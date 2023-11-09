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3年來跑贏99%同行　基金經理3招避免投資失誤　嚴選2024年最值搏美股

個人增值 13:30 2023/11/09

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DAGVX基金經理John Bailer三年來跑贏99%同行，分享3招避免投資錯誤，同場嚴選2024年最值搏美股。

美國基金經理John Bailer自2005年初起，與聯合經理Brian Ferguson一同管理紐約梅隆銀行動態價值基金 (BNY Mellon Dynamic Value Fund，美：DAGVX )，業績斐然。根據晨星（Morningstar）數據，該基金在過去15年每年平均回報11.5%，在過去三年躋身大盤價值類別的前1%。

3招避免投資錯誤

一如大多數基金經理避免高追的做法，John Bailer不論一間公司的業務何其亮眼，也拒絕支付過高的價格去投資其股票。因着堅持這項原則，他的基金在2022年的美股熊市期間站穩陣腳，當時標指下跌19.4%，DAGVX卻錄得2.8%回報。

當然，選股的意義遠不止於搜羅市場執平貨。Bailer接受Business Insider訪問時透露，他的選股理念：

建基於尋找良好估值的股票，但不會止步於良好估值。（It's a philosophy that's based on looking for stocks with great valuations, but not stopping with great valuations）

他在專訪中分享3項選股標準，指出它們有助DAGVX避免不良投資。

  • 1. 業務動能

John Bailer表示，DAGVX的持倉公司，必須具備優秀的基本面和不斷改善的業務動能（business momentum）。

他指出，很多基金經理都希望鎖定具有穩定健康業務的公司，但這些公司很難有實惠的股價。「很多時候，你無法購買優質股，因為它們太貴了，」他一直努力尋找資產負債表良好、估值良好的公司，雖然有時很難找到，但實際上已有不少斬獲。

市場上常見「難為知己難為敵」的局面，就是好股不夠平，平股卻合該這樣便宜。而他的訣竅，是瞄準估值仍然具有吸引力的穩健股票。他要做的是確認公司具有業務動力催化劑——甚至連公司本身也忽視了的。用俗語說，就是在禾稈中發掘珍珠。

  • 2. 行業前景

除了識揀，也要識放棄。對於John Bailer和DAGVX來講，避開那些行業面臨嚴重長期挑戰的公司也很重要。

Bailer認為，身為價值型基金經理，他們由始至終地注重公司的品質、注重公司的動力，有助避免墮入「價值陷阱」。「我們的信念是，股票具有良好估值是有原因的。其中一些原因可能本身是日積月累使然，我們不想涉足這些類型的公司。」

例如Bailer早在千禧年代初便遠離紙媒股（newspaper stocks），即使相關公司股價平、產生的現金和股息可觀。但他認為該行業面臨長期逆風，不值得冒險。今日證明了Bailer的先見之明。

零售股是最新例子，雖然已從新冠疫情中恢復，但仍然受到電子商務的拖累。儘管有些零售店已經妥善適應「亞馬遜時代」，但其他曾盛極一時的門市零售股已經破產。

  • 3. 大型股

符合John Bailer選股條件的公司都擁有大量現金，能夠在任何經濟背景下保持穩定，同時透過股息和股票回購向股東返還現金。

大型股通常符合這種模式，當中不少是現金流量大的公司，能夠利用其龐大資本規模，以較低成本生產商品和服務。現金流較少的中小型股的吸引力便相對較小，尤其是在利率高企的現況下。

Bailer說：「我們喜歡大型股，尤其是在當前的經濟環境下，因為它們往往擁有更好的資產負債表，隨着時間過去在更穩定的業務中產生持續的現金流。」

嚴選2024年最值得持有美股

DAGVX的倉位由75隻股票組成，截至今年9月30日，基金持倉最大的六隻股票屬於金融和醫療保健板塊。John Bailer表示，他對保險股和醫療器材股特別感興趣。

DAGVX的倉位由75隻股票組成，截至今年9月30日，基金持倉最多的是巴郡，最大的6隻持股均屬於金融和醫療保健板塊。（Morningstar）

  • 1. 巴郡（Berkshire Hathaway）

DAGVX最重倉是「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（美：BRK.B）。Bailer稱，對於巴菲特及其拍檔芒格的繼任人充滿信心。此外，他欣賞巴郡的變現能力，又認為其雜項業務被市場低估。

他說：「他們（巴郡）目前擁有很多好東西，並有着真正強大的業務，可以長期產生良好回報。我們對巴郡未來的領導層非常樂觀，仍認為該股非常便宜，並的確遭到誤解。」

  • 2. 摩根大通（JPMorgan）

Bailer總體上並不太看好銀行業，但華爾街大行摩通（美：JPM）因其健康的存款水平和飆升的淨利息收入，而獲他格外青睞，成為DAGVX第二重倉。

他說：「摩通是一間令人難以置信的銀行，擁有穩定的存款業務，而且淨利息收入實際上正在增​​長。很多銀行的淨利息收入沒有增長，因為它們正在失去存款；但摩通一直從許多其他銀行獲得存款，這是由於該行被視為非常高質。」

Bailer又指出，摩通有着9.3倍的超低預期市盈率、2.9%股息率以及逾1.4萬億美元的頂級現金規模，均是重倉的理由。

  • 3. 美敦力 (Medtronic) 

醫療設備製造商美敦力（美：MDT）是DAGVX第五重倉，但受累於Ozempic和Wegovy等減肥藥日益流行，股價在近一年走低11%。看淡該股的理由在於這些新藥將為數百萬患者帶來奇蹟，並損害與肥胖相關的醫療設備和手術的需求。

然而，Bailer認為市場有些過度擔憂，反而看好美敦力的前景。他指出，該股的獲利預期正在上升。此外，對於一間收益率3.8%、資產負債表良好且自由現金流量不斷增加的公司來說，其股價相對便宜，預期市盈率為14.1倍。

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