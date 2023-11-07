▲ 美國經濟衰退在即 宜部署投資組合

美國貨幣政策終於開始顯示出經濟放緩的跡象，我們預計資金成本增加將繼續促使消費放緩。而低利率時代已過，但目前調高利率對經濟的緩和作用如出一轍，我們應著眼於現時的經濟環境下高利率對抑制通脹與消費活動所需的時間。

未來十年利率料高於過去十年

如今許多經濟指標下滑，即使尚未達到衰退的水平，但我們仍然認為衰退就在眼前，並建議投資者謹慎行事。面臨2024年的衰退，由於核心通脹率仍高於2%的目標，我們的基準預測是未來十年的利率需要高於過去十年的水平。而在實現穩定增長和最大就業率前，必須先做好價格穩定。

「更長時間維持更高利率」的影響

固定收益回報較高

具吸引力的收益率加上市場觀望態度下，資金流向貨幣市場基金成為今年的主題。貨幣市場基金近日愈趨陡峭的收益率曲線預示著其正常化的趨勢。事實上，若經濟衰退，收益率就會下降，投資者或能從較長年期且優質的固定收益中獲得回報。

因此，我們認為現時是利用這種趨勢的好時機，而最佳的年期是 3 到 4 年間，以便在更長時間內受惠於收益率曲線前端較高的回報。當然，通脹持續升温的尾部風險仍存，聯儲局和各國央行必須更積極地應對。

股票估值將下降

更長時間地維持更高利率意味着未來現金流的貼現率會更高，從而使股票估值下降。

而基於通脹調整的固定收益相較以股票風險溢價為基礎的股票估值可能更具吸引力。比如10 年期美國通脹保值國債（TIPS）的實際回報率約為2%，與市盈率為18.5的標準普爾500指數相比，倒掛後其5.5%股票風險溢價在減去2%後回報率僅為3.5%。這是歷史上的低位，表明現時債券似乎比股票更有吸引力。儘管市場上有些地方的股票估值很吸引，但從指數層面來看則債券再次跑出。

具吸引力的歐股投資機會

由於環球股票市場並沒有如美國般擁十大人工智能相關和改變世界的大型股公司，故為合理地比較不同市場，應剔除這類公司，並以標普指數中擁有相等權重的公司來衡量。在這情況下，標普指數（等權重）的盈利增長與過去幾年歐洲行業的盈利增長其實非常相似。儘管如此，歐洲股票的回報率約為13%，標普等權重則約35%，可見後者的市盈率估值擴張之多。但整體而言，歐洲和國際公司的盈利增長依然非常合理。

此外，強勢美元導致匯率失衡。貨幣雖不能精準預測短期回報，但從長期來看，它們往往意味着貨幣回歸到購買力平價。在此基礎上，當日元和歐元分別被低估約40%和25%時，雷亞爾和人民幣走勢亦雷同。因此，實現多元化的國際投資關鍵在於盈利增長與標普等權重指數非常相似，但美元相對於歷史而言相對強勁。

最後值得留意的是價值型派息股的估值通常比成長型股票低25%到30%，但現時價差幾乎達到 50%，這為持續價值型股票長年的超額收益奠定了良好的起點。

【關於作者】Ben Kirby及Jeff Klingelhofer為尚渤投資管理公司聯席投資總監兼董事總經理，共同負責推動公司的投資進程。此外，他們亦擔任公司多策略投資的組合經理人。

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