  • 27°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密市場一周】渣打子公司在港推加密幣保管服務 | 開泰銀行收購加密幣交易所Satang

博客 08:00 2023/11/06

分享：

分享：

渣打子公司在港推加密幣保管服務 | 開泰銀行收購加密幣交易所Satang

上周，加密貨幣市場交易量下跌至395億美元。比特幣於周三報34,385美元，上升1.42%。以太幣一周上升0.83%，周三報1,799美元。

渣打子公司在港推加密幣保管服務

據CNBC報導，渣打香港的子公司Zodia保管正在香港推出其服務。Zodia保管協助金融機構安全儲存他們的加密貨幣。Zodia的首席執行官朱利安·索耶表示，香港的加密需求主要來自機構而非零售客戶，這對Zodia來說是理想的客戶群。Zodia一直在亞洲積極擴張。事實上，該公司最近幾個月在日本、新加坡和澳大利亞開展了其服務。它由渣打、北方信託和日本SBI控股公司持有部分股份。

開泰銀行收購加密幣交易所Satang

2023年10月30日，泰國開泰銀行（KBANK），在泰國資產、存款和貸款方面排名第二的銀行，宣布收購Satang加密貨幣交易所母公司的主導股權。Satang是一家成立於2017年，經營於泰國的數位資產平台。據一份申報文件顯示，此交易的估值為370.5億泰銖（約1.028億美元），並通過新成立的K-Bank子公司Unita Capital進行，該子公司負責投資數位資產公司。交易完成後，Satang將更名為Orbix。新公司還將擁有三家附屬公司：Orbix Custodian、Orbix Invest（數位資產基金管理公司）和Orbix Technology（區塊鏈技術開發商）。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,727點，一周上升3.1% ；信昇比特幣指數報8,371點，一周上升2.2%；信昇以太幣指數報15,599點，一周上升 1.7%; 信昇加密穩定幣報999.76點。信昇比特幣現價指數報34,656點，一周上升2.2%；信昇以太幣現價指數報1,815點，一周上升1.7%。

指數指數水平（點）(截至2023-11-01)一周變化
信昇加密貨幣指數6727+3.1% (+205)
信昇比特幣指數8371+2.2% (+178)
信昇以太幣指數15599+1.7% (+263)
信昇加密穩定幣指數999.76+0.02060% (+0.20593)
信昇比特幣現貨指數34656+2.2 % (+733)
信昇以太幣現貨指數1815+1.7% (+30)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳雅芳 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

最新專欄文章 更多

【加密市場一周】美制裁哈馬斯財源　包括加沙幣商
2023/10/30
【加密市場一周】美制裁哈馬斯財源　包括加沙幣商
【加密市場一周】摩根大通推出代幣化平台 | 加州批准數字金融資產法
2023/10/23
【加密市場一周】摩根大通推出代幣化平台 | 加州批准數字金融資產法
【加密市場一周】幣安更新英國域名以符合新規 | 加拿大推穩定幣臨時指南
2023/10/16
【加密市場一周】幣安更新英國域名以符合新規 | 加拿大推穩定幣臨時指南
【加密市場一周】瑞銀啓動代幣化基金試點
2023/10/09
【加密市場一周】瑞銀啓動代幣化基金試點
【加密數字一周】日本擬允初創用加密幣融資　Mixin遭黑客竊取2億美元
2023/10/02
【加密數字一周】日本擬允初創用加密幣融資　Mixin遭黑客竊取2億美元
收購 區塊鏈 新加坡 基金 泰國 泰銖 虛擬貨幣 金融監管機構 零售 服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款