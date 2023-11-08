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MPF中港股票攻略　1年升24%！邊隻基金長線表現最好？

強積金 17:45 2023/11/08

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本文介紹MPF表現最佳的中港股票基金，近一年竟有基金升幅逾24%？

強積金關乎我們的退休規劃，是達到退休無憂的一項重要工具，人人都應該主動了解及經營自己的強積金計劃。雖然中港股市近年表現不佳，但由於是大多數人較熟悉的市場，所以在進行資產配置時，不少人仍然會選擇把部分MPF資金投放在中港股票基金。

本文介紹MPF表現最佳的中港股票基金，近一年竟有基金升幅逾24%？而更長線而言，哪隻中港股票基金表現最佳？

近1年表現最佳
MPF中港股票基金近1年表現（排名）近10年年率化表現（排名）
永明強積金基本計劃---香港股票投資組合+24.44%（1）+1.36%（11）
滙豐/恒生智選計劃---恒生中國企業指數基金+21.5%（3）-3.42%（54）
東亞(強積金)行業計劃 --- 東亞中國追蹤指數基金+21.18（5）-3.81%（56）
註︰數據截至2023年10月底
資料來源︰積金評級

去年10月恒指見低位　造就一年逾2成升幅

根據積金評級的數據，截至10月底的一年，MPF中港股票基金有相當好的表現，61隻基金的平均升幅達到16.39%。然而這是因為港股的低點在去年10月底做出，當時一度跌至15000點以下，因此以今年10月底回溯去年10月的表現，中港股基金普遍有如此高的升幅。

以近一年計，中港股票基金排名前二都是永明的「香港股票投資組合」，升幅均逾24%。其實這兩者是同一基金，屬主動管理的基金，由施羅德任基金經理，只是由於分別屬兩個計劃，收費有異，因此回報有0.1%的差距。排名第三及第四的，是滙豐及恒生旗下的「恒生中國企業指數基金」，升幅有21.5%，這是一隻緊貼國指表現的投資計劃。

然而，短期表現難有代表性，上述幾隻基金近一年有逾2成升幅，但近10年計排名不高，例如永明的「香港股票投資組合」近10年年率化升幅1.36%，另外兩隻基金更是見紅，排名亦在50名以後。

近10年表現最佳
MPF中港股票基金近10年年率化表現投資於基金開支比率
中銀保誠 --- 我的中國股票基金+3.83%摩根宜安大中華基金1.5%
萬全強制性公積金計劃 --- 大中華股票基金+3.18%1.03%
信安強積金-明智之選 --- 信安動力香港股票基金+2.93%多個投資經理
（不時轉換投資計劃）		1.64%
東亞（強積金）享惠計劃 --- 東亞大中華股票基金+2.40%東亞聯豐管理的聯接基金0.96%
海通香港特區基金+2.12%投資經理為海通國際1.65%
註︰數據截至2023年10月底
資料來源︰積金評級

近10年最佳　年均+3.83%

中港股近數年表現，確實拖累了長期走勢，近10年而言，MPF中港股票基金最好的一隻，只錄得3.83%年率化升幅，雖仍跑贏通脹，但表現相比歐美股票基金則有差距。

中銀保誠「我的強積金計劃」旗下的中國股票基金長線表現最佳，10年平均年升3.83%，而萬全的大中華股票基金則升3.18%排名第二。然而，這兩隻基金其實都投資於「摩根宜安大中華基金」，只不過因為基金開支比率不同，因此長期表現有差距。

「摩根宜安大中華基金」是一隻主動型基金，買入的不只是港股，還有內地A股或台灣股票。根據中銀保誠的最新季報，基金持倉最多的是台積電，其次是騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 、美團 （03690） 及網易 （09999）

若想了解更多MPF攻略，必睇【4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！】

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