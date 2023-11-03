【MPF】首10月人均蝕$6,600　僅一類別力保不失　美股基金連跌3個月　分析料快見底

▲ 強積金10月份投資虧損約2.56%，令強積金今年首 10 個月的累計投資虧損約達2.72%。

積金評級（MPF Ratings）的數據顯示，強積金10月份投資虧損約2.56%，令強積金今年首 10 個月的累計投資虧損約達2.72%。

以469萬名強積金成員平均計算，今年首10個月累計人均蝕6,600港元，單是10月份人均蝕5,900港元。

但積金評級認為，2023 年首 10 個月中有 6 個月投資回報為負數，而 2022 年同一時段亦錄得 9 個月的投資負回報，這表明市場或許已接近見底。

以下為各基金類別的10月份及首10月份表現︰

強積金基金類別（只列部分主要類別） 10月份表現 2023年首10個月表現 貨幣市場基金（強積金保守基金） +0.32% +2.7% 保證基金 -0.17% -0.1% 債券基金 -1.04% -3.25% 預設投資策略（65歲後基金） -1.18% -0.04% 預設投資策略（核心累積基金） -2.03% +3.65% 美國股票基金 -2.39% +9.18% 環球股票基金 -2.97% +5.75% 歐洲股票基金 -3.63% +3.85% 亞洲股票基金 -3.86% -4.86% 香港及中國股票基金 -4.20% -12.43% 資料來源︰積金評級

貨幣基金力保不失 中港股續墊底

上表可見，單計10月份僅貨幣基金力保不失，其餘無論股債或混合基金均單月見紅。美股基金也跌2.39%，把今年至今的升幅降至10%以下。

中港股票基金繼續墊底，10月份跌4.2%，今年首10個月跌12.43%，均排榜末。

以下列出10月份表現最佳及最差的5隻基金︰

10月表現最佳的基金 基金 10月份表現 信安港元儲蓄基金 +0.4% 滙豐／恒生強積金保守基金 +0.38% 富達強積金保守基金 +0.36% 宏利MPF保守基金 +0.35% 永明強積金保守投資組合 +0.35% 10月表現最差的基金 基金 10月份表現 海通韓國基金 -6.95% 海通香港特區基金 -6.13% 富達歐洲股票基金 -5.17% 交通銀行中國動力股票成分基金 -5.08% 信安中國股票基金 -5.07% 資料來源︰積金評級

上表可見，10月份表現最佳的5隻基金，都屬貨幣市場基金，資產主要放短期存款、現金或現金等價物，在市況不佳時可作避險，長期表現則會跑輸。

以下列出今年首10個月表現最佳及最差的基金︰

今年首10個月表現最佳的基金 基金 首10個月表現 宏利MPF北美股票基金 +20.05% 中國人壽樂休閒環球股票基金 +19.58% 中國人壽美國股票基金 +17.71% 東亞（強積金）日本股票基金 +14.02% 萬全美國股票基金 +12.49% 今年首10個月表現最差的基金 基金 首10個月表現 景順中港股票基金 -17.89% 滙豐／恒生中國股票基金 -16.09% BCT（行業）香港股票基金 -15.94% 富達香港股票基金 -15.92% 永明強積金香港股票基金 -15.83% 資料來源︰積金評級

上表可見，今年首10個月最佳及最差的基金，回報可以相差近38個百分點，可見慎選基金的重要性。

儘管美股基金連跌3個月，但首10個月表現最佳的仍是美股基金，日本股票基金也上榜。而中港股票基金一律在今年墊底。

積金評級主席叢川普指出，經濟、政治和地緣政治等不明朗因素在2023 年一直存在，在短期內不太可能改變。駕馭這種市況是危險的，特別是對非專業投資者而言。他敦促強積金成員尋求專業建議，作多元化和長線投資投資，同時利用「成本平均法」，當價格下跌時以同樣的金額便可以買入較多基金單位。

他又指，所有強積金計劃均提供預設投資策略 (DIS) 基金，為成員提供現成的低收費及多元化投資方案。對大部分強積金成員來說，它們是幫助滿足長遠退休需要的理想基金。」

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