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太節儉也不好？10件值得花錢的「小奢侈品」

精明消費 21:45 2023/11/04

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如果你不想對當前的生活方式作出太多妥協，你就要尋找這些符合你的價值觀並且值得花錢的小奢侈品。

太節儉也不好？我們常常分享一些慳錢攻略，當然儲蓄是很重要的事，但人生就必需要刻苦地過活、不可以放鬆自己去享樂嗎？儲蓄的目的不就是讓自己過更好的生活嗎？外國網站GOBankingRates列出10件值得花錢的「小奢侈品」，讓我們在節儉的時候，也讓自己好過一點，心靈的健康，有助我們走更長遠的理財之路。

1. 助你睡得更好的床墊

你和大多數人一樣，一生中約有三分之一的時間是在床上度過的。由於睡眠直接影響你的生活質量，因此購買優質床墊至關重要。花足夠的錢購買床墊可能會改善你的睡眠質量，讓你醒來時感覺更加精力充沛，去處理各重要事項。

2. 舒適的跑鞋

如果你活躍或經常鍛煉，你會想要投資一雙高品質的跑鞋。這裡所指的不只是跑鞋，而是你所熱愛的運動項目的裝備。在這一領域，節儉可能會以多種方式傷害你——你不想因為沒有合適的裝備而受傷，然後要付出更多時間及金錢去醫治自己。

3. 你最喜歡的咖啡

許多理財KOL都說過，我們應該透過減少咖啡開支來省錢。這裡所指的是昂貴的咖啡，選擇不喝來節省開支當然是正確的。然而，許多人仍然依靠一杯熱的、含有咖啡因的飲品來開始新的一天。

這裡所指的不一定是咖啡，還是你喜歡的任何一種飲品、能夠提升你早晨能量的飲品。

4. 能帶給你快樂的嗜好

當你專注於儲蓄時，花錢去買健身會籍、組隊參加比賽、去滑雪或參與水上活動可能有點奢侈，但許多愛好既簡單、也能提升你的生活品質。就像與朋友一起去遠足、行山，參與棋類、球類活動等等。保持愛好能帶給你期待，讓你在忙碌的生活中不用忽略自己的快樂。

5. 適合你的廚房工具

若你會在廚房度過大量時間，那麼必需投資最好的工具來幫助你烹飪。廚房的小奢侈品可以包括以下任何一項︰

  • 一把鋒利的刀
  • 易於使用的開罐器
  • 讓你保持雙手清潔的洗手液
  • 高品質食品
  • 讓準備餐點變得更簡單的氣炸鍋

6. 偶爾也要外出用餐

外國網站提出這一點，自然因為在外國出外用餐是奢侈的事情。但身處香港，近兩年的通脹也讓大家很有感覺，加上疫情期間大家養成健康習慣，提倡回家自己煮飯的人也愈來愈多。

不過，無可否認外出用餐可以為自己帶來快樂，你可以在預算中留出一些空間用於每月的約會之夜。

7. 書籍

如果你是一個貪婪的讀者，喜歡沉浸在一本新書中，那麼與成本相比，這種小小的奢侈可以給你帶來大量的快樂。

8. 消除不便的功能性物品

你可以購買一些功能性的商品，以消除生活中的一些小不便。這些物品可以簡化你的生活，並且只需要預先花一點錢。

什麼是屬於這一類的小奢侈品？

  • 快速充電器，以便你的電子設備快速充電
  • 熨斗，這樣你的衣服就不會起皺了
  • 鞋抽，讓你出門時更容易穿鞋
  • 合適的窗簾，這樣你就可以睡得更好

9. 合適的上網計劃

選擇較低級別的計劃或選擇更便宜的提供者來嘗試省錢可能很誘人，但你不想被有服務問題的手機所困擾。尤其是近年許多人在家工作，合適的上網計劃很重要。

10. 旅行

我們都可以以任何預算負擔假期，這種奢侈是值得花錢的，因為其中的經驗和故事會讓你有話可說。你可以根據自己的預算選擇不同類型的旅行。

你可以透過以下不同方式在節儉的生活方式中添加旅行︰

  • 研究在自己的城市度假，以便你探索自己的家鄉。
  • 淡季出遊以獲得更優惠的價格。
  • 透過拜訪朋友和家人，尋找便宜的住宿。

雖然節儉可以幫你慳錢，並為未來做好準備，但如果你不想對當前的生活方式作出太多妥協，你就要尋找這些符合你的價值觀並且值得花錢的小奢侈品。

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