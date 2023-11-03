  • 26°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息定期】美國不加息　定存仲有得升！做1個月9厘速賺$4,000

收息攻略 20:30 2023/11/03

分享：

分享：

美聯儲不加息，息口似已見頂？定期存款仲有得升！趁着年底速賺9厘，過豐盛聖誕節，今集《ET至高息》和你細數1至2個月短存期高息，即用2分鐘睇︰

ET至高息
【高息定期】美國不加息　定存仲有得升！做1個月9厘速賺$4,000
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】9個月5.1厘已下架　「5厘俱樂部」還有4銀行｜盤點11月份定存優惠
今日
【定期存款2023】9個月5.1厘已下架　「5厘俱樂部」還有4銀行｜盤點11月份定存優惠
【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽
今日
【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽
50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘
今日
50萬元定期存款｜收息$25,000！3銀行有5厘
【人民幣定期存款】滙豐加至15厘、單月8.5厘！專家剖析　目前是吸納好時機？
今日
【人民幣定期存款】滙豐加至15厘、單月8.5厘！專家剖析　目前是吸納好時機？
10萬元定期存款 │收息$4,900　12銀行逾4.5厘
今日
10萬元定期存款 │收息$4,900　12銀行逾4.5厘
退休規劃產品 財富及退休規劃 財富及資產管理 收息產品 天星銀行 建行亞洲 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 富邦銀行 儲蓄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款