VISA︰應減少依賴一次性密碼短訊　商戶宜採代幣化技術

▲ VISA今日公布，為香港發布更新版《支付安全路線圖》，深化支付安全四大範疇，當中提到，應該減少對一次性密碼短訊（SMS One-Time Password）進行身份驗證的過度依賴。

金融罪案不只是斯詐，隨着電子支付愈來愈普及，市民都對支付保安愈加關注，擔心一旦支付資料被盜，會有嚴重後果。目前有不少銀行或支付工具，在進行網上交易時會要求消費者輸入一次性密碼（OTP），但這方法是否真的有效、安全？

VISA今日公布，為香港發布更新版《支付安全路線圖》，深化支付安全四大範疇，以進一步加強預防詐騙及消費者教育。當中，VISA便提到，應該減少對一次性密碼短訊（SMS One-Time Password）進行身份驗證的過度依賴。

VISA的支付安全四大範疇包括︰

1. 確保數據安全（Protect Data） ：確保所有機構符合支付卡產業資料安全標準（PCI DSS），同時提倡減少對一次性密碼短訊進行身份驗證的過度依賴。

：確保所有機構符合支付卡產業資料安全標準（PCI DSS），同時提倡減少對一次性密碼短訊進行身份驗證的過度依賴。 2. 降低數據價值（Devalue Data）： 鼓勵所有使用綁卡支付（Card-on-File）的商戶採用代幣化技術，以降低敏感數據的價值並提高購物過程的整體安全性。

鼓勵所有使用綁卡支付（Card-on-File）的商戶採用代幣化技術，以降低敏感數據的價值並提高購物過程的整體安全性。 3. 善用數據（Harness Data）： 鼓勵採用EMV 3-D Secure 方案提升電子商貿交易安全，同時要求使用建基風險因素的驗證法（Risk-Based Authentication）實現無縫支付身份驗證。

鼓勵採用EMV 3-D Secure 方案提升電子商貿交易安全，同時要求使用建基風險因素的驗證法（Risk-Based Authentication）實現無縫支付身份驗證。 4. 賦權消費者（Empower Consumer）：銀行夥伴合作，以確保有強而有力的交易提示和相關控制措施，讓消費者能夠同時透過自身力量保障支付安全。

此外，Visa 透過與奧運獎牌得主何詩蓓的合作短片系列加强公眾教育推廣，藉著何詩蓓的影響力向消費者宣傳支付安全的重要性。

Visa表示，致力透過一系列的重要舉措保障支付網絡安全和打擊詐騙行為，並透露在今年上半年，Visa應對了近2,000宗詐騙案事故，阻止了超過5,300萬筆涉嫌詐騙的交易，涉及總金額超過2,500億港元。Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，展望未來的支付環境，VISA認爲是次更新的路線圖中涵概的四大範疇充份反映支付安全的核心原則。

一次性密碼的問題

事實上，這並非VISA首次提倡減少使用一次性密碼。早在2017年，VISA已提到一次性密碼令消費者多了一重步驟，也不能確保消費者可在當時環境下收取密碼，有可能帶來不便；另一原因是保安問題，一次性密碼是簡單、存在已久的認證方式，但近年無論香港或新加坡都有信用卡被盜用的個案提到，消費者沒收到SMS，但銀行堅稱已發出密碼並獲對方輸入。

在2016年，美國國家標準技術研究所（NIST）的數位身分認證指南（Digital Authentication Guideline）中，便建議企業不要再透過電信系統，例如簡訊和電話語音的方式，執行二次驗證。

一次性密碼存在什麼保安問題，以下簡單列舉其中兩個︰

1. 黑客攻擊你的裝置︰ 攻擊SIM卡的黑客會冒充您，並說服電訊營運商他們實際上就是你本人。最終，你的電話號碼會分配給另一部手機上的新SIM 卡，他們毋需擁有你的裝置，也可以接收你的簡訊。

攻擊SIM卡的黑客會冒充您，並說服電訊營運商他們實際上就是你本人。最終，你的電話號碼會分配給另一部手機上的新SIM 卡，他們毋需擁有你的裝置，也可以接收你的簡訊。 2. 說服你自行提供密碼︰騙徒會冒充你所信任的人，將SMS OTP發送到你的裝置，你可能會收到「銀行職員」的電話，告訴你出於安全目的需要你提供資料，你可能會因此把你的用戶名稱及SMS OTP提供給黑客。

儘管OTP仍然是大多數人或機構採用的認證方法，但或許現在就應開始跟OTP說再見，以應對千變萬化的詐騙方法。

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