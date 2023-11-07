▲ 58%港人冀每周3天WFH 企業建構混合工作環境的三大挑戰

在混合辦公模式下，員工對於辦公室的觀念漸漸產生變化。工作不再局限於傳統的室内辦公室和會議室，員工可採取彈性工作安排，例如選擇於咖啡店或家中工作。如何建構能讓員工之間在不同地方亦能方便協作和聯繫的混合工作環境，是企業需要面對的問題。

58%港人希望每周3天WFH

隨著社會復常，員工已重返辦公室工作，同時他們亦期望能彈性選擇遙距工作。一項本地調查發現，58%受訪者喜愛混合工作模式，並且希望每周平均接近3天可以在家工作。

這種靈活的工作模式能滿足員工的需要，但如何配合混合工作的需要而調整辦公室設施和安排亦會為企業帶來挑戰。企業需要思考怎樣才能提供最佳工作體驗，令員工在家或遙距工作均能擁有相同體驗。

企業構建混合工作場所三大挑戰

以下是企業在建構優良混合作場所時最常面對的三個挑戰，以及相應策略。

1. 部署合適科技方案 支援分散工作的團隊

對員工而言，一個公平且具包容性的辦公室是混合工作環境最關鍵因素，例如遙距工作的員工渴望能像實體與會者一般，與其他人談論所有話題，而非感到被孤立。另一方面，在辦公室工作的員工亦希望能像在家工作一樣，能輕鬆「一鍵」參與會議。由此可見，他們渴望的是一個能滿足這些需要且簡單易用的方案，而無需擔心視像工具等安排問題。

為此，企業應部署通訊及溝通方案，讓員工在不同地方工作時，亦可享受簡單易用的混合會議體驗。企業評估合適的方案時，亦要考慮到方案的適應能力，從單對單視訊、數人的小型會議，到百人以上大型員工會議，優秀的方案都應能夠顧及。

現今的方案已加入AI等創新技術，從而加強視像溝通體驗。以企業管理層會議為例，透過AI功能的協作，先進的溝通方案可以建構更有沈浸感的會議體驗，讓所有參加者參清晰觀看其他人，身處世界各地的管理層成員仿如在同一地方參加會議。

2. 滿足員工返回辦公室的協作、社交期望

與過往不同，混合工作模式下，員工回到辦公室工作可能有更明確的目的。例如與客戶見面、開會一同思考創新計劃、與團隊一同完成工作項目，或者與其他同事聯誼，這些例子在面對面的情況下可能比遙距實行時效益更高。

一項 Zoom 的全球內部問卷就發現，員工回到辦公室的主要原因是與其他員工保持社交活動。

當員工打算回到辦公室工作時，他們當然不希望有任何阻滯，例如在開放式辦公室無法找到工作位置。

企業可以部署辦公桌和會議室預約方案，方便突然需要回到辦公室的員工亦能了解辦公桌使用狀況和進行預訂，甚至根據需要定期預訂辦公桌或會議室。這些預約方案亦可以讓企業建立更個人化的自訂和安排，例如觀看團隊其他成員的位置，或者根據部門劃分虛擬區域，讓員工能更容易安排自己喜愛的工作位置。

一些先進的預約方案甚至整合 AI 技術以提供各重智能協作，根據員工的喜好或團隊成員的安排，提供最合適的辦公桌預訂建議。

企業可在辦公室工作區的入口設置數碼地圖，讓員工查看辦公桌使用狀況，以及其他訊息，例如當日的重要公告和會議。

3. 縮減開支的同時提供最佳體驗

如上文提及，員工希望在辦公室工作時能得到更有效益的工作過程，企業需要思考如何加強辦公室設備，讓員工能滿意它帶來的優秀混合工作體驗。其中一個常見的期望是辦公室應該要有更先進的資訊科技設備，讓員工能加強與團隊成員之間的協作，從而在舒適的混合工作環境工作。

然而，在經濟不穩定的大環境下，很多企業都計劃在各方面削減開支負擔。羅兵咸永道發布的第26份全球行政總裁調查 (26th Annual Global CEO survey) 發現，48%的亞太區受訪者已經開始削減營運成本。此外，亞太區行政總裁認為，自動化流程和系統 (71%) 及科技協助 (67%) 是他們明年的第二及第三個重點投資項目。

為更有效控制成本，企業需要部署能與硬件整合使用的靈活方案。企業可以透過數據了解員工的需要和使用狀況，從而調整辦公室的空間分配，從而提升企業的營運效益。

例如，企業可以查看數碼方案與通訊硬件的使用狀況，包括音訊、螢幕等設備。企業可藉此了解辦公室內是否有不必要的設備而造成額外開支，然後根據分析削減這些負擔，甚至可能發現不常用和多餘的會議室，令辦公室能騰出更多空間。

長遠而言，由於會議參加者更分散而令規模更小，企業甚至不需要劃分多個大型會議室，反而能劃分成更多中小型的工作區域。

【關於作者】Ricky Kapur擁有超過25年的經驗。作為Zoom擔任亞太區負責人，他負責制定和領導Zoom亞太區關鍵市場的市場推廣策略，負責市場包含澳洲、紐西蘭、東協各國、中國、香港特別行政區、印度、韓國及台灣。

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