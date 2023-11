3年來跑贏99%同行　基金經理3招避免投資失誤　嚴選2024年最值搏美股

美國基金經理John Bailer自2005年初起,與聯合經理Brian Ferguson一同管理紐約梅隆銀行動態價值基金 (BNY Mellon Dynamic Value Fund,美:DAGVX ),業績斐然。根據晨星(Morningstar)數據,該基金在過去15年每年平均回報11.5%,在過去三年躋身大盤價值類別的前1%。

3招避免投資錯誤

一如大多數基金經理避免高追的做法,John Bailer不論一間公司的業務何其亮眼,也拒絕支付過高的價格去投資其股票。因着堅持這項原則,他的基金在2022年的美股熊市期間站穩陣腳,當時標指下跌19.4%,DAGVX卻錄得2.8%回報。

當然,選股的意義遠不止於搜羅市場執平貨。Bailer接受Business Insider訪問時透露,他的選股理念:

建基於尋找良好估值的股票,但不會止步於良好估值。(It's a philosophy that's based on looking for stocks with great valuations, but not stopping with great valuations)