生中國企業指數基金」，升幅有21.5%，這是一隻緊貼國指表現的投資計劃。
然而，短期表現難有代表性，上述幾隻基金近一年有逾2成升幅，但近10年計排名不高，例如永明的「香港股票投資組合」近10年年率化升幅1.36%，另外兩隻基金更是見紅，排名亦在50名以後。
|近10年表現最佳
|MPF中港股票基金
|近10年年率化表現
|投資於
|基金開支比率
|中銀保誠 --- 我的中國股票基金
|+3.83%
|摩根宜安大中華基金
|1.5%
|萬全強制性公積金計劃 --- 大中華股票基金
|+3.18%
|1.03%
|信安強積金-明智之選 --- 信安動力香港股票基金
|+2.93%
|多個投資經理
（不時轉換投資計劃）
|1.64%
|東亞（強積金）享惠計劃 --- 東亞大中華股票基金
|+2.40%
|東亞聯豐管理的聯接基金
|0.96%
|海通香港特區基金
|+2.12%
|投資經理為海通國際
|1.65%
|註︰數據截至2023年10月底
資料來源︰積金評級
近10年最佳 年均+3.83%
中港股近數年表現，確實拖累了長期走勢，近10年而言，MPF中港股票基金最好的一隻，只錄得3.83%年率化升幅，雖仍跑贏通脹，但表現相比歐美股票基金則有差距。
中銀保誠「我的強積金計劃」旗下的中國股票基金長線表現最佳，10年平均年升3.83%，而萬全的大中華股票基金則升3.18%排名第二。然而，這兩隻基金其實都投資於「摩根宜安大中華基金」，只不過因為基金開支比率不同，因此長期表現有差距。
「摩根宜安大中華基金」是一隻主動型基金，買入的不只是港股，還有內地A股或台灣股票。根據中銀保誠的最新季報，基金持倉最多的是台積電，其次是騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 、美團 （03690） 及網易 （09999） 。
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欄名 : MPF理財