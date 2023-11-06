成功人士都愛早起床　他們早上9時前必做的6件事

▲ 想過怎樣的人生，就過怎樣的早晨。當你7時起床還感覺很困難時，不少成功人士早就完成了很多事情。

想過怎樣的人生，就過怎樣的早晨。當你7時起床還感覺很困難時，不少成功人士早就完成了很多事情。讓我們來看看在早上9時前，成功人士必定會做好的6件事。

1. 做運動、鍛練身體

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）曾說過，他戒掉了起床後必定拿起電話的壞習慣，現在起床後至少首20分鐘，他是在鍛練、做運動，不管有多少人在「轟炸」他的電話。

Ariel Investments總裁Mellody Hobson將各種運動融入她的早晨，包括跑步、舉重、游泳或騎自行車，然後就是期待已久的洗澡。「我的洗澡時間是重要的個人時間，」她告訴CNBC，「我每天早上都會​​洗澡，利用這段時間來減壓和放鬆。當我在芝加哥寒冷的日子裡跑步時，回程時我會跑得更快，同時想著洗澡。」

事實上，對大多數人來說，在一天的責任開始之前，清晨是運動的最佳時間。無論是快步散步、晨跑還是騎單車，還是各種有氧運動，讓你的身體動起來，不僅會讓你感覺良好，而且研究表明運動可以改善大腦功能，它甚至可能讓你在工作中變得更聰明。

2. 吃早餐

如果你是一個忙碌的人，那麼吃健康的早餐很可能是你最不關心的事情。但就一天的工作效率而言，不吃早餐可能是一個巨大的錯誤。如果沒吃東西，很可能未到午飯時間已經餓得無法思考。如果您想以最佳狀態去工作，請在早上騰出時間吃均衡的餐點。

美國前總統奧巴馬儘管公務繁忙，也把吃早餐列進日程之中，他喜歡豐盛的早餐，包括雞蛋、馬鈴薯和全麥吐司。

3. 閱讀

很多人都了解睡前閱讀的好處，但在早晨的日程中加入閱讀，也是不錯的做法。有研究指，光是閱讀6分鐘，就可以減輕高達68%的壓力水平。閱讀還可以促進大腦的認知活動，讓自己迎接新一天的挑戰。

「股神」巴菲特擁有良好的閱讀習慣，他認為，知識就像是複利，投入愈多，成果愈豐碩，也因此，他每天固定閱讀大量文字，並且杜絕沈迷於社群媒體。

與其一起床就瀏覽社交媒體平台，不如認真閱讀，讓自己新一天開展得更有意義。

4. 跟孩子保持親密

無論你多努力工作，20年後最記得你當年總是忙東忙西的，是你的孩子，因為你總是為了工作而犧牲掉陪伴孩子的時間。

所以，把早晨最清醒、最不混亂的狀態貢獻給家庭吧！你可以與孩子散步、談心，如果時間緊逼，你也可以在他起床前準備好早餐，然後幫助他更換衣服，送他上學。別忘記人生的優先順序，在早上就跟孩子保持親密吧！

5. 先解決最麻煩的事情

我們最想看見的是成功人士會在早上安排一整日的待辦清單。但其實，真正成功的人在安排每日清單時，還會多做一件事，就是把最難的問題先解決掉。

每個人都會拖延最難辦的事，但如果想愉快地開展新的一天，你可以選擇從待辦事項清單中至少刪除一項難以解決的任務。早上，您精力最充沛，精神煥發，並為承擔艱鉅的任務做好了準備。你會驚訝地發現，若果早上9時前把難辦的事解決掉，你在這一天剩下的時間裡感覺輕鬆多了。

6. 學習新事物

如果你不知道可以閱讀什麼，不妨去看一些可以讓你學習新事物的書，或者透過閱讀報紙、新聞，去了解世界發生的事。你也可以去看一些與你工作相關的知識，用你最清醒的時間去自我強制學習。

從長遠來看，要真正取得成功，你必須終身致力於學習，你永遠不會學到「足夠」的東西。學習可以讓頭腦保持彈性，讓你在工作中保持敏捷。

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