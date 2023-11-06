  • 30°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年薪過百萬】大學畢業後棄華爾街錢途　於麥當勞工作50年：從沒想過做足一世

個人增值 13:54 2023/11/06

分享：

分享：

年薪過百萬！66歲男子大學畢業後棄華爾街錢途，於麥當勞工作50年，現擁31間分店：「從沒想過做了一世。」

不少年輕人也有在快餐店工作的經驗，但很多人只視為暑期工或短期兼職，沒有打算當作終生志業。不過，現年66歲的美國男子Paul Hendel在麥當勞工作50年，更為此放棄繼承其華爾街股票經紀父親的衣缽。

1973 年，只有16歲的Hendel開始在紐約長島南岸Merrick新開的一間麥當勞工作。當時該分店時薪1.85美元，但他非常享受「無限薯條可吃」的員工福利，以及在換更前後與同輩好友共聚的時光。另外，當年在麥當勞打工是年輕人所夢寐以求職務，除了前述的免費零食外，還是一個人幹練的證明。

Hendel在高中畢業後，面臨人生交叉點。他被CW Post大學（現名為長島大學 LIU）取錄，打算修讀商業學士學位、主修Marketing，並計劃在畢業後加入父親Hank在華爾街工作的經紀行。

兜兜轉轉，Hendel還是堅持他熱愛的快餐店工作。而在50年後，Hendel在長島、布魯克林、皇后區和曼哈頓擁有並經營31間麥當勞門市，當中包括時代廣場的旗艦餐廳，絕對事業有成。

「我從沒想過這會是我終生的工作，」Hendel接受CNBC訪問時說：「但我也無法想像（自己）會在其他地方工作。」

當工讀生賺學費　三年升上總經理

1975年，Paul Hendel正打算在升讀大學首個學期前辭退麥當勞的工作，其時任老闆提供升職機會，表示麥當勞將於30分鐘路程外的地點開設一家新店，急需一名助理經理。 Hendel接受了這份工作，他當時認為可以利用這筆薪金來幫補學費和書簿費。

Hendel表示，雖然為了這份工作而經常錯失派對，但他的確有所回報。除了完全沒有負債，而且在工作經驗和人脈方面確實領先於其他同輩：「當你在18歲時已得到信任去開辦一間新餐廳，是非常令人興奮的。」

Hendel自願返半夜更，並協助改善新人入職流程。三年內，他獲晉升為總經理。到了1980年大學畢業後，他發現自己再次處於十字路口：他應該加入父親的華爾街經紀行，賺更多錢；還是繼續在麥當勞工作，從事他擅長和喜歡的工作？

Hendel憶述，他正為此認真考慮提早兩星期提出請辭，惟當時餐廳店主兼經營者（owner/operator）已「看穿」了他，對他說：「Paul，我不想讓你離開。我將任命你為蘭秀縣（Nassau County）五間麥當勞門市的主管，加薪，另加一輛公司車。」

Hendel為此與朋友討論，並參閱了一些職位待遇後，他認識到這份麥當勞主管工作的薪酬，比他在華爾街一間公司第一年工作的薪酬要高得多。 

與父親真情對話　改變畢生志向

儘管如此，Paul Hendel還是感到很矛盾。他在接受麥當勞的邀請前，向他的父親徵求意見，形容那次他永不忘懷的父子對話「改變了事業路向」。

Hendel的父親Hank得知兒子一畢業便獲委以重任，開口便問：「你喜歡你所做的事情嗎？」Hendel坦言喜歡，父親再問：「你認為你擅長去做嗎？」Hendel便回道：「Well，我剛剛升職了！」

父親語重深長說：

Paul，如果這就是你喜歡做的事情，而你又擅長，那就堅持下去，因為我並不熱衷於我的工作，和每日都要前往曼哈頓上班。

Hendel當堂茅塞頓開，明白工作的意義不單單只是每周有糧出。他很高興父親給予這番建言，因為這番話，他至今仍然熱愛他的工作。

美國麥當勞分店店主年薪高達3百萬

在麥當勞任職主管，讓20出頭Hendel感到興奮的是有機會成為一名分店店主兼經營者，監督餐廳的日常運作，並管理自家員工。雖然Hendel沒有向CNBC披露現時年薪，但據ZipRecruiter估計，麥當勞的特許經營權店主兼經營者每年收入高達40萬美元（約313萬港元）。以Hendel坐擁31間分店來看，其總年薪更無從估計。

Hendel認為，麥當勞提供的機會是「無限」：他本人在1990年成為布魯克林第一間麥當勞餐廳的店主兼經營者。從那時起，他幾乎每年都開闢新一間餐廳。

我曾與一些人一起工作，他們一開始是「散仔」（crew members），然後在幾年內晉升為店主兼經營者，成為百萬富翁。

Hendel稱，他從經營布魯克林麥當勞獲益良多，學會時間管理、同情心以及在節奏快速的工作環境中「快速、冷靜」處理問題的重要性，就像俗稱的「唔使急，最緊要快」。

當你負責管理員工，並在每間餐廳、每日為1,000多名顧客提供服務時，你必須（學懂）真正與人打交道。

每周仍返五日永不言休　子女亦任店主成「麥當勞世家」

雖逾耳順之年，Hendel仍每周工作五天，大部分時間都花在旗下餐廳中，檢查員工表現，以及樓面正在進行的建築或翻新工程等。

他開玩笑說，自己完成工作所依賴的技能在幾十年來都沒有改變過，最喜歡的麥當勞餐點依舊是芝士「足三兩」（四盎司牛肉漢堡）。

Hendel並不是太常考慮退休問題：「即管去做自己喜歡的事情，不行嗎？」但他還是計劃逐步退出目前崗位，將更多責任交予兒子Mark和女兒Lauren，他們分別於2019年和2022年成為麥當勞特許經營權的店主兼經營者。

我希望能夠靈活地在工作中放鬆下來，這樣我就有更多的時間打高爾夫球、出去划船以及與家人共度時光，但我不想把「退休」這個詞完全放在我的名字旁邊。

相關文章：

【優雅地老去】95歲退休醫生的8個不妥協原則　每天做Gym玩IG　飲食絕不戒口

【浪跡天地】25歲女棄穩定職業　帶14萬積蓄瞓私家車自駕遊　靠2招維持生計

31歲女辭去教職到超市工作　稱從未如此高興：「一個人的價值不在於職業」

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

成功人士都愛早起床　他們早上9時前必做的6件事
今日
成功人士都愛早起床　他們早上9時前必做的6件事
成功人士的12個致富習慣︰克制私欲、延遲滿足、明智地冒險
2023/11/05
成功人士的12個致富習慣︰克制私欲、延遲滿足、明智地冒險
太節儉也不好？10件值得花錢的「小奢侈品」
2023/11/04
太節儉也不好？10件值得花錢的「小奢侈品」
30多歲夫婦年薪219萬仍做月光族　專家剖析消費陷阱　推2大無痛改善方法
2023/11/02
30多歲夫婦年薪219萬仍做月光族　專家剖析消費陷阱　推2大無痛改善方法
「盲目堅持代表不敢忠於自己 」 白手興家富豪分享必備心理特質
2023/10/30
「盲目堅持代表不敢忠於自己 」 白手興家富豪分享必備心理特質
職位招聘 學費 書簿費 員工福利 股票 辭職 零食 餐廳情報 正能量 職場文化

上一篇文章

滙豐12月起取消「尚玉」品牌　改設「滙豐卓越理財尊尚」　入場門檻不變

下一篇文章

VISA︰應減少依賴一次性密碼短訊　商戶宜採代幣化技術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款