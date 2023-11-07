廣東平均月薪9100元　本科應屆8300元　這些行業最賺錢

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隨著大灣區的不斷共建融合，不少港人考慮北上發展，廣東省自然是港人的第一選擇。近日，廣州人才集團及下屬南方人力資源評價中心、廣州市人才研究院、廣州網才信息技術有限公司聯合廣州人力資源服務協會，發布《2023-2024年度廣東省薪酬調查報告》（以下簡稱《報告》），顯示2023-2024年全省平均月薪為9100元（人民幣，下同），深圳薪酬水平最高，其次是廣州、珠海、佛山。
本文將介紹《報告》概況，到底廣東省各區哪裏薪酬最高，哪個行業最賺錢？
省平均月薪9100元 最高梯隊是最低的4倍
|梯隊
|平均月薪
|同比增幅
|第1梯隊
|16000元
|4.2%
|第2梯隊
|11300元
|4.8%
|第3梯隊
|7900元
|6.4%
|第4梯隊
|6100元
|7.3%
|第5梯隊
|4600元
|6.2%
|均值
|9100元
|5.8%
《報告》中，按薪酬水平可將廣東省人口從高到低分爲5個梯隊，全省平均月薪為9100元，其中第1梯隊平均月薪高達16000元，而最低的第5梯隊月薪只有4600元，相差近4倍。但低收入梯隊薪資增幅較大，同比增幅最高達7.2%。可見廣東省的低收入者待遇正在逐漸改善，《報告》稱這與經濟復常的趨勢有關，並預言低收入者薪資水平的持續增長。
平均月薪深圳12300排最高 佛山增幅大
|地區
|平均月薪
|按年增幅
|深圳
|12300元
|7.2%
|廣州
|11300元
|6.4%
|珠海
|9300元
|6.3%
|佛山
|9000元
|6.5%
|中山
|8100元
|5.2%
|東莞
|7600元
|6.7%
|湛江
|7300元
|3.8%
|韶關
|7100元
|5.0%
|汕頭
|7000元
|3.2%
《報告》顯示，珠三角整體薪酬水平較高。其中深圳最高，平均月薪為12300元，廣州以11300元排名第二。隨後依次是珠海（9300元）、佛山（9000元）、中山（8100元）、東莞（7600元）、湛江（7300元）、韶關（7100元）、汕頭（7000元）。
薪酬增速深圳同樣第一，按年增長7.2%。廣州、珠海、佛山、東莞同比增長在6%至7%之間。然而，《報告》稱佛山的增幅呈連年擴大的趨勢，勢頭强勁。
金融、IT收入最高 房產增速墊底
|行業
|平均月薪
|按年增幅
|設備製造
|8600元
|7.8%
|汽車製造
|9100元
|8.3%
|計算機、通信、電子產品製造
|8800元
|7.6%
|醫療設備、器械製造
|8800元
|5.3%
|醫藥和生物工程
|9700元
|7.1%
|紡織服裝和服飾製造
|6200元
|5.0%
|電力、熱力、燃氣及水生產和供應商
|12700元
|6.3%
|建築
|9100元
|3.1%
|批發和零售
|8300元
|6.6%
|住宿和餐飲
|5500元
|5.7%
|交通運輸、倉儲和郵政
|9700元
|5.9%
|互聯網、軟件、IT和信息傳輸
|15800元
|7.8%
|電子商務
|10800元
|8.0%
|金融
|21400元
|7.6%
|房地產
|9200元
|2.8%
|商業服務
|9100元
|5.5%
|家政
|5700元
|5.7%
《報告》顯示，金融（21400元）、互聯網IT（15800元）以及電、熱、燃、水供應業（12700元）平均薪資位列前三。而服務業薪酬較低，住宿及餐飲業的平均月薪只有5500元，為金融行業的四分之一。此外，製造業以及貿易類依然是廣東收入的中間地帶，電子商務以及商業服務平均月薪分別為10800元、9100元；製造業如設備製造，汽車製造等平均月薪也在8500元上下，並呈現較高的增長幅度。
值得注意的是，房地產以及建築業薪酬增速墊底，相較於製造業的普遍按年增長8%至7%，房地產與建築業同比增長分別爲2.8%以及3.1%，並有持續放緩之勢。近年來地產行業的波動以及宏觀調控對其的影響可見一斑。
本科應屆生平均月薪8300元
|工齡
|高中及以下
|大專
|本科
|碩士研究生
|博士研究生
|0-1年
|4500元
|6100元
|8300元
|12700元
|18700元
|2-4年
|5600元
|7200元
|10400元
|14700元
|21400元
|5-7年
|6500元
|8300元
|12300元
|17400元
|25300元
|8-9年
|7200元
|9200元
|13600元
|18700元
|27500元
|10年及以上
|8900元
|10900元
|16000元
|22300元
|30200元
《報告》中，廣東省本科應屆生（工齡0-1年）平均月薪8300元，工齡10年及以上可達16000元，薪資近翻倍。應届生薪資水平與學歷呈正比，最高為博士研究生，應届畢業平均月薪即18700元，是工齡10年的高中以下學歷員工的2倍多。可見，廣東省對人才的需求度依然較大，學歷對於薪酬的影響明顯。
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