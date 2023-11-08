關鍵原材料市場規模達3200億美元　各國如何避免依賴單一供應鏈？

▲ 關鍵原材料市場規模增至3200億美元 各國如何避免依賴單一供應鏈？

在綠色轉型這個大趨勢下，近年太陽能、風能、電動車及能源儲存的發展急速增長，連帶用於製造相關產品的關鍵原材料（如鋰、鈷和鎳）也錄得龐大需求，根據國際能源署估計，在需求和價格雙雙上漲的推動下，在2022年關鍵原材料的市場規模已大增至3,200億美元，及至2040年，該市場更將會再翻一倍。

關鍵材料缺乏替代品 易受供應鏈影響

為了符合《巴黎協定》的目標（即在2030年前把全球暖化限制在1.5度），各國有必要進一步加強發展再生能源解決方案，換言之對相關原材料的需求只會有增無減。然而國際能源署報告顯示，關鍵原材料的現有供應並不夠多元化，那麼各國究竟有何解決方案？

值得留意的是，這些關鍵原材料不單具有重大的經濟和戰略意義，而且暫時都缺乏替代品，很容易受到供應鏈風險的影響。近年環球政治局勢緊張，更揭示了相關原材料供應鏈的脆弱。每個國家都會根據自身需要，制定出不同的經濟「關鍵原材料清單」，然而這些原材料供應只集中在少數國家。

舉例說，中國在關鍵原材料領域便佔據主導地位，控制全球幾乎所有重稀土元素、91%的鎂和76%的金屬矽供應。另一方面，剛果佔據了全球鈷市場60%以上的份額、南非佔據鉑金市場71%的份額、而俄羅斯則佔據40%的鈀金市場份額。

一直以來，全球石油價格極為受到石油輸出國組織（OPEC）所影響，如果這些礦產資源豐富的國家決定成立一個類似油組的「金屬出口國組織」，會不會帶來額外的地緣政治風險、競爭局面及潛在壟斷等不明朗因素？面對這種情況，各國又如何確保自己可以獲得穩定的原材料來源，而避免出現過度依賴的問題？

立法確保多元化供應 發展「礦物循環經濟」

在今年3月，歐盟便推出一項《關鍵原材料法案》，目標是確保歐盟成員國擁有足夠的原材料供應，以減少對其他國家的依賴。根據此法案，未來歐盟每年消費的關鍵礦物，至少要有10%於境內開採、40%於境內加工煉製、並有15%屬於回收再利用。對於鈷、鎳和銅在內的戰略原材料，來自任何單一國家的供應量都不得超過65%。同時，歐洲理事會也採取日益強硬的立場，建議制定進一步目標，並將鋁都列入為關鍵原材料清單之中。

為了發展低碳轉型，同時又同時滿足市場需求，歐盟致力建立一個更具彈性的關鍵原材料供應鏈，這實屬正面消息。該提案還強調要發展「礦物循環經濟」，以盡量減少開採礦物對環境和社會造成負面影響，相信能夠提供相關技術及解決方案的企業，將可享受更加吸引的增長前景。

【關於作者】蘇可奇為安聯投資駐香港的可持續發展策略師。她負責推動安聯投資在亞太區的可持續發展策略和可持續投資產品的開發，並且主導區內可持續發展領域的諮詢和宣傳工作。

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