滙豐12月起取消「尚玉」品牌　改設「滙豐卓越理財尊尚」　入場門檻不變

▲ 今次新推出的「滙豐卓越理財尊尚」，門檻與「尚玉」相同，為全面理財總值不少於780萬港元（或100萬美元）的客戶而設。圖為今日舉行的發布會，邀得馮德倫（中）出席，左二為滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如。

滙豐銀行今日宣布，即將推出「滙豐卓越理財尊尚」，從2023年12月11日起接替「滙豐尚玉」。原本的「尚玉」是在2019年推出的服務，歷時4年功成身退。

其實英國滙豐早在去年已不再接收尚玉新客戶，去年亦曾經流傳有關滙豐香港取消尚玉，但該行曾經高調否認指「不涉香港」，強調「尚玉服務如常」。在此傳言一年後，滙豐今日正式宣布取消尚玉。

門檻與「尚玉」一樣 屬「百萬美元」等級

滙豐的帳戶類別主要有以及幾級，滙豐One是入門級別，只設簡單的開戶費用，被視為「平民等級」。而100萬元理財總值的，可升級為「滙豐卓越理財」。滙豐2019年在「卓越理財」與最高階的「滙豐環球私人銀行」之間，加設「尚玉」，門檻是780萬元理財總值。

今次新推出的「滙豐卓越理財尊尚」，門檻與「尚玉」相同，為全面理財總值不少於780萬港元（或100萬美元）的客戶而設。

滙豐客戶級別 理財總值門檻 滙豐One 不設最低要求 卓越理財 100萬港元 尚玉（或「卓越理財尊尚」） 780萬港元 滙豐環球私人銀行 1560萬港元

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，「滙豐卓越理財尊尚」專為高端客戶而設，力求提供超卓體驗，超越傳統銀行服務。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場劃主管許長虹表示，擁有100萬美元或以上全面理財總值的全新個人客戶量增長強勁，而這批客戶的需求和目標亦愈見多樣化。

郭富城曾為代言人 今馮德倫出席發布會

尚玉在2019年推出後，曾經邀請天王郭富城擔任代言人，並拍攝廣告，推廣尚玉品牌。而今日「滙豐卓越理財尊尚」的發布會，滙豐找來導演馮德倫出席。

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多項服務更新

滙豐指，「滙豐卓越理財尊尚」客戶可獲得全面投資方案，可透過市場首創的理財獎賞計劃「理財尊尚選」，揀選喜愛的投資或保險產品，從而獲享更個人化的理財獎賞；醫療服務方面，包括全天候24小時從醫生和註冊護士獲得醫療建議，以視像形式遙距診症、藥物送遞，及在指定私家醫院享一站式入院安排。另外還有餐飲和旅遊優惠，包括免費轎車往返機場、機場貴賓室等。

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