數字人民幣錢包餘額點處理？兩招解決（附網上支付教學）

▲ 數字人幣錢包餘額用不完點算？ 可到銀行換回港幣、用作網上支付

數字人民幣現正在内地和香港試點、且不時推出線下消費優惠，港人用香港手機號、信用卡都可註冊、增值，但開通的數字人幣賬戶屬於四類匿名錢包，無法相互轉賬。如果增值的餘額用不完，要怎麽辦？本文介紹兩種方法。

四類匿名錢包無法轉賬

目前用香港手機號註冊數字人民幣賬戶的用戶，只能開通四類匿名錢包。而根據中國人民銀行的規定，該類錢包無法與其他錢包轉賬。

方法一︰可到櫃枱換回港幣

如果錢包中的數字人民幣餘額用不完，有機會退回嗎？數字人民幣充值錢包金額最低為100元人民幣起，使用關聯銀行卡充值的資金可以存回銀行卡，但其他方式充值的資金無法存回銀行卡。如果是通過BoC Pay登記註冊數字人民幣、用中銀香港手機銀行增值的香港用戶，可以到中銀香港分行將數字人民幣換回等值的港幣。

方法二︰綁定「錢包快付」用作網上支付

此外，數字人民幣綁定「錢包快付」的支持商家後，還可以用作網上支付。若定位在内地，App内支持的試點商家、支付機構較多；若在香港，目前支持的網上支付商家只有携程旅行，綁定後，預訂交通出行、酒店、旅遊等產品時，可用數字人民幣支付，不過須依相關商戶具體情況而定，並非所有酒店都接受數字人民幣付款。

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操作方法如下：

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