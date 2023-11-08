加息見頂　市況已屆轉捩點？調查揭示投資者將增持這些資產

▲ 一項調查顯示，固定收益再次成為基金經埋關注的焦點。股票方面，環球股票及新興市場（中國除外）最受投資者歡迎。

上周美聯儲的議息結果，可能令市場對短期市況有所定斷。一項調查顯示，固定收益再次成為基金經埋關注的焦點。

保德信投資最新一項對亞洲和歐洲基金把關人進行的投資策略研究顯示，在未來12個月投資者對固定收益的需求預料將大幅增加。在固定收益領域，半數以上的受訪者計劃在未來一年內增加對綠色債券和投資級債券的配置，43%受訪者則計劃增加對國債的配置。不同地區的配置者之間，最大差異在於對新興市場債券的觀點，51%的亞洲基金把關人計劃增加對新興市場債券的配置，而歐洲則只有36%，此情況或反映出在股票配置中常見偏好本地區域的趨勢。

債券再次成為投資組合分散風險的工具

儘管近年來債券和股票的表現相關性日益提高，但超過三分之二的基金把關人認為固定收益將重新受到青睞，發揮其長期作為投資組合中分散股票波動性風險的角色。九成基金把關人表示，加息周期見頂是增加對固定收益配置的原因。

保德信投資亞洲區主管Jessica Jones表示：「債券重新得到亞洲投資者的青睞。保德信固定收益團隊預計，在經歷了十多年的超低利率之後，發達市場利率將長時間徘徊在3至5厘的長期傳統區間。倘真如此，預計投資級債券的回報率將達到中個位數，而高風險債券的回報率將達到高個位數。」

Jessica Jones 補充道：「隨著大部分國家的加息政策接近尾聲，我們還將看到固定收益波動性下降及投資者重新『追逐收益』，從而進一步推動主動型債券投資策略的表現。」

上述研究對全球大型金融機構（各機構資產管理規模至少為 10 億美元）共 210 名亞洲和歐洲基金把關人的資產分配、投資態度及管理人偏好進行調查，旨在探索決策者在作出數以十億美元計基金選擇時最為關注的問題。

股票︰新興市場（中國除外）更受歡迎

股票投資方面，基金把關人在未來12個月增加資產配置的首要目標是全球股票，佔比達51%。他們亦對此前不受青睞的新興市場（除中國外）股票更為樂觀，44%的投資者預計將增加對此廣泛領域的投資。

與固定收益的趨勢相似，基金把關人似乎對本地市場更有信心，當中65%的亞洲基金受訪者將增加對亞太股票的配置，而歐洲則只有41%。歐洲股票的情況正好相反，39%的歐洲基金把關人或將增持歐洲股票，而會增持歐洲股票的亞洲基金把關人則只有24%。

此外，隨著社會持續向低碳經濟轉型，與碳解決方案主題相關的股票投資策略變得日益普遍。近三分之二的受訪者表示，ESG主題（尤其是針對脫碳等類別）繼續成為投資者高度關注的投資主題，此外人工智能（AI）亦引起廣泛興趣，特別是在亞洲（60%）。

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