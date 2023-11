▲ 阿諾舒華辛力加教路!人生1項必備技能:邁向成功要識問、敢問2個關鍵問題。

前美國加州州長、荷里活巨星阿諾舒華辛力加上月出版個人增值勵志書《變得更有用:人生必備七種工具》(暫譯,原書名Be Useful: Seven Tools for Life),從他少年時代擺脫奧地利故鄉的貧困生活、向美國等地外闖的奮鬥史說起。在早年搏拼期中,阿諾鍛造了一些心理工具,成為他步向成功的階梯,畢生受用。

每個人都是「資源」 應與他人「教學相長」

阿諾在書中表示,保持好奇心,努力成為一個有耐性的良好傾聽者,是善用人際關係來實現個人目標的關鍵一環。

他強調這不是指要操縱他人,而是歸根究底「人就是資源」。但要從別人身上有所得著,就要學會真正吸收他們向你傳授的知識,要避免「左耳入、右耳出」。這樣做,你才能真正開始提升自己,成為一個對別人有益的人,讓自己也成為「資源」。

不怕滑稽 向健美教父「米奇老鼠操臂法」取經

身為前健身運動員,健身經驗豐富的阿諾表示,當做Gym時看到有人在嘗試一些對他來講似乎沒有意義的新式訓練技巧,他會主動上前了解,因為這也許對自己的訓練有所幫助。

他舉例說明,當年他看到「美國健身教父」Vince Gironda在自家健身室進行側臥三頭肌伸展運動(side-lying triceps extension),他驟眼覺得對方的動作猶如一隻手持小啞鈴的米奇老鼠。

但阿諾並沒有因為這個新式訓練看似滑稽而放棄嘗試。在新一輪的手臂操鍊中,他連續做了40組。過程中他體會到親身試做是理解新式動作如何影響身體的最有效方法。而練習果然奏效,阿諾的外側三頭肌在翌日顫抖了一整天。

人生中最有價值的技能:識問、敢問兩個關鍵問題

阿諾明白到這個練習非常有效,迫切地請教Gironda:請問你是如何想出這個練習?為何這個動作比其他類似動作效果更好?應該如何妥善地融入鍛煉中?

阿諾指出,他這一連串問題有多重目的。如果對方的答案有意思,就能有效減輕他當下的疑慮。出於好奇,他在請教時態度謙虛,致力成為Gironda的盟友,讓對方更加願意分享其他同樣具有價值的訓練技巧。

他強調,當你對感興趣的事物提出有益的「點解」(Why)和「點做」(How)問題,會提升新資訊在你的大腦中停留、並與其他相關資訊「融會貫通」的機會。這樣做的話,最終會讓所有資訊對你更有用處,令你服務他人時更得心應手。

從州長生涯獲益良多 但強調「這屬於特權」

阿諾坦言,州長是他做過所有工作當中最喜歡的。因為這項公職讓他有機會吸收有關美國社會運作方式的所有資訊;而同時,他能夠利用這些資訊來幫助數百萬人。

「我一直不停學習。我學得愈多,向我的指導者請教的問題也愈多,」他說:「我就愈能了解事物之間的關聯,成為更好的領袖。」

阿諾表示自己有幸當上州長,即使他天生缺乏好奇心,也可以指令別人花上無限長的時間為他解釋州份如何運作,直至他明白為止。

但大多數人就沒有這種福份了。阿諾稱,平民百姓沒有權力去迫使別人向他們解釋世界。他們必須嘗試親自解決這個問題,如果得不到支持,這可能會令人非常畏懼、非常沮喪。

人有長短貴賤 惟有努力「成為海綿」來開竅

世界充滿不平等。阿諾認為,這是很多人自覺人生停滯不前的其中一個原因。他們生活在一個無法完全理解的世界。「世界就是如此,他們(的宿命)就是如此,這是他們必須接受和應對的事實。」

他續指,也許這些弱勢者有如此出身:別人很富裕,自己很貧窮;或者別人天生高大聰明,自己卻完全相反。但從來沒有人「點醒」他們說:雖然在某些情況下你無法改變先天條件,但你還有翻身機會,例如透過保持好奇心、和成為一塊「海綿」來開竅,然後利用你獲得的知識,去為自己制定一個願景。

