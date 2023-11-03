【高息定期】美國不加息 定存仲有得升！做1個月9厘速賺$4,000 收息攻略 20:30 2023/11/03 分享： 分享： 美聯儲不加息，息口似已見頂？定期存款仲有得升！趁着年底速賺9厘，過豐盛聖誕節，今集《ET至高息》和你細數1至2個月短存期高息，即用2分鐘睇︰ ET至高息 【高息定期】美國不加息 定存仲有得升！做1個月9厘速賺$4,000 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款2023】9個月5.1厘已下架 「5厘俱樂部」還有4銀行｜盤點11月份定存優惠 今日 【定期存款2023】9個月5.1厘已下架 「5厘俱樂部」還有4銀行｜盤點11月份定存優惠 【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽 今日 【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽 50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘 今日 50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘 【人民幣定期存款】滙豐加至15厘、單月8.5厘！專家剖析 目前是吸納好時機？ 今日 【人民幣定期存款】滙豐加至15厘、單月8.5厘！專家剖析 目前是吸納好時機？ 10萬元定期存款 │收息$4,900 12銀行逾4.5厘 今日 10萬元定期存款 │收息$4,900 12銀行逾4.5厘 退休規劃產品 財富及退休規劃 財富及資產管理 收息產品 天星銀行 建行亞洲 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 富邦銀行 儲蓄