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雙11攻略 | 最低1折　iPhone 減$1,500！化妝品線下更抵、數碼品牌官網更便宜

精明消費 10:00 2023/11/05

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雙11攻略 | 最低1折 美妝綫下更抵 數碼品牌官網平過商超

又到一年雙11，除了淘寶京東，本港商家也放出大量優惠。5折已經司空見慣，更有商家推出28折、1折甚至折上折。然而真正購買起來才發現各種優惠滿減條件不一，到底哪些是真划算?

本文將逐個分析美妝個護、數碼家電、百貨的雙11攻略，快來望望你要買的是否已經有折了。

一、化妝品／個人護理

DFS:百款大牌低至5折 可叠加滿減&折上折

  • 雙11攻略 | 最低1折 美妝綫下更抵 數碼品牌官網平過商超 DFS 迪斐世 雙十一 以美前行

10月26日至11月12日，DFS指定店鋪百款大牌美妝低至5折，每滿5000元再減600元，綫上下單可再叠加95折優惠，根據網友在現場分享，參與品牌包括SHISEIDO、Helena等。

此外，DFS的雙11活動可與“買正裝送正裝”活動同時參與，購買指定的24個品牌（SHISEIDO、L’Occitane、Fresh、Mac等）到規定額度便附贈大量正裝/小樣，可以説是多重驚喜。

SASA：低至28折 網店折扣不可叠加  

  • 雙11攻略 | 最低1折 美妝綫下更抵 數碼品牌官網平過商超 雙十一 sasa 莎莎 大激賞 mega sale

十月末sasa已推出活動打頭陣，低至28折的「大激賞」活動期間，SKII、Helena、SHISEIDO均低過半價，原價3085元的海藍之謎面霜1348元便可拿下。香氛同樣參與優惠，愛馬仕、Jo Malone同樣近乎半價出售，十分划算。

此外，11月1日-13日sasa再加碼網店額外優惠：滿500即89折，新用戶再送80元禮券。可惜該優惠不可與「大激賞」同時使用，下單前最好合理分配。

崇光sogo：4折SHISEIDO 選擇範圍小

  • 雙11攻略 | 最低1折 美妝綫下更抵 數碼品牌官網平過商超 崇光sogo 感謝祭 雙十一

10月27日至11月12日，崇光銅鑼灣店的感謝祭折扣亦有亮眼之處，如4折的SHISEIDO精華組合、5折的Origins套裝等。但同為線下優惠，崇光此次的力度不及DFS，參與活動的品類也較少。建議事先查閲官網折扣表，避免白走一趟。

二、數碼家電

Price：遊戲玩家首選 平過大型連鎖店

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格價網Price的網購平台亦推出雙11優惠，低至三折，遊戲裝備折後價竟平過大型連鎖店。Switch OLED售價1880元，LG27吋顯示器不足千元，Airpods2代800多，截至11月2日依然有貨，另有大量遊戲卡帶低價出售，愛打機的不如多來這看看。

小米、聯想、戴森：學生配機福利 家電平過商超

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想在雙11購置家電數碼的，不如多去品牌官網看看。小米雙11期間每天放出3張5折優惠券，先到先得。小米12大概是主推產品，6折后3499元，再加上滿3000減200的優惠，直降2400元。小米家電比手機更值得一看：多款掃地機器人5折、空氣净化器6折、厨房電器均給到5折。强烈建議想買家電的朋友關注。

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聯想、戴森均在官網放出優惠。ThinkPad不少熱門機型都做到6-7折，企業以及教育會員享受額外優惠：企業購機買十送一，外設再叠8折，學生&教職員工另有85折專屬優惠，簡直是學生黨福音。

戴森同樣給到熱門產品67折，滙豐信用卡滿5000減500。官網顯示在11月10-11日有加碼優惠，感興趣的朋友不妨蹲守。

豐澤&友和：閃購限量個位數，iphone減$1500

  • 雙11攻略 | 最低1折 美妝綫下更抵 數碼品牌官網平過商超 豐澤

豐澤與友和均采取每日限量閃購+折扣的形式。

豐澤秒閃購低至14折，但數量有限，全憑手速。Apple品牌特惠低至84折，iPhone 14 pro max更是大減1511元，7888元即可入手。雖然針對各個電器品類推出了折上折優惠，但對於品類限定嚴格，精確到具體商品如洗衣機等，Apple，小米等手機品牌更不參與折上折。使用範圍有限。

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友和閃購同樣限量。使用指定滙豐信用卡單一消費滿2000減150，另有雙倍積分，可用於後續購物。2000元的Apple watch、ps5、switch看似力度大但限量到個位數，大多數人享受不到。

百貨：yuu網購半價 家庭囤貨好時機

  • 雙11攻略 | 最低1折 美妝綫下更抵 數碼品牌官網平過商超 yuu

yuu、屈臣氏、萬寧等百貨商超主打「囤貨」路綫，yuu網購直接給出梯度優惠，下單次數越多，獎賞額度越高，更加贈惠康優惠券。yuu網購甚至推出按箱出售的衛生紙以及酸奶，多款洗衣液更是買一送一。買滿800立減88，更有99/3件，66/2件的折扣專區，均爲常用食材。

淘寶設定香港地址即送30元券

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最後，雙11肯定少不了淘寶。除了平台滿減，很多人不知道淘寶設定香港收貨地址便可領取30元運費券，用Payme支付買滿300減30，限2次，只需要動動手指的優惠，不要錯過。

注：雙11活動期間，活動階段不同優惠亦有波動

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