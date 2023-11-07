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廣東平均月薪9100元　本科應屆8300元　這些行業最賺錢

個人增值 12:39 2023/11/07

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隨著大灣區的不斷共建融合，不少港人考慮北上發展，廣東省自然是港人的第一選擇。近日，廣州人才集團及下屬南方人力資源評價中心、廣州市人才研究院、廣州網才信息技術有限公司聯合廣州人力資源服務協會，發布《2023-2024年度廣東省薪酬調查報告》（以下簡稱《報告》），顯示2023-2024年全省平均月薪為9100元（人民幣，下同），深圳薪酬水平最高，其次是廣州、珠海、佛山。

本文將介紹《報告》概況，到底廣東省各區哪裏薪酬最高，哪個行業最賺錢？

省平均月薪9100元 最高梯隊是最低的4倍

梯隊平均月薪同比增幅
第1梯隊16000元4.2%
第2梯隊11300元4.8%
第3梯隊7900元6.4%
第4梯隊6100元7.3%
第5梯隊4600元6.2%
均值9100元5.8%

《報告》中，按薪酬水平可將廣東省人口從高到低分爲5個梯隊，全省平均月薪為9100元，其中第1梯隊平均月薪高達16000元，而最低的第5梯隊月薪只有4600元，相差近4倍。但低收入梯隊薪資增幅較大，同比增幅最高達7.2%。可見廣東省的低收入者待遇正在逐漸改善，《報告》稱這與經濟復常的趨勢有關，並預言低收入者薪資水平的持續增長。

平均月薪深圳12300排最高 佛山增幅大

地區平均月薪按年增幅
深圳12300元7.2%
廣州11300元6.4%
珠海9300元6.3%
佛山9000元6.5%
中山8100元5.2%
東莞7600元6.7%
湛江7300元3.8%
韶關7100元5.0%
汕頭7000元3.2%

《報告》顯示，珠三角整體薪酬水平較高。其中深圳最高，平均月薪為12300元，廣州以11300元排名第二。隨後依次是珠海（9300元）、佛山（9000元）、中山（8100元）、東莞（7600元）、湛江（7300元）、韶關（7100元）、汕頭（7000元）。

薪酬增速深圳同樣第一，按年增長7.2%。廣州、珠海、佛山、東莞同比增長在6%至7%之間。然而，《報告》稱佛山的增幅呈連年擴大的趨勢，勢頭强勁。

金融、IT收入最高  房產增速墊底

行業平均月薪按年增幅
設備製造8600元7.8%
汽車製造9100元8.3%
計算機、通信、電子產品製造8800元7.6%
醫療設備、器械製造8800元5.3%
醫藥和生物工程9700元7.1%
紡織服裝和服飾製造6200元5.0%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應商12700元6.3%
建築9100元3.1%
批發和零售8300元6.6%
住宿和餐飲5500元5.7%
交通運輸、倉儲和郵政9700元5.9%
互聯網、軟件、IT和信息傳輸15800元7.8%
電子商務10800元8.0%
金融21400元7.6%
房地產9200元2.8%
商業服務9100元5.5%
家政5700元5.7%

《報告》顯示，金融（21400元）、互聯網IT（15800元）以及電、熱、燃、水供應業（12700元）平均薪資位列前三。而服務業薪酬較低，住宿及餐飲業的平均月薪只有5500元，為金融行業的四分之一。此外，製造業以及貿易類依然是廣東收入的中間地帶，電子商務以及商業服務平均月薪分別為10800元、9100元；製造業如設備製造，汽車製造等平均月薪也在8500元上下，並呈現較高的增長幅度。

值得注意的是，房地產以及建築業薪酬增速墊底，相較於製造業的普遍按年增長8%至7%，房地產與建築業同比增長分別爲2.8%以及3.1%，並有持續放緩之勢。近年來地產行業的波動以及宏觀調控對其的影響可見一斑。

本科應屆生平均月薪8300元

工齡高中及以下大專本科碩士研究生博士研究生
0-1年4500元6100元8300元12700元18700元
2-4年5600元7200元10400元14700元21400元
5-7年6500元8300元12300元17400元25300元
8-9年7200元9200元13600元18700元27500元
10年及以上8900元10900元16000元22300元30200元

《報告》中，廣東省本科應屆生（工齡0-1年）平均月薪8300元，工齡10年及以上可達16000元，薪資近翻倍。應届生薪資水平與學歷呈正比，最高為博士研究生，應届畢業平均月薪即18700元，是工齡10年的高中以下學歷員工的2倍多。可見，廣東省對人才的需求度依然較大，學歷對於薪酬的影響明顯。

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