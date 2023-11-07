廣東平均月薪9100元　本科應屆8300元　這些行業最賺錢

隨著大灣區的不斷共建融合，不少港人考慮北上發展，廣東省自然是港人的第一選擇。近日，廣州人才集團及下屬南方人力資源評價中心、廣州市人才研究院、廣州網才信息技術有限公司聯合廣州人力資源服務協會，發布《2023-2024年度廣東省薪酬調查報告》（以下簡稱《報告》），顯示2023-2024年全省平均月薪為9100元（人民幣，下同），深圳薪酬水平最高，其次是廣州、珠海、佛山。

本文將介紹《報告》概況，到底廣東省各區哪裏薪酬最高，哪個行業最賺錢？

省平均月薪9100元 最高梯隊是最低的4倍

梯隊 平均月薪 同比增幅 第1梯隊 16000元 4.2% 第2梯隊 11300元 4.8% 第3梯隊 7900元 6.4% 第4梯隊 6100元 7.3% 第5梯隊 4600元 6.2% 均值 9100元 5.8%

《報告》中，按薪酬水平可將廣東省人口從高到低分爲5個梯隊，全省平均月薪為9100元，其中第1梯隊平均月薪高達16000元，而最低的第5梯隊月薪只有4600元，相差近4倍。但低收入梯隊薪資增幅較大，同比增幅最高達7.2%。可見廣東省的低收入者待遇正在逐漸改善，《報告》稱這與經濟復常的趨勢有關，並預言低收入者薪資水平的持續增長。

平均月薪深圳12300排最高 佛山增幅大

地區 平均月薪 按年增幅 深圳 12300元 7.2% 廣州 11300元 6.4% 珠海 9300元 6.3% 佛山 9000元 6.5% 中山 8100元 5.2% 東莞 7600元 6.7% 湛江 7300元 3.8% 韶關 7100元 5.0% 汕頭 7000元 3.2%

《報告》顯示，珠三角整體薪酬水平較高。其中深圳最高，平均月薪為12300元，廣州以11300元排名第二。隨後依次是珠海（9300元）、佛山（9000元）、中山（8100元）、東莞（7600元）、湛江（7300元）、韶關（7100元）、汕頭（7000元）。

薪酬增速深圳同樣第一，按年增長7.2%。廣州、珠海、佛山、東莞同比增長在6%至7%之間。然而，《報告》稱佛山的增幅呈連年擴大的趨勢，勢頭强勁。

金融、IT收入最高 房產增速墊底

行業 平均月薪 按年增幅 設備製造 8600元 7.8% 汽車製造 9100元 8.3% 計算機、通信、電子產品製造 8800元 7.6% 醫療設備、器械製造 8800元 5.3% 醫藥和生物工程 9700元 7.1% 紡織服裝和服飾製造 6200元 5.0% 電力、熱力、燃氣及水生產和供應商 12700元 6.3% 建築 9100元 3.1% 批發和零售 8300元 6.6% 住宿和餐飲 5500元 5.7% 交通運輸、倉儲和郵政 9700元 5.9% 互聯網、軟件、IT和信息傳輸 15800元 7.8% 電子商務 10800元 8.0% 金融 21400元 7.6% 房地產 9200元 2.8% 商業服務 9100元 5.5% 家政 5700元 5.7%

《報告》顯示，金融（21400元）、互聯網IT（15800元）以及電、熱、燃、水供應業（12700元）平均薪資位列前三。而服務業薪酬較低，住宿及餐飲業的平均月薪只有5500元，為金融行業的四分之一。此外，製造業以及貿易類依然是廣東收入的中間地帶，電子商務以及商業服務平均月薪分別為10800元、9100元；製造業如設備製造，汽車製造等平均月薪也在8500元上下，並呈現較高的增長幅度。

值得注意的是，房地產以及建築業薪酬增速墊底，相較於製造業的普遍按年增長8%至7%，房地產與建築業同比增長分別爲2.8%以及3.1%，並有持續放緩之勢。近年來地產行業的波動以及宏觀調控對其的影響可見一斑。

本科應屆生平均月薪8300元

工齡 高中及以下 大專 本科 碩士研究生 博士研究生 0-1年 4500元 6100元 8300元 12700元 18700元 2-4年 5600元 7200元 10400元 14700元 21400元 5-7年 6500元 8300元 12300元 17400元 25300元 8-9年 7200元 9200元 13600元 18700元 27500元 10年及以上 8900元 10900元 16000元 22300元 30200元

《報告》中，廣東省本科應屆生（工齡0-1年）平均月薪8300元，工齡10年及以上可達16000元，薪資近翻倍。應届生薪資水平與學歷呈正比，最高為博士研究生，應届畢業平均月薪即18700元，是工齡10年的高中以下學歷員工的2倍多。可見，廣東省對人才的需求度依然較大，學歷對於薪酬的影響明顯。

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