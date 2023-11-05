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成功人士的12個致富習慣︰克制私欲、延遲滿足、明智地冒險

個人增值 09:30 2023/11/05

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延遲滿足、明智地冒險：12個關鍵致富習慣

成功人士積累大量財富、實現財務自由的秘訣，往往是堅持最大化收入潛力的策略和習慣。理財教育網站New Trader U從這些人的經歷中總結了12個重要的致富習慣，可供普通人藉鑒、幫助改善財務狀況。

1.設定明確目標

設定具體的、可衡量的目標和最後期限能讓致富之路更清晰、更有方向。例如，雄心勃勃的企業家會設定「1年創辦企業」、「5年實現收入30萬美元」以及「10年在全國擴張」的分階段目標。

2. 自我教育

定期閱讀、收聽播客或參加課程來提高知識。擴大商業、營銷或投資方面的專業知識能帶來優勢。

3. 制定預算、追蹤支出

監控收入和支出至關重要，要清楚每個月的每一塊錢都花在何處。現在市面上有很多預算App可以幫助人們輕鬆追蹤開支。識別浪費性支出，將節省的資金轉化為生產性資產。

4. 儘早且經常投資

累積財富需要時間。即使資金不多，儘早開始也能讓複利發揮作用，小錢滾大錢。定期投資退休帳戶、股票、地產和其他資產可以奠定堅實的財務基礎。

5. 明智地冒險

經過全面的自我教育後，成功人士能深思熟慮、進行明智的風險投資，例如創辦企業、投資新資產或未知市場。採取緩解策略，這些風險就能帶來豐厚的回報。

6. 建立多種收入來源

建立多種收入來源以創造財務穩定，除了正職工作外，可透過副業項目獲利，建立被動收入流，並開發能提供額外收入的資產。

7. 建立有益的人際關係

人際關係深刻地影響心態和結果。成功人士會與積極、有志向的同齡人建立人際網絡，一起為商業發展出謀劃策、進行頭腦風暴，挑戰更高的高度。

8. 遵守紀律、堅持不懈

幾十年如一日地保持足夠的紀律性和良好的財務習慣，並非易事，但卻能產生巨大影響。以勇氣和毅力面對挑戰，這種堅韌不拔的精神能幫助實現長期目標。

9. 保持健康

把自我保健放在首位，能為實現事業目標提供能量。規律運動、營養飲食和充足睡眠可以讓人保持最佳狀態、充分享受工作成果。

10. 延遲滿足

克制當下的衝動消費慾，把這筆錢省下來，用作之後可以享受的更大快樂。延遲滿足可以讓更多資金投入到能在幾十年內產生複利的資產。

11. 自信

強大的自信心是取得重大成就的必要條件。成功的人都散發著自信，並透過頑強的行動將信念轉化為結果。培養不可阻擋的心態，為追求大膽的目標提供動力。

12. 持續學習

各階段的持續學習都會帶來新的知識和技能。透過課程、書籍、商業教練等不斷提升自我，了解行業最新動態可以令自己保持與時俱進、有適應力和有價值。

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