【MPF】首10月人均蝕$6,600　僅一類別力保不失　美股基金連跌3個月　分析料快見底

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現在撈底美債很危險？分析師︰熊市終結絕不是這樣子！
積金評級（MPF Ratings）的數據顯示，強積金10月份投資虧損約2.56%，令強積金今年首 10 個月的累計投資虧損約達2.72%。
以469萬名強積金成員平均計算，今年首10個月累計人均蝕6,600港元，單是10月份人均蝕5,900港元。
但積金評級認為，2023 年首 10 個月中有 6 個月投資回報為負數，而 2022 年同一時段亦錄得 9 個月的投資負回報，這表明市場或許已接近見底。
以下為各基金類別的10月份及首10月份表現︰
|強積金基金類別（只列部分主要類別）
|10月份表現
|2023年首10個月表現
|貨幣市場基金（強積金保守基金）
|+0.32%
|+2.7%
|保證基金
|-0.17%
|-0.1%
|債券基金
|-1.04%
|-3.25%
|預設投資策略（65歲後基金）
|-1.18%
|-0.04%
|預設投資策略（核心累積基金）
|-2.03%
|+3.65%
|美國股票基金
|-2.39%
|+9.18%
|環球股票基金
|-2.97%
|+5.75%
|歐洲股票基金
|-3.63%
|+3.85%
|亞洲股票基金
|-3.86%
|-4.86%
|香港及中國股票基金
|-4.20%
|-12.43%
|資料來源︰積金評級
貨幣基金力保不失 中港股續墊底
上表可見，單計10月份僅貨幣基金力保不失，其餘無論股債或混合基金均單月見紅。美股基金也跌2.39%，把今年至今的升幅降至10%以下。
中港股票基金繼續墊底，10月份跌4.2%，今年首10個月跌12.43%，均排榜末。
以下列出10月份表現最佳及最差的5隻基金︰
|10月表現最佳的基金
|基金
|10月份表現
|信安港元儲蓄基金
|+0.4%
|滙豐／恒生強積金保守基金
|+0.38%
|富達強積金保守基金
|+0.36%
|宏利MPF保守基金
|+0.35%
|永明強積金保守投資組合
|+0.35%
|10月表現最差的基金
|基金
|10月份表現
|海通韓國基金
|-6.95%
|海通香港特區基金
|-6.13%
|富達歐洲股票基金
|-5.17%
|交通銀行中國動力股票成分基金
|-5.08%
|信安中國股票基金
|-5.07%
|資料來源︰積金評級
上表可見，10月份表現最佳的5隻基金，都屬貨幣市場基金，資產主要放短期存款、現金或現金等價物，在市況不佳時可作避險，長期表現則會跑輸。
以下列出今年首10個月表現最佳及最差的基金︰
|今年首10個月表現最佳的基金
|基金
|首10個月表現
|宏利MPF北美股票基金
|+20.05%
|中國人壽樂休閒環球股票基金
|+19.58%
|中國人壽美國股票基金
|+17.71%
|東亞（強積金）日本股票基金
|+14.02%
|萬全美國股票基金
|+12.49%
|今年首10個月表現最差的基金
|基金
|首10個月表現
|景順中港股票基金
|-17.89%
|滙豐／恒生中國股票基金
|-16.09%
|BCT（行業）香港股票基金
|-15.94%
|富達香港股票基金
|-15.92%
|永明強積金香港股票基金
|-15.83%
|資料來源︰積金評級
上表可見，今年首10個月最佳及最差的基金，回報可以相差近38個百分點，可見慎選基金的重要性。
儘管美股基金連跌3個月，但首10個月表現最佳的仍是美股基金，日本股票基金也上榜。而中港股票基金一律在今年墊底。
積金評級主席叢川普指出，經濟、政治和地緣政治等不明朗因素在2023 年一直存在，在短期內不太可能改變。駕馭這種市況是危險的，特別是對非專業投資者而言。他敦促強積金成員尋求專業建議，作多元化和長線投資投資，同時利用「成本平均法」，當價格下跌時以同樣的金額便可以買入較多基金單位。
他又指，所有強積金計劃均提供預設投資策略 (DIS) 基金，為成員提供現成的低收費及多元化投資方案。對大部分強積金成員來說，它們是幫助滿足長遠退休需要的理想基金。」
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欄名 : MPF理財