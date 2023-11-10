▲ AI時代屬於散戶嗎？盤點那些低門檻投資

上週的Fintech Week剛剛落下帷幕，AI作為焦點話題被頻頻提起。AI能如何改變投資理財？不少嘉賓認為，AI技術能切實降低投資門檻。

無論你是打工仔、學生、或是小額投資者，在科技加持下，未來將會有更多的投資選擇。本文將介紹AI技術是如何降低投資門檻，以及有哪些低門檻投資。

AI加持：低成本的高精度投資

入場金額的降低

AI大幅削減人力和場地成本，例如對客服、櫃枱的替代或升級。此外，AI對分析崗位的協助同樣能減少人工開支，例如對市場趨勢、潛在風險的預判，優化營銷效果等。而以虛擬銀行為例，機構直接從實體變為綫上的存在，能將場地租金降到最低。

開放API使壟斷信息更透明

開放API，簡單來説就是第三方可以以程式讀取金融機構提供的內部信息。投資者可以快捷跨機構對比不同的投資組合，以做出最佳的決策。以信息共享為基礎的智能投顧，能深度分析投資者的風險偏好、財務目標等，使得投資決策無限接近專業人士。

操作流程遊戲化

為了配合用戶的使用習慣，金融科技APP在不斷簡化操作界面，甚至簡化專業名詞與機構形象。你可能會發現有越來越多卡通形象出現在金融科技APP中，例如富途的小牛、眾安的小綠人；亦有APP免費提供投資教學課程幫助投資者入門。這些改變降低了投資的操作與知識門檻。

1股做交易 基金0元認購費

碎股

收費（港元/人民幣） 中銀晉星賬戶 中銀碎股易 佣金（透過自動化渠道買賣） 0.25% 0.25%（買入） 0%（沽出） 佣金（透過分行 / 專人接聽電話交易專線買賣） 0.50% 佣金最低收費 100元 0元 交易處理費 2.5-5元/手 0元 交易處理費最低收費 30-200元 0元 最低起投 1手 1股

碎股指不足一手的股票。一手是港交所自動對盤系統的最小交易單位，但某些股票一手包含股數較高，小本投資者難以入場。爲了解決這個問題，不少金融機構推出了買賣碎股的服務，然而，碎股交易數量不得超過一手，且收取和正股交易相同的費用，單獨交易碎股沽岀價必須較現價最少低 5 個價位。

金融科技發展完善後，碎股交易變得更加方便快捷。以中銀推出的「碎股易」為例，與中銀自家的證券交易賬戶最基礎的中銀晉星相比，碎股易沽出時無需支付佣金與手續費，也不設置佣金以及交易處理費的最低收費——而晉星賬戶只有在每筆交易達到100萬元（港幣或人民幣）以上時才可以豁免。

相較於同樣小本入市的月供股票，碎股的優勢在於其流動性，不需要你每月固定供股，小本投資者依然可以自己把握市場時機。

貨幣基金

銀行 分類 認購費率 衆安（ZA Bank） 貨幣型基金 0% 非貨幣型基金 0.5% WeLab Bank 所有該平台自選基金 0% 平台月費 0.08% 富融（Fusion Bank） 所有交易 0%

虛擬銀行眾安、WeLab、富融等均推出0元認購費的貨幣基金。其中，衆安非貨幣型基金同樣只收取0.5%的認購費，而WeLab Bank採取平台自選基金認購費全面，收取0.08%劃一月費的標準。

但也需要注意，虛擬銀行的基金認購費率低，基金的選擇也較少。衆安銀行目前只有100隻左右的基金可選，其中貨幣基金7隻，比傳統銀行少，例如中銀香港超過900隻的開放式基金。

AI投資顧問

想要獲得專業的投資建議，投顧同樣是一筆不小的開銷。除了高昂的佣金外，有些投顧甚至需要在管理資產中抽成。不少公司已經在陸續開發AI投顧服務，例如保險公司Lemonade推出基於GPT-3的銷售機器人瑪雅(AI.MAYA）。

香港及内地同樣出現不少AI、機器學習在投資顧問方面的應用。中信証券、工銀亞洲都推出了智能投顧服務，能夠24小時綫上根據投資者風險分析其適合的投資組合，或及時調整。以中信証券爲例，智能投顧的投資最低門檻為5000美元，且按月收取2%的年率服務費，平均每月收費最低約為8.33美元（約65港元）。此外，不少第三方機構也提供投顧服務。内地公司同花順推出的投顧平台「問財」僅收取298元人民幣的季費，平均每月收費99元（約106港元）。

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