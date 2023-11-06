【年薪過百萬】大學畢業後棄華爾街錢途　於麥當勞工作50年：從沒想過做足一世

▲ 年薪過百萬！66歲男子大學畢業後棄華爾街錢途，於麥當勞工作50年，現擁31間分店：「從沒想過做了一世。」

不少年輕人也有在快餐店工作的經驗，但很多人只視為暑期工或短期兼職，沒有打算當作終生志業。不過，現年66歲的美國男子Paul Hendel在麥當勞工作50年，更為此放棄繼承其華爾街股票經紀父親的衣缽。

1973 年，只有16歲的Hendel開始在紐約長島南岸Merrick新開的一間麥當勞工作。當時該分店時薪1.85美元，但他非常享受「無限薯條可吃」的員工福利，以及在換更前後與同輩好友共聚的時光。另外，當年在麥當勞打工是年輕人所夢寐以求職務，除了前述的免費零食外，還是一個人幹練的證明。

Hendel在高中畢業後，面臨人生交叉點。他被CW Post大學（現名為長島大學 LIU）取錄，打算修讀商業學士學位、主修Marketing，並計劃在畢業後加入父親Hank在華爾街工作的經紀行。

兜兜轉轉，Hendel還是堅持他熱愛的快餐店工作。而在50年後，Hendel在長島、布魯克林、皇后區和曼哈頓擁有並經營31間麥當勞門市，當中包括時代廣場的旗艦餐廳，絕對事業有成。

「我從沒想過這會是我終生的工作，」Hendel接受CNBC訪問時說：「但我也無法想像（自己）會在其他地方工作。」

當工讀生賺學費 三年升上總經理

1975年，Paul Hendel正打算在升讀大學首個學期前辭退麥當勞的工作，其時任老闆提供升職機會，表示麥當勞將於30分鐘路程外的地點開設一家新店，急需一名助理經理。 Hendel接受了這份工作，他當時認為可以利用這筆薪金來幫補學費和書簿費。

Hendel表示，雖然為了這份工作而經常錯失派對，但他的確有所回報。除了完全沒有負債，而且在工作經驗和人脈方面確實領先於其他同輩：「當你在18歲時已得到信任去開辦一間新餐廳，是非常令人興奮的。」

Hendel自願返半夜更，並協助改善新人入職流程。三年內，他獲晉升為總經理。到了1980年大學畢業後，他發現自己再次處於十字路口：他應該加入父親的華爾街經紀行，賺更多錢；還是繼續在麥當勞工作，從事他擅長和喜歡的工作？

Hendel憶述，他正為此認真考慮提早兩星期提出請辭，惟當時餐廳店主兼經營者（owner/operator）已「看穿」了他，對他說：「Paul，我不想讓你離開。我將任命你為蘭秀縣（Nassau County）五間麥當勞門市的主管，加薪，另加一輛公司車。」

Hendel為此與朋友討論，並參閱了一些職位待遇後，他認識到這份麥當勞主管工作的薪酬，比他在華爾街一間公司第一年工作的薪酬要高得多。

與父親真情對話 改變畢生志向

儘管如此，Paul Hendel還是感到很矛盾。他在接受麥當勞的邀請前，向他的父親徵求意見，形容那次他永不忘懷的父子對話「改變了事業路向」。

Hendel的父親Hank得知兒子一畢業便獲委以重任，開口便問：「你喜歡你所做的事情嗎？」Hendel坦言喜歡，父親再問：「你認為你擅長去做嗎？」Hendel便回道：「Well，我剛剛升職了！」

父親語重深長說：

Paul，如果這就是你喜歡做的事情，而你又擅長，那就堅持下去，因為我並不熱衷於我的工作，和每日都要前往曼哈頓上班。

Hendel當堂茅塞頓開，明白工作的意義不單單只是每周有糧出。他很高興父親給予這番建言，因為這番話，他至今仍然熱愛他的工作。

美國麥當勞分店店主年薪高達3百萬

在麥當勞任職主管，讓20出頭Hendel感到興奮的是有機會成為一名分店店主兼經營者，監督餐廳的日常運作，並管理自家員工。雖然Hendel沒有向CNBC披露現時年薪，但據ZipRecruiter估計，麥當勞的特許經營權店主兼經營者每年收入高達40萬美元（約313萬港元）。以Hendel坐擁31間分店來看，其總年薪更無從估計。

Hendel認為，麥當勞提供的機會是「無限」：他本人在1990年成為布魯克林第一間麥當勞餐廳的店主兼經營者。從那時起，他幾乎每年都開闢新一間餐廳。

我曾與一些人一起工作，他們一開始是「散仔」（crew members），然後在幾年內晉升為店主兼經營者，成為百萬富翁。

Hendel稱，他從經營布魯克林麥當勞獲益良多，學會時間管理、同情心以及在節奏快速的工作環境中「快速、冷靜」處理問題的重要性，就像俗稱的「唔使急，最緊要快」。

當你負責管理員工，並在每間餐廳、每日為1,000多名顧客提供服務時，你必須（學懂）真正與人打交道。

每周仍返五日永不言休 子女亦任店主成「麥當勞世家」

雖逾耳順之年，Hendel仍每周工作五天，大部分時間都花在旗下餐廳中，檢查員工表現，以及樓面正在進行的建築或翻新工程等。

他開玩笑說，自己完成工作所依賴的技能在幾十年來都沒有改變過，最喜歡的麥當勞餐點依舊是芝士「足三兩」（四盎司牛肉漢堡）。

Hendel並不是太常考慮退休問題：「即管去做自己喜歡的事情，不行嗎？」但他還是計劃逐步退出目前崗位，將更多責任交予兒子Mark和女兒Lauren，他們分別於2019年和2022年成為麥當勞特許經營權的店主兼經營者。

我希望能夠靈活地在工作中放鬆下來，這樣我就有更多的時間打高爾夫球、出去划船以及與家人共度時光，但我不想把「退休」這個詞完全放在我的名字旁邊。

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