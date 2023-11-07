▲ 「現金為王」信念動搖？10年期債息重上4.6厘 專家︰不能再猶豫的2個原因

美國10年期國債息上月一度達到5厘高位，近日回落，昨晚起又重上4.6厘。美債息急飆令許多一直在今年堅持「現金為王」（Cash is King）的人有所動搖，因為低風險有5厘回報實在吸引。施羅德投資策略研究部主管 Duncan Lamont最新亦撰文指，雖然現金回報率同樣有5%，但仍有兩大論點支持投資債券。

現金不能長期有高回報

Duncan Lamont在文章中指出，第一個論點是短期與長期的分別。「目前，投資者能夠從現金存款獲取5%的回報率，但在一年或五年後，又是否能夠獲取相同回報呢？」他指出，雖然短期利率不太可能回落至近年的超低水平，但同時預計不會長期維持在目前的高水平。舉例來說，美聯儲委員會成員對於長期主要政策利率的中位數預測為2.5%，這遠低於目前5.25%至5.5%的範圍。

相反，若投資者買入債券並持有至到期日，就能夠鎖定長期利率（假設發行人沒有出現違約情況）。儘管短期內，債券價格會出現波動，但實際上對長期投資影響不大。

經濟衰退風險會令存款利率下跌

第二點是經濟衰退風險，Duncan Lamont認為，若經濟情況惡化，環球央行可能會減息以刺激需求。若發生這種情況，現金存款利率亦會隨之下跌。「現金回報率下跌，債券回報率上升」的情況，一直在歷史上不斷重演。即使央行不減息，但如果他們憂慮通脹升溫，避險情緒將會促使投資者買入政府債券並推高其回報率。

不過，投資界並非一面倒認為「現金為王」的日子已經告一段落，上月的美銀基金經理調查顯示，環球基金經理持有現金的水平重回5%以上，達到5.3%的較保守水平。

早前，英國LGIM分析師亦指出，美國經濟軟著陸的可能性低，當下最好避免投資股票，認為現金是首選。

資金流所見，大部分投資者仍相信「現金為王」。根據英國《金融時報》引述EPFR的數據，截至10月18日的一周，有超過1000億美元從美國貨幣市場基金撤出，這是2007年有統計以​​來最大的單週流出量。然而，隨後幾天資金流入再次回升，截至11月1日的一周內，美國貨幣市場基金流入資金達660億美元，分析師和投資者一致認為，現在對早期資金外流背後的驅動因素做出明確結論或將其視為未來走勢的指標還為時過早。

貨幣市場基金不只是持有現金，它主要投資於短期有息證券（例如：短期銀行存款證、政府票據或商業票據），藉以賺取較儲蓄存款為高的回報。

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