全球58%收藏資金投資於畫作　內地收藏家支出中位數全球最高

▲ 内地收藏家支出中位數全球最高 香港進口藝術品價值漲50%

巴塞爾藝術展（Art Basel）與瑞銀集團（UBS）最近發布的《2023年全球收藏調查》（The Survey of Global Collecting 2023）顯示，今年第一季進口到香港的藝術品價值增加50%；内地收藏家支出中位數全球最高，接近190萬元。全球收藏家買藝術品的最大動力是出於自我認同、興趣等個人考慮，且在購買前會花時間進行研究。

該報告調查了全球11個市場的2,828名富裕收藏家，他們擁有100萬美元或以上可投資資產，今年上半年在藝術品和古董上至少花費5,000美元，在2021年和2022年至少花費10,000美元。

拍賣行上半年總銷售額降16%

拍賣業的指標顯示，2023年前六個月市場較低迷。佳士得（Christie's）、蘇富比（Sotheby's）、富藝斯（Phillips）和邦瀚斯（Bonhams）等主要國際拍賣行的總銷售額較 2022年同期下降了16%，但仍超過2019年上半年的銷售額。

香港第一季進口藝術品價值漲50%

而貿易統計數據顯示，2022年和2023年初，藝術品和古董的跨境交易活躍。

2022年，全球藝術品和古董的進口額達到歷史最高水準307億美元（約2401.06億港元），出口額達到歷史第二高水平，有334億美元（約2612.23億港元）。儘管2023年第一季全球所有產業的進口量均下降，但流入主要樞紐的藝術品和古董的價值持續增長，其中香港增加50%、英國增38%、美國增15%。

中國買家支出中位數近190萬元 全球最高

2022年，受訪的高淨值收藏家在藝術品和古董上的支出中位數在為6.5萬美元（約50.84萬港元），比2021年增加19%。據報，今年上半年，全球藝術品和古董支出中位數也已達6.5萬美元（約50.84萬港元），如果此趨勢持續，全年的數字可能大幅增長。

2022年，幾乎所有市場的支出中位數都有所增加，其中英國和台灣的增幅最大，均增長了 30%；而美國（5%）和香港（2%）的增長較為溫和。中國内地收藏家的支出中位數，2022年下降6%至20.2萬美元（約157.99萬港元），但在2023 年上半年又上升到24.1萬美元（約188.49萬港元），屬所有市場中最高，顯示出解封後的強勁回歸。

全球58%收藏資金投資於畫作

2023年迄今為止，全球收藏投資的大部分資金用於畫作（58%），其次是紙上作品（13%）。中國内地收藏家在畫作上的支出幾乎是全球平均水平的4倍，比2022年增長了20%。他們也在其他幾種媒介的收藏品上平均支出最高，但數字藝術除外。

投資藝術品更謹慎

財富投資組合中藝術品的平均分配，從2022年24%​​的峰值下降至2023年的19%。報告稱，這可能表明人們在收藏時更加謹慎，更注重流動性更強的金融資產，或者與前幾年相比更少傾向於隨意購買，機會成本更高。藝術品配置的規模隨收藏家財富的增加而增加：財富在500萬美元（約3910.63萬港元）以下的收藏家所持投資組合中，藝術品平均佔15%；而財富在5000萬美元以上（約3.9億港元）的超高淨值收藏家則接近30%。

44%藏家買前會做研究

當被問及購買藝術品最重要的動機時，自我認同和個人樂趣等以自我為中心的動機排名最高（37%），其次是經濟動機（28%），但只有10%的人將自己描述為藝術品「投資者」。人際關係，包括收藏和參與藝術市場的社交動機，排名第三（14%）。

調查發現，有44%的收藏家在購買作品前對藝術家進行了大量研究，高於2021年的37%。而只有18%的收藏家出於衝動購買作品，比2021年下降了3%。報告作者Clare McAndrew向《巴倫周刊》（Barron’s）表示，這一結果與「收藏家很衝動」的普遍觀點相反：「我們調查的大多數收藏家在購買藝術品時確實經歷了多個階段的考慮過程」。

逾七成人對未來市場感樂觀

報告還發現，77%的收藏家對未來6個月藝術品的表現持樂觀態度，54%計劃在明年購買藝術品，與2022年的比例相同。内地收藏家的購買計劃最為積極，68%的人打算購買藝術品。全球26%的收藏家計劃在未來12個月內出售其收藏的作品，低於2022年的39%，大多數人表示他們將暫緩出售藝術品，因為他們相信其價格在未來會上漲。

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