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【勞力士】60年Rolex逾1,800萬成交　百達翡麗「聖杯」逾2,200萬拍出

個人增值 16:27 2023/11/08

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富藝斯鐘錶秋拍總成交近3.4億超估計兩倍，百達翡麗3700/1P Nautilus白金版逾2,200萬拍出。

富藝斯（Phillips）2023日內瓦鐘錶秋拍「The Geneva Watch Auction: XVIII」於上周末收槌，總成交額逾3,905萬瑞郎（4,307萬美元／4,053萬歐元，折合約3.39億港元），較拍前的低估價高出兩倍，為日內瓦秋拍周成交額最高之常設拍賣專場。

從數字上看，富藝斯鐘錶是次秋拍每件拍賣品的平均成交價為21.3萬瑞郎，為該行最成功的鐘錶拍賣會之一。當中拍出的三款手錶，成交價均超過200萬瑞郎；另有兩款手錶也以逾100萬瑞郎成交。大部份拍品成交價超估價，只有三項的成交價低於估價。不過，今次也是富藝斯三年以來首次未能達到全部拍出的一次拍賣會，有一枚手錶流拍。以下為最高成交價拍品資料及估價：

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部份成交創紀錄

上面可見，有兩款罕見的百達翡麗（Patek Philippe，中文又稱柏德菲臘）型號2499手錶天價成交。 黃金First Series推出年份可以追溯至1951年，以210.49萬瑞郎（逾1,825萬港元）成交。而於1967年推出、配備Beyer簽名錶盤的黃金Third Series，售價亦達到令人矚目的87.63萬瑞郎（約760萬港元）。

另一個不容錯過的焦點是勞力士（Rolex）6062不銹鋼三日曆腕錶，配備月相和雙色錶盤。這款腕錶綽號「The New Standard」，儘管已有60年歷史，但其錶盤並未出現斑點或變色，仍沒有明顯缺陷。一枚未拋光狀態下保存完好的珍品，這款腕錶成交價211.7萬瑞郎（逾1,835萬港元），創下同型號不銹鋼錶殼款式的最高成交紀錄。

另一枚勞力士6264，屬於極其罕見、備受追捧且保存完好的櫻桃標誌14K黃金地通拿計時腕錶，以68.58萬瑞郎（約590萬港元）成交，創下同型號「櫻桃」錶盤款式的最高成交紀錄。

百達翡麗Nautilus白金版3700/1P逾2,200萬拍出

全場最高成交的明星拍品，為百達翡麗Nautilus 3700/1白金版，有着「聖杯」（The Grail）稱號，是這種配置的唯一已知例子，由一名電話競標者投得。

富藝斯表示，這款時計此前從未出現在拍賣場，加上錶盤飾有零售商古柏林（Gübelin，中文又稱古寶琳）的獨特簽名，更顯得非凡稀有。 錶圈/時標上沒有鑲嵌鑽石，使這款腕錶的外觀獨一無二，最終以驚人的254.05萬瑞郎（逾2,200萬港元）超級天價成交，超過其預售最高估價200萬瑞郎，也創下同型號的最高成交紀錄。

第一位：PATEK PHILIPPE, Ref. 3700/1P Nautilus “The Grail”，極為重要且保存極為完好的白金腕錶，配日誌和錶鍊，經古柏林零售，估價100萬至200萬瑞郎，成交價254.05萬瑞郎（逾2,200萬港元）。

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