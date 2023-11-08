若對經濟構成壓力　高利率將有望終結

▲ 在利率水平維持高位的背景下，隨著時間的過去，對經濟增長的壓力亦隨之上升，屆時利率預期又會隨著當刻的經濟環境而下降。

美聯儲連續兩次暫停加息的決定加上就業數據增速放慢，強化市場對加息週期完成的樂觀情緒。美國10年期國債息頓時從近5%水平回落至4.6%附近，同時筆者早前提及的美國金融市場狀況指數亦由負轉正值，顯示市場流動性有所改善。誠如早前所預期，一旦債息回落，以科技股為主的增長型板塊更為受惠。截至週一，11月至今納斯達克指數升幅近5%。標普500指數亦連升了6天，並重上50天移動平均線，約4,347點以上。

「萬聖節指標」策略能否奏效？

進入11月，市場上有俗稱「萬聖節指標」的買賣策略。從歷史數據的統計上，股票市場於冬季的投資回報平均較夏季高。冬季是指由每年11月至翌年4月，夏季為每年5月至10月。參考過去30年標普500指數的表現，冬季的平均表現約7.2%，較夏季的平均表現高出3.8%。參照美股11月至今的表現，數據暫時支持冬季有望能錄得正回報。

至於往後表現能否持續，還需要取決於宏觀經濟基本面。今次美股反彈主要基於債息的回落，這是由於市場對加息週期完結的預期。美聯儲對未來加息與否，持開放的態度。惟美聯儲主席亦重申壓抑通脹回落至目標水平的信心，預期通脹未回落至一定目標水平時，高利率將維持。在利率水平維持高位的背景下，隨著時間的過去，對經濟增長的壓力亦隨之上升，屆時利率預期又會隨著當刻的經濟環境而下降，可謂「終結高利率的最好辦法就是高利率本身」。

終結高利率的最好辦法 就是高利率本身

一旦美聯儲加息進程結束的趨勢確定下來，美債息下行的機會較大，那便會支持股市的表現。這亦解釋到為何在過去四次的加息週期中，普遍股票市場在利率見頂時均錄得正回報。然而，不容忽視的是在市場權衡高利率及經濟韌性兩者下，預期股市波動性仍然會較高，股市反彈的上行空間或受限制，故希望捕捉季節性時機的投資者時宜以低波幅策略趁調整時吸納。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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