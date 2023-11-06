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不敢涉足加密貨　也可關注相關技術行業

博客 07:30 2023/11/06

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如投資者未敢直接涉足加密貨幣，可研究其相關技術行業，例如區塊鏈技術公司。

上月文章提到有「Uptober」這一個來自外國的諧音，意思指以往10 月加密貨幣通常會出現上漲。剛過去的10月比特幣的確又再一次印證了「Uptober」的傳說，10月份由27072.54美元升至34650.56美元，升27.99%。

Grayscale 8月底就SEC拒絕它們將比特幣投資信託基金 (GBTC) 轉為 ETF申請訴訟中獲勝。SEC最後沒有就與Grayscale 的訴訟提出上訴，這暗示SEC可能將沉默地批准Grayscale旗下比特幣信託基金轉換為比特幣ETF。

比特幣現貨ETF或將推出

市場同時關注下一次SEC回覆其他資產管理公司比特幣ETF申請的結果。這一決定可能將對比特幣發展帶來重大影響，為比特幣帶來新需求，包括機構投資者和零售投資者的參與。市場憧憬比特幣現貨ETF可能即將推出，消息刺激比特幣大漲。如比特幣現貨ETF一旦獲批，可能將為比特幣帶來大批新資金。適逢聯儲局11月宣佈第二次暫停加息，比特幣升破35000美元，曾升近36000美元，創今年新高。

投資者需留意現時美國仍未有比特幣現貨ETF正式獲批，如欲先行配置比特幣相關投資，可考慮香港一些已上市的比特幣期貨ETF ，ETF與比特幣價格相關性甚高。

不敢涉足加密貨　也可關注相關技術行業

如投資者未敢直接涉足加密貨幣，可研究其相關技術行業，例如區塊鏈技術公司。MicroStrategy是其中一間市場熱門關注的公司，創辦人Michael Saylor是比特幣的忠實支持者，因此MicroStrategy過往不斷加持比特幣，截至目前公司共持有 158,245 個比特幣。另一方面，MicroStrategy本來是銷售商業智能軟體的公司，可算得上是一家有業務而為投資者間接持有比特幣的公司，截至10月底MicroStrategy年初至今升199.07%。

另外，截至10月底，一些區塊鏈技術相關公司年初至今表現同樣強勁，如Coinbase 升117.91%、Riot Platforms升188.5%等。不過，投資者需留意大部分區塊鏈技術公司仍處於早期發展階段，波幅度相對較大，可考慮以相關ETF作配置，有助分散個股風險。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融) 學位。

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撰文 : 蕭佩鈴 三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師

欄名 : 投資C維

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