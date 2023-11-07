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【稅貸2023】再有免息稅貸推出　是否真的「0息」？兩銀行優惠批核條件比較

個人增值 12:24 2023/11/07

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【稅貸2023】再有免息稅貸推出！是否真的提供「0息」？兩銀行優惠批核條件比較。

華僑銀行旗下華僑信用財務推出「即供免息」稅務貸款計劃，表示每月「平息為0%」，實際年利率可低至1.68％，當中包括8,200港元現金回贈。推廣期由即日起至2024年3月31日止

「即供免息」計劃貸款額高達港幣300萬或月薪12倍，以較低者為準，還款期可選擇最短3個月至最長24個月。

為何標榜「每月平息為0%」又有實際年利率？

華僑信用財務表示，「即供免息」計劃雖豁免全期利息，合資格客戶申請稅貸之手續費最低為每年貸款額之1.46%，其「實際年利率」是以年化利率展示出產品的基本利率及其他費用與收費之參考利率，亦根據客戶之財政狀況而釐定。故此，雖則以「免息」作宣傳，但實際年利率是計及手續費、現金回贈等部份。

該行指出，以貸款額1,500,000元及還款期12個月及24個月計算的每月平息0%為例，若貸款最終獲批，還款期12個月及24個月，實際年利率分別為1.68%（包括8,200元現金回贈）或2.71%（不包括現金回贈）；以及3.48%（包括10,000元現金回贈）或4.15%（不包括現金回贈），當中已包括分別每年為1.46%及2.15%之手續費在內，總還款額分別為1,521,900元及1,564,512元，而該手續費將與貸款金額一併計算於每月還款內繳付。

還款期12個月24個月
月平息0%0%
手續費1.46%2.15%
現金回贈8,20010,000
實際年利率 (包現金回贈)1.68%3.48%
實際年利率 (不包現金回贈)2.71%4.15%

華僑「即供免息」客戶條件

根據該計劃之條款及細則，「合資格客戶」方可享低至每年貸款額之1.46%手續費，「合資格客戶」滿足條件包括：

  • 成功申請及提取貸款的客戶，而獲批核的貸款額達50萬港元或以上，及還款期為24個月或以內
  • 於批核貸款日期的前後1個月內，成功於華僑銀行申請及開立「宏富理財」的存款戶口，並存入指定新資金100萬港元至該賬戶，定期存款期六個月

非「合資格客戶」，手續費則為每年貸款額之1.72%或以上。華僑信用財務回覆本網查詢指，「宏富理財」六個月定期存款最新年利率為4.9厘。

實際年利率1.68%獲取條件

根據該計劃之條款及細則，華僑信用財務可按其絕對酌情權因應貸款額、客戶之信貸評級及入息證明釐定有關手續費。而該手續費將與貸款金額一併計算於每月還款內繳付。客戶所需繳交之手續費會因還款期之長短而有所不同。

華僑信用財務回覆查詢指，要充份獲取8,200港元現金回贈、享有實際年利率低至1.68%，申請者需符合以下要求：

  • 為「合資格客戶」
  • 信貸評級達到最高的A級
  • 貸款額須達150萬港元，還款期12個月

大新推「真0息」稅貸交稅「快應錢」　需滿足多個條件方可享「0息」

大新銀行早前推出「真0息」稅貸交稅「快應錢」，結合稅貸和定存優惠。於推廣期內申請的全新貸款客戶可享高達10萬港元貸款額、6個月還款期的稅務貸款，並同時成功申請設有指定金額及還款期下限的分期「快應錢」，其稅貸可享6個月全期「0息」優惠。成功提取稅貸的客戶，另成功開立3個月港元定期存款，均可享額外2%定期存款年利率。

相關文章：「0息」稅貸　另送6厘定存　注意回贈方式及領取條件

大新的「0息」稅貸及額外2%定期存款年利率優惠，亦設下特定領取門檻、要求及條件。當中「0息」的部份，要滿足以下條件方能享有︰

  • 只限全新貸款客戶可享，
  • 貸款額為1萬港元至10萬港元，最高貸款額為稅額一倍
  • 還款期6個月
  • 必須同時申請另一筆稅貸︰成功申請及提取另一不少於交稅「快應錢」貸款額及還款期6個月或以上的分期「快應錢」

此外該行亦列明，是次「0息」稅貸優惠將以現金回贈方式存入合資格稅貸$0利息客戶之還款戶口內。換言之，借貸人需先付利息。至於回贈存入日期則為2024年8月31日或之前，客戶亦須於該行存入現金回贈當日仍然持有相關有效之貸款戶口（包括交稅「快應錢」及分期「快應錢」貸款戶口）及還款戶口，並一直維持良好之還款記錄，方可享有。

實際上並非「0息」？

由於「0息」稅貸必需同時申請分期「快應錢」方可擁有，假設分期「快應錢」實際年利率為5.68%，6個月稅貸年利率變相為2.84%。息率表詳情可參見早前報導

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