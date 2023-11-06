【加密市場一周】渣打子公司在港推加密幣保管服務 | 開泰銀行收購加密幣交易所Satang

▲ 渣打子公司在港推加密幣保管服務 | 開泰銀行收購加密幣交易所Satang

上周，加密貨幣市場交易量下跌至395億美元。比特幣於周三報34,385美元，上升1.42%。以太幣一周上升0.83%，周三報1,799美元。

渣打子公司在港推加密幣保管服務

據CNBC報導，渣打香港的子公司Zodia保管正在香港推出其服務。Zodia保管協助金融機構安全儲存他們的加密貨幣。Zodia的首席執行官朱利安·索耶表示，香港的加密需求主要來自機構而非零售客戶，這對Zodia來說是理想的客戶群。Zodia一直在亞洲積極擴張。事實上，該公司最近幾個月在日本、新加坡和澳大利亞開展了其服務。它由渣打、北方信託和日本SBI控股公司持有部分股份。

開泰銀行收購加密幣交易所Satang

2023年10月30日，泰國開泰銀行（KBANK），在泰國資產、存款和貸款方面排名第二的銀行，宣布收購Satang加密貨幣交易所母公司的主導股權。Satang是一家成立於2017年，經營於泰國的數位資產平台。據一份申報文件顯示，此交易的估值為370.5億泰銖（約1.028億美元），並通過新成立的K-Bank子公司Unita Capital進行，該子公司負責投資數位資產公司。交易完成後，Satang將更名為Orbix。新公司還將擁有三家附屬公司：Orbix Custodian、Orbix Invest（數位資產基金管理公司）和Orbix Technology（區塊鏈技術開發商）。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,727點，一周上升3.1% ；信昇比特幣指數報8,371點，一周上升2.2%；信昇以太幣指數報15,599點，一周上升 1.7%; 信昇加密穩定幣報999.76點。信昇比特幣現價指數報34,656點，一周上升2.2%；信昇以太幣現價指數報1,815點，一周上升1.7%。

指數 指數水平（點）(截至2023-11-01) 一周變化 信昇加密貨幣指數 6727 +3.1% (+205) 信昇比特幣指數 8371 +2.2% (+178) 信昇以太幣指數 15599 +1.7% (+263) 信昇加密穩定幣指數 999.76 +0.02060% (+0.20593) 信昇比特幣現貨指數 34656 +2.2 % (+733) 信昇以太幣現貨指數 1815 +1.7% (+30)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App