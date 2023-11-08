決策失誤　怎樣避免後悔？谷歌CEO傳授3種方法

▲ 人人都有決策失誤的時候，科技巨頭也不例外。當所做決定未收穫預期成果，如何不讓後悔和自責困擾你？谷歌CEO Sundar Pichai給出了3個方法。

人人都有決策失誤的時候，科技巨頭也不例外。當所做決定未收穫預期成果，如何不讓後悔和自責困擾你？谷歌CEO Sundar Pichai給出了3個方法。

谷歌有深厚的AI知識和大量人才，卻被開發出ChatGPT的初創公司Open.ai超越。Open.ai還與微軟合作，佔據很大市場份額。谷歌高層一度發出「紅色代碼」，表示存在生存威脅。

谷歌是否後悔沒有抓住時機、搶先發佈自己的AI？其CEO Sundar Pichai最近接受Wired訪問時表示：「你可以回顧過去，重新審視一切。我並不完全清楚它是否也能奏效。事實上，在人們看到AI是如何運作的之後，我們可以做得更多。未來五到十年內，這都不重要了。重要的是要看到信號，並將其從干擾信號中分離出來。信號是，AI是一個深刻的平台轉變，它正在進入一個你可以更深入地部署它的階段。」

避免後悔的三種方法

Inc.指出，Pichai的回答提供了三個非常明智的思路，對聰明的領導者有參考價值。

1. 回顧過去，重新審視一切

事後回顧，你所做的幾乎每一個決定至少可以做得更好一點。人們很容易開始想：「如果我當時這樣而不是那樣做，結果會如何呢？」但考慮到你所掌握的信息，大多數決定都是你當時能做出的最佳決定。所以問自己「如果呢？」通常是沒有結果的。如果你做出了不同的決定，情況可能會變得更糟而不是更好。

2. 衡量事件在未來5~10年的重要性

當然，十年或更長時間後，你可能仍會感受到今天所做的一些決定的影響。但這些類型的決策是例外，而不是經常發生的事。所以，想獲得對事件的遠見，就問問自己五年後它們會有多重要。

十年、甚至五年後，沒有人會關心「Open.ai比谷歌更早將大語言模型帶入消費市場」，就像沒有人會在意「黑莓是第一款商業上成功的智能手機」一樣。到那時，AI將擁有當下大多數人無法想象的能力。

3. 從干擾信號中辨識到關鍵信號

作為領導者，這是最困難的事之一。而當一項新技術吸引了像AI如今這樣的關注、猜測和炒作時，就加倍艱難了。現在有很多干擾信號，但關鍵信號是，假以時日，人工智能很可能會影響我們所做的幾乎所有事情。

但是，這並不是明天就能實現的。在此期間，新的AI用途會被發現，新的AI公司會出現，而像谷歌和微軟這樣的大公司，可能會利用其雄厚資金和內部專業技術來鞏固其AI領導者的地位，但也可能不會。現在下結論還為時尚早。

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