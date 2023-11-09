43%上班族感「職業倦怠」　工作無熱情點解決？ 心理學家︰孤軍奮戰是主因

▲ 美43%上班族感職業倦怠 工作無熱情點解決？ 心理學家：首先求助身邊人

近年來，職業倦怠(job burnout)成爲廣受熱議的現象，許多人發現自己在職場精疲力竭，無法對工作提起熱情。返工返到頹，要如何調整心態？心理學家表示，在遇到這樣的問題時，不要懼怕向身邊人求助。

美43%上班族感職業倦怠

Vox引述Slack未來論壇的調查發現，約43%的美國辦公室職員「在工作中感到倦怠」。Glassdoor的數據也顯示，與2019年相比，2022年員工評價提到倦怠的次數增加了40% 以上。Capital One Business的調查指出，全美42%的小企業主表示經歷倦怠，53%的人稱倦怠阻礙了他們業務的成功。

進入社會後缺少導師 孤立無援

加州大學柏克萊分校心理學教授Christina Maslach 研究倦怠長達40多年，最近將解決方案提煉成著作《倦怠挑戰》（The Burnout Challenge）。她在接受Greater Good雜誌訪問時指出，人們在上學或接受培訓時，常有親近的導師可以作爲傾訴對象，獲得建議和反饋、分享心事。導師經驗豐富，會幫助他們前進，而且會替他們保密。但很多人都說，現在他們再也沒有像這樣的人了，不知可以向誰求助，所以認爲自己只能沉默地獨自奮戰。

心理學家：可向身邊人求助

Maslach表示，若沒有導師，也可以向身邊人求助。她說，朋友、同事、鄰居、家人組成的社會關係網能幫助人們防止工作倦怠、提供互相支持。你可以與他們爭論、交談、一起出去玩，可以相互信任、得到很好的建議和幫助。

Inc.也建議，如果沒有值得信賴的同事，請與朋友和家人交談。這是目前最強效的抗焦慮、抗倦怠良藥，因此，如果你開始感到精疲力竭，請向他們發出求助信號。解決倦怠問題的最終方法，可能需要改變你的工作條件或前景，進行此類大型調整需要能量和視野。而獲得這些能量的最佳第一步，是與你信任的人交談，並告訴他們你「正在掙扎」。

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